ÙþÄ· ¡°¿ì¸®ÀÇ ¡®±¹¹ÎÀÇ¿ø¡¯ÀÌ µÇÁÖ¼¼¿ä!¡±¡¦Á¤Ã¥ Á¦¾È¿¡ ÀÎÁõ¼­ ¹ß±Þµµ °¡´É

|
|
|
|¡ã ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸ ¼±°Å´ëÃ¥À§¿øÈ¸ ±¹¹ÎÂü¿©º»ºÎ´Â 19ÀÏ ¿ÀÈÄ 3½ÃºÎÅÍ ¡®±¹¹ÎÀÇ¿ø ¸ðÁý Ä·ÆäÀÎ <1588-2017>¡¯À» Á¤½Ä ¿ÀÇÂÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù. ¹®Ä· ÃøÀÌ °ø°³ÇÑ ¹øÈ£¸¦ ÅëÇØ À¯±ÇÀÚ°¡ Á÷Á¢ Á¤Ã¥ Á¦¾ÈÀ» ÇÏ´Â °ÍÀº ¹°·Ð '±¹¹ÎÀÇ¿ø' ÀÎÁõ¼¸¦ ¹ÞÀ» ¼öµµ ÀÖ´Ù. SNSÄ¸Ã³.
¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸ ¼±°Å´ëÃ¥À§¿øÈ¸ ±¹¹ÎÂü¿©º»ºÎ´Â 19ÀÏ ¿ÀÈÄ 3½ÃºÎÅÍ ‘±¹¹ÎÀÇ¿ø ¸ðÁý Ä·ÆäÀÎ <1588-2017>’À» Á¤½Ä ¿ÀÇÂÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
‘¹®ÀçÀÎ 1¹ø°¡’¿Í ‘¹®ÀçÀÎ ÆÝµå’¿¡ ÀÌ¾î ¼¼¹øÂ° ÇÁ·ÎÁ§Æ®ÀÌ´Ù.
ÀÌ³¯ ¹®Ä· ÃøÀÌ °ø°³ÇÑ ¹øÈ£(±¹¹ø ¾øÀÌ 1588-2017)·Î ÀüÈÇÏ¸é “±¹¹ÎÀÇ °ü½É¸¸ÀÌ ³ª¶ó´Ù¿î ³ª¶ó¸¦ ¸¸µé ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. »ý»ýÇÑ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ µé·ÁÁÖ½Ê½Ã¿À. ¾î¶² ÀÇ°ßÀÌ¶óµµ ÁÁ½À´Ï´Ù”¶ó´Â ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸ÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ µéÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.
¶Ç °°Àº ¹øÈ£·Î ÀÚ½ÅÀÌ »ýÈ° ¼Ó¿¡¼ ´À³¢°Å³ª Á¦¾ÈÇÏ°í ½ÍÀº Á¤Ã¥À» ÂªÀº ¹®ÀåÀ¸·Î Àû¾î ¹®ÀÚ·Î º¸³»¸é ÀÌ¿Í °ü·ÃÇÑ ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸ÀÇ Á¤Ã¥Ä«µå¸¦ ´äÀ¸·Î ¹Þ¾Æº¼ ¼öµµ ÀÖ´Ù.
»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ´äº¯À» ¹ÞÀº ±¹¹ÎÀÌ È¸½Å¹®ÀÚ¿¡ ÀûÈù ¸µÅ©¸¦ Å¬¸¯ÇØ ‘±¹¹ÎÀÇ¿ø ÀÎÁõ¼’¸¦ ½ÅÃ»ÇÏ¸é º»ÀÎÀÇ ÀÌ¸§ÀÌ ±âÀçµÇ°í ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸ÀÇ Á÷ÀÎÀÌ ÂïÈù ÀÎÁõ¼¸¦ ¹Þ¾Æ ‘±¹¹ÎÀÇ¿ø’À¸·Î È°µ¿ÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÈ´Ù.
‘±¹¹ÎÀÇ¿ø’Àº ¹® ÈÄº¸ÀÇ ´Ù¾çÇÑ Á¤Ã¥À» ÇÔ²² È«º¸ÇÏ´Â ±¹¹Î ¼Æ÷ÅÍÁî¸¦ ¶æÇÑ´Ù.
±¹¹ÎÂü¿©º»ºÎ Á¤Ã»·¡ º»ºÎÀåÀº “‘±¹¹ÎÀÇ¿ø Ä·ÆäÀÎ’Àº ±¹¹ÎµéÀÇ ÀÌ¾ß±â¸¦ Á÷Á¢ µè´Â ¾Æ·¡·ÎºÎÅÍÀÇ ¹ÎÁÖÁÖÀÇ¸¦ ½ÇÇöÇÏ°íÀÚ ±âÈ¹µÆ´Ù”¸ç “±¹¹Î ¸ðµÎÀÇ ´ëÅë·ÉÀÌ µÇ°Ú´Ù´Â ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸ÀÇ ¾à¼ÓÀÌ ½ÇÇàµÇ´Â Ã¹ ´Ü°è”¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÇÑÆí, ‘±¹¹ÎÀÇ¿ø Ä·ÆäÀÎ’ÀÌ 19ÀÏ Á¤½Ä ¿ÀÇÂÇÑ µÚ ±èÀÀ·æ ¾ß±¸°¨µ¶, ±èÈ«°É ±¹¹ÎÅëÇÕÀ§¿øÀå, °¡¼ö ½Å´ëÃ¶, ¿µÈ ‘»ìÀÎÀÇ Ãß¾ï’À¸·Î À¯¸íÇÑ Â÷½ÂÀç »çÀÌ´õ½º ´ëÇ¥ µîÀÌ ‘±¹¹ÎÀÇ¿ø’À¸·Î °¡ÀÔÇÏ°í Ä·ÆäÀÎ¿¡ Âü¿©Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >