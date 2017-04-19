¡®ÀÔ´ë¡¯ ºóÁö³ë, ½ºÅ×ÆÄ´Ï ¹ÌÃÊ¹Ù¿ÍÀÇ ²Ü ¶³¾îÁö´ø ÀÏ»ó ÀçÁ¶¸í¡¦¡°´Þ¾Æµµ ³Ê¹« ´Þ´Ù¡±

|
|
|
|¡ã 19ÀÏ ºóÁö³ëÀÇ ÀÔ´ë ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁø °¡¿îµ¥ ¸ðµ¨ ½ºÅ×ÆÄ´Ï ¹ÌÃÊ¹Ù¿Í ºóÁö³ëÀÇ ²Ü ¶³¾îÁö´Â ÀÏ»ó »çÁøÀÌ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù. SNSÄ¸Ã³.
19ÀÏ ºóÁö³ëÀÇ ÀÔ´ë ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁø °¡¿îµ¥ ¸ðµ¨ ½ºÅ×ÆÄ´Ï ¹ÌÃÊ¹Ù°¡ ³²ÀÚÄ£±¸ÀÎ ºóÁö³ë¿¡°Ô ÀÀ¿ø ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³Â´Ù.
½ºÅ×ÆÄ´Ï ¹ÌÃÊ¹Ù´Â ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ “Always support you(¾ðÁ¦³ª ÀÀ¿øÇÒ°Ô)♥”¶ó´Â ±ÛÀ» °ÔÀçÇß´Ù. ÁÖ¾î°¡ ¾ø´Â ±ÛÀÌ¾úÀ¸³ª ´©°¡ ºÁµµ ³²ÀÚÄ£±¸ÀÎ ºóÁö³ë¿¡°Ô º¸³»´Â ±ÛÀÓÀ» ¾Ë ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.
ºóÁö³ë¿Í ¸ðµ¨ ½ºÅ×ÆÄ´Ï ¹ÌÃÊ¹Ù´Â °ø°³ ¿¾Ö ÁßÀ¸·Î ÇÑ±¹°ú ¿Ü±¹À» ¿À°¡¸ç ¿ø°Å¸® ¿¬¾Ö ÁßÀÌ´Ù. µÎ »ç¶÷Àº ÁÖÀ§ÀÇ ½Ã¼±¿¡ ¾Æ¶û°÷ÇÏÁö ¾Ê°í µ¥ÀÌÆ®¸¦ Áñ±â°Å³ª SNS¿¡ ÇÔ²²ÇÑ »çÁøÀ» °ÔÀçÇÏ´Â µî »ç¶ûÀ» Å°¿ö³ª°¡°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí, ºóÁö³ë´Â ¿À´Â 5¿ù 29ÀÏ Çö¿ª ÀÔ´ë¸¦ ÇÑ´Ù. ºóÁö³ë ¼Ò¼Ó»ç ÃøÀº “³²Àº ½Ã°£ µ¿¾È IAB ½ºÆ©µð¿ÀÀÇ ¾ÆÆ®¿öÅ© ¹× ÀçÁöÆÑÆ® ¾Ù¹ü ÀÛ¾÷¿¡ ÁýÁßÇÒ ¿¹Á¤”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >