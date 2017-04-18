[¹Ì¸®º¸±â] ¡®±Ó¼Ó¸»¡¯ 8È¸, ÀÌº¸¿µ ¡°ÃÖ¼ö¿¬¾¾ ´ç½Å »©°í µÑÀÌ ¸¸³µ³×? µÑÀÌ ¹ºµé ¸øÇÒ±î¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.18 È­ 17:42
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½ÂÀÎ 2017.04.18  
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°­Á¤ÀÏÀÇ ¸ñÁÙÀ» Á¶¸£±â ½ÃÀÛÇÑ ½Å¿µÁÖ´Â ÀÌ¹ø¿£ ÃÖ¼ö¿¬¿¡°Ô·Î ¼ÕÀ» »¸´Â´Ù.

ÃÖ¼ö¿¬°ú »ç³»¿¡¼­ ¸¶ÁÖÄ£ ½Å¿µÁÖ´Â ÃÖ¼ö¿¬¿¡°Ô “À§ÁõÁË´Â ¹þÀ» ¼ö ¾ø°ÚÁö¸¸ »ìÀÎÁË´Â ¹Ì¸® ÁØºñÇÏ¸é ¹þÀ» ¼ö ÀÖ°Ú´Ù”¸ç ÀÔÀ» ¿¬´Ù.

ÀÌ¾î ½Å¿µÁÖ´Â “°­Á¤ÀÏ ÆÀÀåÀÌ ¹é»ó±¸(±è·ÚÇÏ ºÐ)¿¡°Ô °Å¾×ÀÇ À¶ÀÚ¸¦ ¾Ë¼±Çß³×. ´ç½Å ¸ð¸£°Ô”¶ó°í ¸»ÇÑ´Ù.

±×·¯¸é¼­ “³¬½ÃÅÍ¿¡ ÀÖ´ø »ç¶÷Àº 3¸íÀÌ¿¡¿ä. °­Á¤ÀÏ ÆÀÀå, ¹é»ó±¸, ÃÖ¼ö¿¬ ¾¾, ´ç½Å »©°í µÎ »ç¶÷ÀÌ ¸¸³µ³×. ¹«½¼ ¾ê±â¸¦ ÇßÀ»±î? ¹» ÇØÁÖ±â·Î ÇÏ°í ±× Å« µ·À» À¶ÀÚÇØÁáÀ»±î? ÀçÆÇ¿¡ ÅÂ¹éÀÇ ¿¡ÀÌ½º º¯È£ÆÀÀÌ ÅõÀÔµÈ ±× ½ÃÁ¡¿¡”¶ó¸ç ÃÖ¼ö¿¬¿¡°Ô ¿¬ÀÎ °­Á¤ÀÏ ÆÀÀåÀ» ÀÇ½ÉÇÏ¶ó°í Á¶¾ðÇÑ´Ù.

ÀÌ¿¡ ÃÖ¼ö¿¬ÀÌ ¾Ö½á “°­Á¤ÀÏ ÆÀÀå ±×·± »ç¶÷ ¾Æ´Ï¾ß”¶ó°í ¾Ö½á ºÎÀÎÇÏÁö¸¸ ½Å¿µÁÖ´Â °ðÀå “¾î¶² »ç¶÷ÀÌÁÒ?”¶ó°í ¹Ý¹®ÇÑ´Ù.

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ÃÖ¼ö¿¬°ú °­Á¤ÀÏÀÇ °ü°è°¡ Áö¼ÓµÉ ¼ö ÀÖÀ»Áö, ¾Æ´Ï¸é ¼­·Î¸¦ ¹è½ÅÇÏ´Â ÆÄ±¹À¸·Î Ä¡´ÞÀ» Áö, °ú¿¬ ¹ý¹«¹ýÀÎ ÅÂ¹éÀÌ °­Á¤ÀÏÀÇ ¹üÇàÀ» ¹àÈú ¼ö ÀÖÀ»Áö ‘±Ó¼Ó¸»’ 8È¸¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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