¡®´ë¼±Åä·Ð ³í¶õ¡¯ È«ÁØÇ¥, ¹®ÀçÀÎ¡æÁÖÀû, À¯½Â¹Î¡æÀÌÁ¤Èñ¡¦¡°½ºÆ®·Õ ¾Æ´Ñ ³ªÀÌ·Õ¸Ç ¹ß¾ð¡±

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19ÀÏ KBS¿¡¼ ¿¸° ‘Á¦19´ë ´ë¼±ÈÄº¸ ÃÊÃ»Åä·Ð’¿¡¼´Â ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¹®ÀçÀÎ·±¹¹ÎÀÇ´ç ¾ÈÃ¶¼ö·ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç È«ÁØÇ¥·ºñ¸¥Á¤´ç À¯½Â¹Î·Á¤ÀÇ´ç ½É»óÁ¤ ÈÄº¸ µî 5¸íÀÌ Âü¿©ÇØ ÀÚ½ÅµéÀÇ °ø¾àÀ» ³õ°í Åä·ÐÀ» ¹ú¿´´Ù.
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ÀÌ¿¡ À¯ ÈÄº¸µµ “Àü±³Á¶ ±³À°°¨ÀÌ °¨»ç¸¦ ¹ÞÀ¸¸é ¹«»ó±Þ½Ä Âù¼ºÇÏ´Â °Ç°¡”¶ó¸ç ¸»ÇÏÀÚ È«ÈÄº¸´Â “ÇöÀç »óÈ²Àº Âù¼ºÀÌ°í ¹«Á¶°Ç ¹Ý´ëÇÑ °ÍÀº ¾Æ´Ï´Ù” ¸ç “ÁÖÀûÀÌ Àú±â¶ó´Ï±î. ÇÏ´Â ÁþÀÌ ÀÌÁ¤Èñ¿Í °°´Ù”°í ÈÁ¦¸¦ µ¹·È´Ù.
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