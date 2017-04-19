[´ë¼±Åä·Ð] À¯½Ã¹Î ¡°¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸, ºÏÇÑÀº ¿ì¸® ÁÖÀûÀÔ´Ï±î ¾Æ´Õ´Ï±î?¡±

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|¡ã 19ÀÏ ¿¸° ´ë¼±ÈÄº¸ ÃÊÃ»Åä·Ð¿¡¼ ºÏÇÙ ¹®Á¦¸¦ µÎ°í À¯½Â¹Î ÈÄº¸¿Í ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸°¡ ¸ÂºÙ¾ú´Ù. ÀÌ³¯ À¯½Â¹Î ÈÄº¸´Â ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸ÀÇ ½äÀü ¹ß¾ðÀ» ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø ¹®Á¦ »ïÀ¸¸ç "ºÏÇÑÀÌ ÁÖÀûÀÌ³Ä?"¶ó°í Áú¹®Çß´Ù. KBSÄ¸Ã³.
ºÏÇÙ ¹®Á¦¸¦ µÎ°í À¯½Â¹Î°ú ¹®ÀçÀÎÀÌ ¸ÂºÙ¾ú´Ù.
4¿ù 19ÀÏ ÁøÇàµÈ '2017 ´ë¼± ÈÄº¸ KBS ÃÊÁ¤ Åä·Ð'¿¡¼ ¹Ù¸¥Á¤´ç À¯½Â¹Î ÈÄº¸´Â ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸ÀÇ '½äÀü' ¹ß¾ðÀ» µÎ°í ³¯À» ¼¼¿ü´Ù.
À¯½Â¹Î ÈÄº¸´Â ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸¿¡°Ô "13ÀÏ Åä·Ð ¶§ ºÏÇÑ ÀÎ±Ç°áÀÇ¾ÈÀÌ ÀÛ³â 10¿ù ÅÍÁ³´Âµ¥ ±×¶§ ÃÖ¼ø½Ç »çÅÂ ¶§¹®¿¡ ¹¯Çû´Ù. Áö³ 13ÀÏ Åä·Ð¿¡¼ ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸²² ³»°¡ 6¹øÀ» ¶È°°ÀÌ Áú¹®Çß´Ù. 2007³â ±â±Ç, Âù¼º, ¹Ý´ë¸¦ µÎ°í ºÏÇÑ ±èÁ¤ÀÏ¿¡°Ô ¹°¾îºÃ´À³Ä°í Çß´Âµ¥ ¸ÕÀú ¹°¾îº» ÀûÀÌ ¾ø°í »ç½ÇÀÌ ¾Æ´Ï¶ó°í ¸»¾¸ÇÏ¼Ì´Ù. 2¿ù 9ÀÏ '½äÀü'¿¡¼´Â ¹® ÈÄº¸´Ô ¸»·Î ±¹Á¤¿øÀ» ÅëÇØ ºÏÇÑ¿¡ ¹°¾îºÃ´Ù°í ÇÏÁö ¾Ê¾Ò³Ä"°í ¹°¾ú´Ù.
ÀÌ¿¡ ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸´Â "Á¤È®ÇÑ ¸»¾¸ÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. À¯½Â¹Î ÈÄº¸°¡ ±¹Á¤ ¿î¿µÀ» ¾ÈÇØº¸¼Å¼ ÇÏ´Â ¸»¾¸ÀÌ´Ù. ±¹Á¤¿øÀ» ÅëÇØ ¾î¶² ÅÂµµ¸¦ ÃëÇÒÁö ÆÄ¾ÇÀ» Çß´Ù´Â°Å´Ù. ±¹Á¤¿øÀÌ ¸¹Àº Á¤º¸¸ÁÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Ù. ±×·¡¼ ºÏÇÑÀÇ ¹ÝÀÀÀ» ÆÇ´ÜÇØ º¸µµ·Ï Çß´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù"°í ¼³¸íÇß´Ù.
À¯½Â¹Î ÈÄº¸´Â "¹°¾îº¸´Â °Í°ú ¹¹°¡ ´Ù¸£³Ä. ±×·³ ±¹Á¤¿øÀº ¾îµð¿¡ ¹°¾îºÃ´Ù´Â°Å³Ä"°í ¹Ý¹®Çß´Ù.
¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸´Â "Á¤º¸¸ÁÀ» °¡µ¿ÇÏ´Â°Å´Ù. ÇØ¿Ü¿¡ ÀÖ´Â Á¤º¸¸ÁÀÌ³ª ÈÞ¹ÎÆ® µî ±¹Á¤¿øÀÇ Á¤º¸¸ÁÀÌ ¸¹´Ù"°í ´äÇß´Ù.
À¯½Â¹Î ÈÄº¸´Â "ºÏÇÑ¿¡ ¹°¾îº¸Áö ¾Ê°í ¾î¶»°Ô ¾Ë ¼ö ÀÖ³Ä"°í ÁöÀûÇß°í ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸´Â "±×°É ¿¹ÃøÇÒ ¼ö ¾øÀ¸¸é Á¤º¸°¡ ¹«´ÉÇÑ°Å´Ù"°í ¹Ý¹ÚÇß´Ù.
ÀÌÈÄ ºÏÇÙ ¹®Á¦¸¦ µÎ°í ³»ó Åä·ÐÀÌ ¹ú¾îÁö´ø µµÁß À¯½Â¹Î ÈÄº¸´Â ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸¸¦ °Ü³ÉÇØ “ºÏÇÑÀÌ ¿ì¸® ÁÖÀûÀÎ°¡?”¶ó°í ¹°¾ú´Ù.
ÀÌ¿¡ ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸´Â “´ëÅë·ÉÀÌ ÇÒ ¸»Àº ¾Æ´Ï´Ù”¶ó°í ´äÇß´Ù.
±×·¯³ª À¯½Â¹Î ÈÄº¸´Â ÀçÂ÷ “ºÏÇÑÀÌ ¿ì¸® ÁÖÀûÀÎÁö ´ë´äÇØÁÖ¼¼¿ä”¶ó°í Áú¹®ÇÏ°í´Â “´ëÇÑ¹Î±¹ ±¹±º Åë¼ö±ÇÀÚ°¡ µÇ½Ç Áöµµ ¸ð¸£´Â ºÐÀÌ ÁÖÀûÀ» ÁÖÀûÀÌ¶ó ¸» ¸øÇÏ´Â °Ô ¸»ÀÌ µÇ³Ä?”¶ó°í ²¿Áý¾ú´Ù.
ÀÌ¿¡ ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸´Â “ÁÖÀûÀÌ³Ä ¾Æ´Ï³Ä´Â ´ëÅë·ÉÀÌ µÉ »ç¶÷ÀÌ ÇÒ ¹ß¾ðÀº ¾Æ´Ï¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù”°í ´ë´äÀ» ¹Ýº¹Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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