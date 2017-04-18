È¥¼ú³²³à PD, »ç¸Á ³í¶õ ¡®µ¿»ý Æø·Î º¸´Ï¡¯¡¦¡°°í°­µµ ³ëµ¿¡¤Æø·Â¿¡ ¸ñ¼û ²÷¾ú´Ù?¡±

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ÀÌ PDÀÇ µ¿»ý ÀÌÇÑ¼Ö ¾¾´Â 17ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ ‘Áñ°Å¿òÀÇ ³¡ÀÌ ¾ø´Â µå¶ó¸¶¸¦ ¸¸µé°Ú´Ù´Â ´ë±â¾÷ CJ, ±×µéÀÌ »ç¿øÀÇ Á×À½À» ´ëÇÏ´Â ¹æ½Ä¿¡ °üÇÏ¿©’¶ó´Â Á¦¸ñÀÇ ÀÇ¹Ì½ÉÀåÇÑ ±ÛÀ» °ÔÀçÇß´Ù.
°ø°³µÈ ±ÛÀ» ÅëÇØ ÀÌ ¾¾´Â “³ªÀÌºêÇÑ µ¿»ý¿¡°Ô ºÎÁ¶¸®ÇÑ ¼¼»óÀ» ¿Ü¸éÇÏÁö ¸»¶ó°í ´Ù±×Ä¡´ø »ç¶÷ÀÌ¾ú½À´Ï´Ù” ¸ç “±×´Â »ç¶÷¿¡°Ô À§·Î°¡ µÉ ¼ö ÀÖ´Â µå¶ó¸¶¸¦ ¸¸µé°Ú´Ù¸ç PD°¡ µÇ¾ú½À´Ï´Ù”°í ÀÌ¾ß±â¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù.
ÀÌ ¾¾´Â Çü ÀÌÇÑºûÀÌ ‘È¥¼ú³²³à’ Á¦ÀÛÀ» ÇÏ¸ç ÀÛÇ°ÀÇ ¿Ï¼ºµµ°¡ ³·´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î Ã¹ ¹æ¼Û Á÷Àü °è¾àÁ÷ ´Ù¼ö¸¦ ‘Á¤¸® ÇØ°í’ÇÏ´Â ÀÏÀ» Çß´Ù°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¿¡ ¼Õ¼ö ÇØÁö¿Í °è¾à±ÝÀ» ¹Þ¾Æ³»´Â ‘Á¤¸®’ ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇØ¾ß Çß´Ù°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾î “µå¶ó¸¶¸¦ Âï´Â ÇöÀåÀº ¹«¼öÇÑ ÂøÃë¿Í ¸ê½Ã°¡ °¡µæÇß°í »ì¾Æ³²´Â ¹æ¹ýÀº ±¸Á¶¿¡ Æí½ÂÇÏ´Â °Í»ÓÀÌ¾ú½À´Ï´Ù” ¸ç “ÀúÇ× ¾Æ´Ï ÀÛÀº ¸öºÎ¸²ÀÇ °á°ú¿´À»±î¿ä. ±×´Â ÇöÀå¿¡¼ ¸ð¿å°ú °úµµÇÑ ³ëµ¿¿¡ ½Ã´Þ¸®°í ÀÎ»ç ºÒÀÌÀÍÀ» ´çÇß½À´Ï´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
µ¡ºÙ¿© “¾ðÁ¦³ª Ä¡¿ÇÏ°Ô »ì¾Æ¿Ô´ø ±×°¡ ÀÚ½ÅÀÌ ²Þ²Ù¾ú´ø °ø°£¿¡¼ ¿ÀÁ÷ ºñ¿ÇÏ°Ô »ì¾Æ¾ßÇÏ´Â Çö½Ç¿¡ °¤Èù °ÍÀÔ´Ï´Ù” ¸ç “¸¶Áö¸·±îÁö Ä¡¿ÇÏ°Ô »ì°í ½Í¾ú´ø tvNÀÇ ÀÌÇÑºû PD´Â µå¶ó¸¶ ÇöÀåÀÌ º»¿¬ÀÇ ¸ñÀûÃ³·³ »ç¶÷¿¡°Ô µû¶æÇÏ±æ ¹Ù¶ó¸ç, ½º½º·Î ¼¼»óÀ» ¶°³µ½À´Ï´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
»ç°ÇÀÌ ¾Ë·ÁÁö°í ²Ù·ÁÁø ‘tvN È¥¼ú³²³à PD »ç¸Á»ç°Ç Áø»ó´ëÃ¥À§¿øÈ¸’ ÃøÀº 18ÀÏ ÀÌ »ç°Ç°ú °ü·ÃÇØ “È¥¼ú³²³à´Â Á¦ÀÛÈ¯°æÀÌ È¤µ¶ÇßÀ¸¸ç Àå±â°£ °í°µµ ³ëµ¿ ¿ä±¸¿Í ±ÇÀ§ÀûÀÌ°í Æø·ÂÀûÀÎ °÷ÀÌ¾ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌÇÑºû PD´Â µå¶ó¸¶ ‘È¥¼ú³²³à’°¡ Á¾¿µÇÑ ÀÌÆ±³¯ÀÎ Áö³ÇØ 10¿ù26ÀÏ ¸ñ¼ûÀ» ²÷ÀºÃ¤ ¹ß°ßµÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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