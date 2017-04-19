¹ÚÁö¿ø ¡°Ùþ ´ë¼± Áö¸é ÇÑ°­¿¡ ºüÁö°Ú´Ù´õ¶ó¡± ¹ß¾ð ³í¶õ¡¦Áø½ÇÀº?

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|¡ã 19ÀÏ ¼±°üÀ§´Â ¹ÚÁö¿ø ±¹¹ÎÀÇ´ç ´ëÇ¥°¡ Àü³¯ ¼øÃµ°ú ±¤¾ç¿¡¼ À¯¼¼ µµÁß ÇÑ ¹ß¾ðÀ» µÎ°í ¼±°Å¹ý À§¹Ý ¿©ºÎ¸¦ Á¶»çÇÏ°í ÀÖ´Ù°í ¹àÇû´Ù. ¹Ú ´ëÇ¥´Â Áö³ 18ÀÏ ¼øÃµ¿¡¼ ¾ÈÃ¶¼ö ±¹¹ÎÀÇ´ç ´ë¼± ÈÄº¸ÀÇ Áö¿ø À¯¼¼¸¦ ÆîÄ¡¸ç "¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸°¡ 17ÀÏ ´ë±¸¿¡¼ '´ë¼±¿¡¼ Áö¸é ÇÑ°¿¡ ºüÁö°Ú´Ù'°í Çß´Ù"°í ¹ß¾ðÇØ ³í¶õÀÌ µÆ´Ù. SNSÄ¸Ã³.
19ÀÏ ¼±°üÀ§´Â ¹ÚÁö¿ø ±¹¹ÎÀÇ´ç ´ëÇ¥°¡ Àü³¯ ¼øÃµ°ú ±¤¾ç¿¡¼ À¯¼¼ µµÁß ÇÑ ¹ß¾ðÀ» µÎ°í ¼±°Å¹ý À§¹Ý ¿©ºÎ¸¦ Á¶»çÇÏ°í ÀÖ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
¹Ú ´ëÇ¥´Â Áö³ 18ÀÏ ¿ÀÈÄ 4½Ã²² ¼øÃµÀÇ·á¿ø ·ÎÅÍ¸®¿¡¼ ¿¸° ¾ÈÃ¶¼ö ±¹¹ÎÀÇ´ç ´ë¼± ÈÄº¸ÀÇ Áö¿ø À¯¼¼¸¦ ÆîÃÆ´Ù.
±×´Â “ÀÌ¹ø¿¡ º¸´Ï±î ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸¿Í ¹ÎÁÖ´ç ´ëÇ¥°¡ ¿ô±â´Â ¼Ò¸®Çß´Ù. ¸¸¾à ÀÌ¹ø¿¡ ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸°¡ ´ëÅë·ÉÀÌ ¾ÈµÈ´Ù°í ÇÏ¸é ÇÑ°¿¡ °¡¼ ºüÁ®Á×´Â´ë¿ä. ¾îÁ¦ ´ë±¸¿¡¼´Â ¶Ç ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸°¡ ´ë±¸ °¹°¿¡ ºüÁ® Á×°Ú´Ù°í Çß´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “´ëÅë·ÉÀÌ ¾ÈµÇ¸é ¹°¿¡ ºüÁ® Á×°Ú´Ù°í ÇÑ °ÍÀº ±³À°ÀûÀ¸·Î Àß¸øµÈ ÈÄº¸ÀÌ±â ¶§¹®¿¡ ¹®ÀçÀÎÀº ¾î¸° ÇÐ»ýµéÀ» À§ÇØ¼¶óµµ ´ëÅë·ÉÀÌ µÇ¾î¼´Â ¾ÈµÈ´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
¹Ú ´ëÇ¥´Â ÀÌÈÄ ±¤¾ç¿¡¼µµ ºñ½ÁÇÑ ³»¿ëÀÇ ÁÖÀåÀ» ÆîÃÆ´Ù.
±×·¯³ª ¹® ÈÄº¸ ÃøÀº Áö³ 17ÀÏ ´ë±¸ À¯¼¼¿¡¼ ¹ÚÁö¿ø ´ëÇ¥°¡ ÁÖÀåÇÑ ³»¿ëÀÇ ¿¬¼³À» ÇÑ ÀûÀÌ ¾ø´Ù°í ¹àÇû´Ù.
¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸´Â Áö³ 2016³â 10¿ù, ¼¿ï ¿©ÀÇµµ ±Û·¡µåÈ£ÅÚ¿¡¼ ¿¸° ‘2016 ¼¼°èÇÑÀÎ¹ÎÁÖÈ¸ÀÇ ´ëÇ¥ÀÚ ¿öÅ©¼ó’¿¡ Âü¼®ÇØ “³»³â ´ë¼±¿¡¼ ¸ø ÀÌ±â¸é Á¦°¡ Á¦ÀÏ ¸ÕÀú ÇÑ°¿¡ ºüÁ®¾ß ÇÒÁöµµ ¸ð¸£°Ú´Ù”°í ¸»ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
±×·¯³ª ¹Ú Áö¿ø ´ëÇ¥°¡ ÁÖÀåÇÑ °ÍÃ³·³ ¿ÃÇØ ¿¬¼³¿¡¼ “ÇÑ°¿¡ ºüÁö°Ú´Ù”´Â ¹ß¾ðÀº ÇÑ ÀûÀÌ ¾ø´Ù.
ÀÌ¿¡ ¹ÚÁö¿ø ´ëÇ¥´Â 19ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ È«ÁØÇ¥ ÈÄº¸¸¦ ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸¶ó°í Àß¸ø ¸»Çß´Ù°í ÀÎÁ¤Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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