¹ÚÁö¿ø, '2Â÷ ´ë¼±Åä·Ð' °Å·Ð ¡®ÀÇ¹Ì½ÉÀå ¹ß¾ð?¡¯¡¦¡°´ç½Åµé ¾îÂ÷ÇÇ ¼±°Å ³¡³ª¸é ³¡¡±

|
|
|
|¡ã ¹ÚÁö¿ø ±¹¹ÎÀÇ´ç ´ëÇ¥°¡ SNS¸¦ ÅëÇØ ‘´ë¼±Åä·Ð’À» °Å·Ð, ÀÇ¹Ì½ÉÀåÇÑ ¸»À» ³²°Ü ´«±æÀ» ²ö´Ù.
¹ÚÁö¿ø ±¹¹ÎÀÇ´ç ´ëÇ¥°¡ SNS¸¦ ÅëÇØ ‘2Â÷ ´ë¼±Åä·Ð’À» °Å·Ð, ÀÇ¹Ì½ÉÀåÇÑ ¸»À» ³²°Ü ´«±æÀ» ²ö´Ù.
¹Ú ´ëÇ¥´Â 20ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ “Á¡½ÉÇÏ°í ´©±¼ ¸¸³ª·Á°í ±â´Ù¸®¸ç TV¸¦ º¸´Ï °è¼Ó ¹ÚÁö¿øÀÔ´Ï´Ù”¶ó¸ç ÂªÀº ±ÛÀ» °ÔÀçÇß´Ù.
¹Ú ´ëÇ¥´Â ÇØ´ç±ÛÀ» ÅëÇØ “‘¹Ú Àü ´ëÅë·É’ TVº¸µµ¿¡ ‘¹ÚÁö¿ø ´ëÅë·É’ÀÌ¶ó µé¸°´Ù°í ÇÏ´ø ºÐµéÀÌ ¸¹¾Ò½À´Ï´Ù” ¸ç “Àú´Â ´ëÅë·É ÈÄº¸°¡ ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ¾îÁ¦ TVÅä·Ð¿¡µµ ´Ù¼¸ ÈÄº¸°¡ ¾Æ´Ï¶ó ¿©¼¸ ÈÄº¸? ±×·¸Áö¸¸ ½Ç¹°Àº º¸ÀÌÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “´ëÅë·É µÇ¸é ¹«¾ùÀ» ÇÏ°Ú´Ù ÇÏ¼¼¿ä. ¹Ì·¡·Î °¡ÀÚ´Â ¸»ÀÔ´Ï´Ù. Àú´Â ±×·± ½Ç·ÂÀÌ ºÎÁ·ÇØ Ãâ¸¶ ¾ÈÇß½À´Ï´Ù. ½Î¿òÀº Á¦°¡ ´õ ÀßÇØ¿ä. ±×·¯³ª ´ç½ÅµéÀº ¾îÂ÷ÇÇ ¼±°Å ³¡³ª¸é °Å±â°¡ ³¡ÀÔ´Ï´Ù”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ ±ÛÀ» º» ³×Æ¼ÁðµéÀº “¾ÈÃ¶¼ö ÈÄº¸¶û È£ÈíÀÌ Àß ¸Â¾Æ ±×·±°¡ º¾´Ï´Ù” “¿Í~ ÁøÂ¥ ÀÌºÐÀ» ´©°¡ ´çÇØ” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >