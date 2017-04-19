¡®100¾ï ¸ñÇ¥´Þ¼º¡¯ ¹®ÀçÀÎ ÆÝµå, ¡°¹ú½á ¸¶°¨? 2Â÷ ÆÝµå ¿­¶ó¡±¡¦ÈÄ¼Ó ÆÝµå¸ðÁý ¿äÃ» ºø¹ß

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¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸ ¼±´ëÀ§ÃøÀº 19ÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã²² ‘±¹¹ÎÁÖ ¹®ÀçÀÎ’ ÆÝµå¸¦ ¸ðÁýÀ» Á¾·áÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
¹®ÀçÀÎ ÆÝµå´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 9½ÃºÎÅÍ ½ÃÀÛÇØ Ãâ½Ã 1½Ã°£µµ Ã¤ ¾ÈµÅ ¸ñÇ¥ ¸ð±Ý¾×ÀÎ 100¾ï¿øÀ» ´Þ¼ºÇß´Ù. ÀÌ¿¡ ¹®ÀçÀÎ ÆÝµå È¨ÆäÀÌÁö¿¡´Â ‘±¹¹Î¿©·¯ºÐÀÇ ¼º¿ø¿¡ ÈûÀÔ¾î ¸¶°¨µÇ¾ú½À´Ï´Ù. Âü¿©ÇØÁÖ½Å ¸ðµç ºÐµé²² Áø½ÉÀ¸·Î °¨»çÇÕ´Ï´Ù’°í ÀÔ±Ý¸¶°¨À» ¾Ë·È´Ù.
‘¹®ÀçÀÎ ÆÝµå’´Â ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸ÀÇ ¼±°Åºñ¿ëÀ¸·Î »ç¿ëµÈ µÚ ¿À´Â 7¿ù 19ÀÏ ¿ø±Ý°ú ÀÌÀÚ¸¦ µ¹·Á¹Þ°Ô µÈ´Ù. ÀÌÀÚÀ²Àº 16°³ ½ÃÁßÀºÇà ÀÏ¹Ý½Å¿ë´ëÃâ Æò±Õ ±Ý¸®¸¦ Àû¿ëÇÑ ¿¬ 3.6% Á¤µµÀÇ ¼öÁØÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ ¹Ì¼º³âÀÚ·°ø¹«¿ø µî ´ëÇÑ¹Î±¹ ±¹¹Î »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¿Ü±¹ÀÎµµ Âü¿©°¡ °¡´ÉÇÏ¸ç ´©±¸³ª ¿øÇÏ´Â ±Ý¾×¸¸Å ÀÚÀ¯·Ó°Ô ÅõÀÚÇÒ ¼ö ÀÖ´Â »óÇ°À¸·Î Å« °ü½ÉÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
'¹®ÀçÀÎ ÆÝµå'ÀÇ ÀÌ¸¥ ¸¶°¨¿¡ ³×Æ¼ÁðµéÀº ¿Â¶óÀÎÆ÷ÅÐ»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ ¾Æ½¬¿î ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÀÌ³¯ ´©¸®²ÛµéÀº “±¤¼Ó ¸¶°¨.¿ì¿Í ¹ÌÃÆ´Ù” “¸¶°¨ÀÎ°¡¿ä ÀÌ·± ÀÌ·¯¸é ¾ÈµÇ´Âµ¥. ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÈÄº¸´Â 2Â÷ ÆÝµå¸¦ ¿¶ó” “¹ú½á ¸¶°¨ÀÌ¶ó´Ï¿ä. 2Â÷ÆÝµåµµ ÀÌ¸¥±âÀÏ³»¿¡ ÇØÁÖ¼¼¿ä” “³Ê¹« »¡¸® ¸¶°¨µÇ³×¿ä. 2Â÷µµ ÇßÀ¸¸é...” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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