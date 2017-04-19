[·ùÇöÁø Áß°è]¡®±«¹°Åõ¼ö¡¯ ·ùÇöÁø, 6ÀÌ´× 7ÇÇ¾ÈÅ¸ 4½ÇÁ¡¡¦¡°¿À´Ã ¿µ ¾Æ´Ï³×¡±

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Ã¹ ½Â¿¡ µµÀüÇÏ°í ÀÖ´Â ‘±«¹° Åõ¼ö’ ·ùÇöÁø(30, LA ´ÙÀú½º)ÀÌ ³î¶õ ¾Æ·¹³ªµµ¿¡°Ô 2ÇÇÈ¨·±À» Çã¿ëÇÏ¸ç ºÎÁøÇÑ ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù.
·ùÇöÁøÀº 4¿ù 19ÀÏ(ÀÌÇÏ ÇÑ±¹½Ã°£) ´ÙÀú ½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼ ÆîÃÄÁø 2017 ¸ÞÀÌÀú¸®±× ÄÝ·Î¶óµµ ·ÎÅ°½º¿ÍÀÇ È¨ 2¿¬Àü Ã¹ ¹øÂ° °æ±â¿¡ ¼±¹ß µîÆÇÇß´Ù.
·ùÇöÁøÀº 4È¸±îÁö 2°³ÀÇ È¨·±À» Çã¿ëÇØ 3½ÇÁ¡À» ³»ÁÖ°í, 4È¸ ¸»¿¡´Â ¾ÈÅ¸¸¦ ±â·ÏÇÏ±âµµ Çß´Ù. ÄÝ·Î¶óµµ ¼±¹ß ÇÁ¸®·£µåÀÇ °øÀ» Á¤È®È÷ Àâ¾Æ´ç±ä ·ùÇöÁøÀº 1, 2·ç¸¦ °¡¸£´Â ¾ÈÅ¸¸¦ ±â·ÏÇÏ¸ç 2»ç ¸¸·çÀÇ ±âÈ¸¸¦ ¸¸µé¾úÀ¸³ª, ÈÄ¼ÓÅ¸ÀÚ ¹Ý ½½¶óÀÌÅ©°¡ 3·ç¼ö ¶¥º¼·Î ¾Æ¿ôµÇ¸ç ½ºÄÚ¾î´Â ±×´ë·Î 13À» À¯ÁöÇß´Ù.
ÀÌÈÄ 5È¸¿¡ Á¢¾îµé¾î ·ùÇöÁøÀº ÄÝ·Î¶óµµÀÇ ºí·¢¸óÀ» 5±¸ ³¡ 2·ç¼ö ¶¥º¼·Î Àâ¾Æ³Â´Ù. ¶Ç DJ ¸£¸ÞÈÞ¸¦ °ø 3°³·Î Çê½ºÀ® ½ºÆ®¶óÀÌÅ©¸¦ À¯µµÇØ 6¹øÂ° Å»»ïÁøÀ» ±â·ÏÇÏ¸ç À§±â¿¡¼ ¹þ¾î³ª³ª Çß´Ù.
±×·¯³ª ±× µÚ¿¡ ¹Ù·Î µîÀåÇÑ ¾Æ·¹³ªµµ¿¡°Ô 89¸¶ÀÏ ÆÐ½ºÆ®º¼À» Å¸°Ý ´çÇÏ¸ç ÀÌ³¯ 4¹øÂ° ½ÇÁ¡°ú 3¹øÂ° ÇÇÈ¨·±À» ³»ÁÖ¸ç ¾Æ·¹³ªµµ¿¡°Ô¸¸ 2ÇÇÈ¨·±À» Çã¿ëÇß´Ù.
ÀÌ·Î½á ·ùÇöÁøÀº ¸ÞÀÌÀú¸®±× µ¥ºß ÈÄ ÇÑ °æ±â ÃÖ´Ù ÇÇÈ¨·±À» ±â·ÏÇß´Ù. ·ùÇöÁøÀº 6È¸¸» 2»ç »óÈ²¼ ´ëÅ¸ ·Ó ¼¼°Ôµò°ú ±³Ã¼µÇ¸ç °æ±â¸¦ ¸¶ÃÆ´Ù.
°æ±â´Â 7È¸°¡ ÁøÇàµÇ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ LA´ÙÀú½º°¡ 1-4·Î µÚÁ® ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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