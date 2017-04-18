[¹Ì¸®º¸±â] ¡®±Ó¼Ó¸»¡¯ 8È¸, ÀÌº¸¿µ ¡°ÃÖ¼ö¿¬¾¾ ´ç½Å »©°í µÑÀÌ ¸¸³µ³×? µÑÀÌ ¹ºµé ¸øÇÒ±î¡±

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18ÀÏ ³×ÀÌ¹öTV¸¦ ÅëÇØ SBS ¿ùÈµå¶ó¸¶ ‘±Ó¼Ó¸»’ 8È¸ ¼±°ø°³ ¿µ»ó¿¡¼ ÃÖ¼ö¿¬(¹Ú¼¼¿µ ºÐ)Àº ½Å¿µÁÖ(ÀÌº¸¿µ ºÐ)ÀÇ °áÁ¤ÀûÀÎ ÇÑ¸¶µð¿¡ °Á¤ÀÏ(±ÇÀ² ºÐ)ÀÇ ¹è½ÅÀ» ÀÇ½ÉÇÏ°Ô µÈ´Ù.
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