È«ÁØÇ¥ ¡°¹®ÀçÀÎ ÂïÀ¸¸é ±èÁ¤Àº ´ëÅë·ÉµÈ´Ù¡±¡¦È²´ç SNS±Û '³í¶õ Á¡È­?'

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È« ÈÄº¸´Â 18ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ ‘È«ÁØÇ¥ÀÇ Á÷½ä’ÀÌ¶ó´Â Á¦¸ñÀ¸·Î ‘¹®ÀçÀÎ ÂïÀ¸¸é ±èÁ¤ÀºÀÌ ´ëÅë·ÉÀÌ µÈ´Ù’¶ó´Â ÂªÀº ±ÛÀ» °ÔÀçÇß´Ù.
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