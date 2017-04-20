¡®´ë¼±Åä·Ð ³í¶õ¡¯ È«ÁØÇ¥, ¹®ÀçÀÎ¡æÁÖÀû, À¯½Â¹Î¡æÀÌÁ¤Èñ¡¦¡°½ºÆ®·Õ ¾Æ´Ñ ³ªÀÌ·Õ¸Ç ¹ß¾ð¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.20 ¸ñ 11:15
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½ÂÀÎ 2017.04.20  
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¡ã KBS ‘Á¦19´ë ´ë¼±ÈÄº¸ ÃÊÃ»Åä·Ð’ ÇÑ Àå¸é Ä¸Ã³.

È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ë¼± ÈÄº¸°¡ Áö³­ ´ë¼±Åä·Ð¿¡ ÀÌ¾î ¶Ç ¹®ÀçÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÈÄº¸¸¦ ‘ÁÖÀû’, À¯½Â¹Î ¹Ù¸¥ Á¤´ç ÈÄº¸¿¡°Ô´Â ‘ÀÌÁ¤Èñ Àü ÅëÁø´ç ´ëÇ¥¿Í ´à¾Ò´Ù’´Â Ç¥ÇöÀ» »ç¿ëÇØ ³í¶õÀÌ´Ù.

19ÀÏ KBS¿¡¼­ ¿­¸° ‘Á¦19´ë ´ë¼±ÈÄº¸ ÃÊÃ»Åä·Ð’¿¡¼­´Â ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¹®ÀçÀÎ·±¹¹ÎÀÇ´ç ¾ÈÃ¶¼ö·ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç È«ÁØÇ¥·ºñ¸¥Á¤´ç À¯½Â¹Î·Á¤ÀÇ´ç ½É»óÁ¤ ÈÄº¸ µî 5¸íÀÌ Âü¿©ÇØ ÀÚ½ÅµéÀÇ °ø¾àÀ» ³õ°í Åä·ÐÀ» ¹ú¿´´Ù.

Æ¯È÷ ÀÌ³¯ È« ÈÄº¸´Â ºÒÆíÇÑ Áú¹®À» ´øÁø À¯ ÈÞº¸¸¦ °Ü³ÉÇØ ÀÎ½Å°ø°ÝÀûÀÎ Ç¥ÇöÀ¸·Î ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ´«»ìÀ» ÂîÇª¸®°Ô ¸¸µé¾ú´Ù.

ÀÌ³¯ À¯ ÈÄº¸´Â È« ÈÄº¸¿¡ “¹Ú±ÙÇý ´ëÅë·ÉÀ» ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç¿¡¼­ ´ç¿ø±Ç Á¤Áö¸¦ ½ÃÄ×´õ¶ó°í¿ä” ¶ó¸ç “±×·±µ¥ È« ÈÄº¸´ÔÀº ´ç¿ø±Ç Á¤Áö°¡ µÈ »óÅÂ¿¡¼­ º»·¡ ´çÇå´ç±Ô´ë·Î ÇÏ¸é 1½É¿¡¼­ À¯ÁË ÆÇ°á³ª¸é Ãâ´ç Á¦¸íÀÌ´Ù.  ÀÌ¹ø¿¡ Æ¯º°ÇÑ Â¡°è ¹» »ç¸éÇÏ´Â ±×·± Á¶Ä¡¸¦ ÃëÇØ¼­ ´ç¿ø±ÇÀ» È¸º¹ÇÏ¼Å°¡Áö°í ´ë¼± ÈÄº¸·Î Ãâ¸¶±îÁö ÇÏ¼Ì´Âµ¥ ¾î¶»°Ô ¹Ú±ÙÇý ´ëÅë·ÉÀº ´ç¿ø±Ç Á¤Áö¸¦ ½ÃÅ°°Ú½À´Ï±î? ±×°Ç Á» ¾ÕµÚ°¡ ¾È ¸Â´Â ¿°Ä¡ ¾ø´Â Áþ ¾Æ´Õ´Ï±î?”¶ó°í ºñ³­ ¼¯ÀÎ ¹°À½À» ´øÁ³´Ù.

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ÀÌ¿¡ À¯ ÈÄº¸´Â “±â¼ÒÀÎ µ¿½Ã¿¡ ´ç¿ø±Ç Á¤ÁöÁÒ, È« ÈÄº¸´Ôµµ”¶ó°í ´ä´äÇÑ µí ¸»ÇÏÀÚ È« ÈÄº¸´Â “¿©±â´Â ¾Æ¿¹ ½Ã°£ÀÌ ¾ø´Âµ¥ ¿Ö ÀÚ²Ù ¸»À» ÇÏ°Ô ÇØ¿ä? ³» Âü, ²À ÀÌÁ¤Èñ º¸´Â °Í °°¾Æ¼­. ÁÖÀûÀº Àú±âÀÔ´Ï´Ù ¾îÀÌ°¡ ¾ø¾î, ¾îÀÌ°¡ ¾ø¾î”¶ó°í ¸»Çß´Ù.

¶ÇÇÑ È« ÈÄº¸´Â °æ³²µµÁö»ç ½ÃÀý µµ³» ¹«»ó±Þ½Ä Áß´Ü ¹®Á¦¸¦ ³õ°íµµ ´Ù¸¥ ÈÄº¸µéÀÇ Çù°øÀ» ¹ÞÀÚ ÁÖÀûÀ» ³»¼¼¿ü´Ù.

¹® ÈÄº¸°¡ ¸ÕÀú “¹«»ó±Þ½ÄÀº ¿Ö Áß´ÜÇß³ª. ¾ÆÀÌµé ¹äÀº ¸Ô¿©°¡¸é¼­ ÇØ¾ßÁö”¶ó°í ÁöÀûÇÏÀÚ È« ÈÄº¸´Â “Àü±³Á¶ ±³À°°¨ÀÌ µ· 700¾ï ¿øÀ» ¹Þ°í ¿ì¸®°¡ ¾î¶»°Ô ¾²µç ³ÊÈñ´Â »ó°üÇÏÁö ¸»¶ó°í ÇÏ´Âµ¥ ¼¼»ó¿¡ ±×·± ¹ýÀÌ ¾îµø´À³Ä”¶ó°í ¹Ý¹ÚÇß´Ù.

ÀÌ¿¡ À¯ ÈÄº¸µµ “Àü±³Á¶ ±³À°°¨ÀÌ °¨»ç¸¦ ¹ÞÀ¸¸é ¹«»ó±Þ½Ä Âù¼ºÇÏ´Â °Ç°¡”¶ó¸ç ¸»ÇÏÀÚ È«ÈÄº¸´Â “ÇöÀç »óÈ²Àº Âù¼ºÀÌ°í ¹«Á¶°Ç ¹Ý´ëÇÑ °ÍÀº ¾Æ´Ï´Ù” ¸ç “ÁÖÀûÀÌ Àú±â¶ó´Ï±î. ÇÏ´Â ÁþÀÌ ÀÌÁ¤Èñ¿Í °°´Ù”°í È­Á¦¸¦ µ¹·È´Ù.

ÀÌ³¯ ½ÃÃ»ÀÚµéÀº ¿Â¶óÀÎÀ» ÅëÇØ “°Å±â ¿Ö ³ª¿Ô¾î¿ä? ¿å¸Ô°í Àå¼ö ÇÏ·Á´Â °Ç ¾Æ´ÑÁö” “È²´ç ±×ÀÚÃ¼” “±¹¹Î »ö±ò·Ð Áö°Ü¿ö” “½ºÆ®·Õ¸ÇÀÌ ¾Æ´Ñ ³ªÀÌ·Õ¸Ç ¸»°°³×” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

 

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