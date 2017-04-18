¡®ºñÁ¤»óÈ¸´ã¡¯ À¯º´ÀçÀÇ ºí·¢¸®½ºÆ®´Â?¡¦¡°¾ÆÀç °³±×¶ø½Ã°í ¼ºÈñ·Õ ÇÏ´Â »ç¶÷¡±

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À¯º´Àç°¡ ‘ºñÁ¤»óÈ¸´ã’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ È·ÁÇÑ ÀÔ´ãÀ» ÀÚ¶ûÇß´Ù.
17ÀÏ JTBC ‘ºñÁ¤»óÈ¸´ã’¿¡ °Ô½ºÆ®·Î Ãâ¿¬ÇÑ À¯º´Àç´Â “ÀÛ°¡³Ä ¿¬¿¹ÀÎÀÌ³Ä, È¤Àº ¹¹ÇÏ´Â »ç¶÷ÀÌ³Ä´Â Áú¹®À» ¹Þ´Âµ¥ °ü½ÉÁ¾ÀÚ ¾Æ´Ñ ÄÚ¹Ìµð¾ð À¯º´Àç”¶ó°í ÀÚ½ÅÀ» ¼Ò°³Çß´Ù.
À¯º´Àç´Â ´ëÇü±âÈ¹»ç YG¿Í °è¾àÇÏ°Ô µÈ °è±â¿¡ ´ëÇØ “Àúµµ ¾ÆÁ÷ Ç®¸®Áö ¾Ê´Â ÀÇ¹®ÀÌ´Ù. ¾î¶»°Ô ¿¬¶ôÀÌ ¿Ô°í ¹ÞÀÚ¸¶ÀÚ ¹Ù·Î °è¾àÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
À¯º´Àç´Â ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ È°µ¿¿¡ ´ëÇØ ÀÌ¾ß±â ÇÏ¸ç ½ºÅÄµå¾÷ ÄÚ¹Ìµð¿¡ ´ëÇÑ °ü½ÉÀ» µå·¯³Â´Ù.
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ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡´Â ¹®È ¿¹¼ú°è ÀÎ»çµéÀ» Åº¾ÐÇß´ø ºí·¢¸®½ºÆ® »ç°Ç ¿ª½Ã ´Ù·ïÁ³´Ù. ÀÌ »ç°Ç¿¡ ´ëÇØ ¾î¶»°Ô »ý°¢ÇÏ³Ä´Â Áú¹®¿¡ À¯º´Àç´Â “ÀÚ¼¼È÷´Â ¸ð¸£°ÚÁö¸¸ Àú(ÀÌ¸§ÀÌ) ¾ø¾î¼ Á» ¼·¼·Çß´Ù”°í ¸»ÇØ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
ÀÌ¾î ±×´Â “±âº»ÀûÀ¸·Î´Â ‘¸®½ºÆ®’¶ó´Â °Í ÀÚÃ¼°¡ ¾ÈÁÁÀº°ÅÁö ¾Ê³ª. ¸íÈ®ÇÑ ±âÁØÀÌ ÀÖ¾îµµ ¾ÈÁÁÀº °ÍÀÎµ¥ Áö±Ý ÀÌ¾ß±â ³ª¿À´Â °ÍµéÀ» º¸¸é ±âÁØÁ¶Â÷ ¾ø´Ù. ³ª»Ú°í ¿ì½º¿î Á¦µµÀÎ °Í °°´Ù”°í ºñÆÇÇß´Ù.
MCµéÀÇ “¿ì¸®³ª¶óÀÇ °ø°øÀ» À§ÇÑ ºí·¢¸®½ºÆ®¿¡ ¾î¶² °ÍÀÌ ÀÖ´À³Ä”´Â Áú¹®¿¡ À¯º´Àç´Â “¼º¹üÁË ¾Ë¸² ¼ºñ½º”¸¦ ¾ð±ÞÇß´Ù. ±×¸®°í´Â ÀÚ½ÅÀÌ µû·Î ÀÚ·á¸¦ Á¶»çÇØ¿Ô´Ù¸ç À»»ç¿ÀÀû, Á¤¹ÌÄ¥Àû, °æ¼ú±¹Àû µî ¹ÎÁ·À» ¹è¹ÝÇÑ ÀÌµéÀÇ ¸í´ÜÀ» ÁÙÁÙÀÌ ¾ð±ÞÇØ ÁØºñµÈ °Ô½ºÆ®ÀÇ ¸é¸ð¸¦ ¿©½ÇÈ÷ º¸¿©Áá´Ù.
±×·¯¸é¼ ±×´Â ÀÚ½ÅÀÌ ¸¸µé°í ½ÍÀº ºí·¢¸®½ºÆ®¿¡ ´ëÇØ¼µµ »ý°¢ÇØ¿Ô´Ù¸ç “¾ÆÀç°³±×¸¦ °¡ÀåÇÑ ¼ºÈñ·Õ ÇÏ´Â »ç¶÷µé, Á¶¾ðÀÎ Ã´ ¼³±³ÇÏ´Â ²Á´ëµéÀÇ ¸®½ºÆ®, ½À°üÀûÀ¸·Î ¹Ý·Áµ¿¹° ÆÄ¾çÇÏ´Â »ç¶÷µéÀÇ ºí·¢¸®½ºÆ®¸¦ ÀÛ¼ºÇÏ°í ½Í´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
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