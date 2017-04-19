¡®100¾ï ¸ñÇ¥´Þ¼º¡¯ ¹®ÀçÀÎ ÆÝµå, ¡°¹ú½á ¸¶°¨? 2Â÷ ÆÝµå ¿­¶ó¡±¡¦ÈÄ¼Ó ÆÝµå¸ðÁý ¿äÃ» ºø¹ß

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.19 ¼ö 14:00
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½ÂÀÎ 2017.04.19  
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‘¹®ÀçÀÎ ÆÝµå’´Â ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸ÀÇ ¼±°Åºñ¿ëÀ¸·Î »ç¿ëµÈ µÚ ¿À´Â 7¿ù 19ÀÏ ¿ø±Ý°ú ÀÌÀÚ¸¦ µ¹·Á¹Þ°Ô µÈ´Ù. ÀÌÀÚÀ²Àº 16°³ ½ÃÁßÀºÇà ÀÏ¹Ý½Å¿ë´ëÃâ Æò±Õ ±Ý¸®¸¦ Àû¿ëÇÑ ¿¬ 3.6% Á¤µµÀÇ ¼öÁØÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ ¹Ì¼º³âÀÚ·°ø¹«¿ø µî ´ëÇÑ¹Î±¹ ±¹¹Î »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¿Ü±¹ÀÎµµ Âü¿©°¡ °¡´ÉÇÏ¸ç ´©±¸³ª ¿øÇÏ´Â ±Ý¾×¸¸Å­ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ÅõÀÚÇÒ ¼ö ÀÖ´Â »óÇ°À¸·Î Å« °ü½ÉÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

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