[´ë¼±Åä·Ð] ¿©¼ººñÇÏ ¹ß¾ð ³í¶õ, È«ÁØÇ¥ "½ºÆ®·Õ¸ÇÀÌ¶ó ¼¾ Ã´ ÇÏ·Á°í ±×·¨´Ù"

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4¿ù 19ÀÏ ÁøÇàµÈ '2017 ´ë¼± ÈÄº¸ KBS ÃÊÁ¤ Åä·Ð'¿¡¼ ¹Ù¸¥Á¤´ç À¯½Â¹Î ÈÄº¸°¡ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç È«ÁØÇ¥ ÈÄº¸ÀÇ '¼³°ÅÁö ¹ß¾ð'À» µÎ°í ³¯À» ¼¼¿ü´Ù.
À¯½Â¹Î ÈÄº¸´Â ÀÌ³¯ Åä·Ð¿¡¼ È«ÁØÇ¥ ÈÄº¸¸¦ °Ü³ÉÇØ "Àú¹ø¿¡ YTN Ãâ¿¬ÇÏ¼Å¼ ¼³°ÅÁö³ª Áý¾ÈÀÏÀº ¿©¼º¸¸ÀÌ ÇÏ´Â ÀÏÀÌ¶ó°í ÇÏ¼Ì½À´Ï´Ù. ¿©¼ººñÇÏ ¹ß¾ðÀÎµ¥ »ç°úÇÏ¼Å¾ß µÇ´Â °Å ¾Æ´Õ´Ï±î?"¶ó°í ¹°¾ú´Ù.
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ÇÑÆí, È«ÁØÇ¥ ÈÄº¸´Â Áö³ 18ÀÏ YTN '´ë¼±! ¾Èµå·Î¸Þ´Ù'¿¡ Ãâ¿¬ÇØ "¼³°ÅÁö³ª »¡·¡´Â Àý´ë ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù"¸ç "±×·±°Ç ¿©ÀÚµéÀÇ ÀÏ"ÀÌ¶ó°í ¸»ÇØ ³í¶õÀÌ µÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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