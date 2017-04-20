¡®¹®ÀçÀÎ ÁÖÀû ³í¶õ¡¯, À¯½Â¹ÎÀÌ Æ²·È´Ù?¡¦¡°ÃÖ±Ù ±¹¹æ¹é¼­, ºÏÇÑ=ÁÖÀû Ç¥Çö ¾ø¾î¡±

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‘2Â÷ ´ë¼±Åä·Ð’¿¡¼ À¯½Â¹Î ¹Ù¸¥Á¤´ç ÈÄº¸¿Í ¹®ÀçÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÈÄº¸ÀÇ ‘ÁÖÀû’ ³í¶õÀÌ °¡¿µÇ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥, À¯ ÈÄº¸°¡ ‘±¹¹æ¹é¼¿¡ ºÏÇÑÀÌ ÁÖÀûÀÌ¶ó°í ³ª¿Â´Ù’°í ÇÑ ¹ß¾ðÀÌ °ÅÁþÀÓÀÌ µå·¯³µ´Ù. ÇÑ¸¶µð·Î ÃÖ±Ù ¹ßÇàµÈ ±¹¹æ¹é¼¿¡´Â ºÏÇÑÀÌ ÁÖÀûÀÌ¶ó´Â Ç¥ÇöÀº ¾ø´Â °ÍÀÌ´Ù.
19ÀÏ KBS¿¡¼ ¿¸° ‘Á¦19´ë ´ë¼±ÈÄº¸ ÃÊÃ»Åä·Ð’¿¡¼´Â ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¹®ÀçÀÎ·±¹¹ÎÀÇ´ç ¾ÈÃ¶¼ö·ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç È«ÁØÇ¥·ºñ¸¥Á¤´ç À¯½Â¹Î·Á¤ÀÇ´ç ½É»óÁ¤ ÈÄº¸ µî 5¸íÀÌ Âü¿©ÇØ ÀÚ½ÅµéÀÇ °ø¾àÀ» ³õ°í Åä·ÐÀ» ¹ú¿´´Ù.
ÀÌ³¯ Æ¯È÷ À¯ ÈÄº¸¿Í ¹® ÈÄº¸´Â ‘ºÏÇÑÀ» ÁÖÀûÀÌ¶ó°í ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â°¡’¿¡ ´ëÇØ ¼³ÀüÀ» ¹ú¿´´Ù.
À¯ ÈÄº¸´Â “ºÏÇÑÀÌ ¿ì¸® ÁÖÀûÀÌ³Ä”°í ¹°¾ú°í, ÀÌ¿¡ ¹® ÈÄº¸´Â “À¯ ÈÄº¸µµ ´ëÅë·ÉÀÌ µÇ¸é ³²ºÏ °£ ¹®Á¦ Ç®¾î°¡¾ß µÉ ÀÔÀåÀÌ´Ù. ÇÊ¿äÇÒ ¶§´Â ³²ºÏÁ¤»óÈ¸´ãµµ ÇÊ¿äÇÏ´Ù. ±¹¹æºÎ°¡ ÇÒ ÀÏÀÌÁö, ´ëÅë·ÉÀÌ ÇÒ ÀÏÀÌ ¾Æ´Ï´Ù”¶ó¸ç ¸»À» È¸ÇÇÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ À¯ ÈÄº¸´Â “Á¤ºÎ °ø½Ä ¹®¼(±¹¹æ¹é¼)¿¡ ºÏÇÑÀÌ ÁÖÀûÀÌ¶ó°í ³ª¿À´Âµ¥ ±¹±ºÅë¼ö±ÇÀÚ°¡ ÁÖÀûÀÌ¶ó°í ¸» ¸øÇÏ´Â °Ô ¸»ÀÌ µÇ´À³Ä”°í µûÁ® ¹°¾ú°í, ¹® ÈÄº¸´Â “³» »ý°¢Àº ±×·¯ÇÏ´Ù. ´ëÅë·ÉÀÌ µÉ »ç¶÷ÀÌ ÇÒ ¹ß¾ðÀÌ ¾Æ´Ï¶ó°í º»´Ù”°í °Åµì ÁÖÀû ¹ß¾ðÀ» È¸ÇÇÇß´Ù.
ÇÑÆí, À¯ ÈÄº¸°¡ ‘ºÏÇÑÀÌ ÁÖÀû’ÀÌ¶ó°í ÇÑ ¹ß¾ðÀº 1995~2000³âÆÇ ±¹¹æ¹é¼¿¡ ³ª¿À´Â °ÍÀ¸·Î ÃÖ±Ù °³Á¤µÈ ³»¿ë°ú ´Ù¸£´Ù.
Á¤ºÎ°¡ ÃÖ±Ù 2016³â ¹ß°£ÇÑ ±¹¹æ¹é¼ Á¦2Àý 1Ç× ±¹¹æ¸ñÇ¥¿¡´Â ºÏÇÑÀÌ ¾Æ´Ñ ‘ºÏÇÑÁ¤±Ç°ú ºÏÇÑ±ºÀº ¿ì¸®ÀÇ Àû’ÀÌ¶ó°í ±â¼úÇÏ°í ÀÖ´Ù. Áï À¯ ÈÄº¸°¡ ÁÖÀåÇÑ ºÏÇÑ ÁÖ¹ÎÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ºÏÇÑÀÌ ÁÖÀûÀÌ¶ó´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. ¸í¹éÈ÷ ºÏÇÑ ÁÖ¹ÎÀ» ºÐ¸®ÇØ ÁÖÀûÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ ‘¿ì¸®ÀÇ ¾Èº¸¿¡ Å« À§ÇùÀÌ µÈ´Ù. ÀÌ °°Àº À§ÇùÀÌ Áö¼ÓµÇ´Â ÇÑ ±× ¼öÇàÁÖÃ¼ÀÎ’¶ó´Â ´Ü¼°¡ ±¹¹æ¹é¼¿¡´Â ´Þ·ÁÀÖ´Ù. ÀÌ´Â ºÏÇÑÁ¤±Ç°ú ºÏÇÑ±ºÀÌ ±º»çÀû µµ¹ß°ú À§ÇùÀ» Æ÷±âÇÏ°í ÆòÈÀûÀÎ ´ëÈ¿¡ ³ª¼±´Ù¸é ¿ì¸®ÀÇ ÀûÀ¸·Î °£ÁÖÇÏÁö ¾ÊÀ»¼ö ÀÖÀ½À» ½Ã»çÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù.
±×·¯³ª 1995~200³â´ëÆÇ ±¹¹æ¹é¼ ±¹¹æ¸ñÇ¥¿¡´Â ‘¿ÜºÎÀÇ ±º»çÀû À§Çù°ú Ä§·«À¸·ÎºÎÅÍ ±¹°¡¸¦ º¸À§ÇÑ´Ù ÇÔÀº ÁÖÀûÀÎ ºÏÇÑÀÇ Çö½ÇÀû ±º»çÀ§Çù»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó…’·Î Ç¥±âµÅ ÀÖ´Ù. Áï À¯ ÈÄº¸°¡ ÁÖÀåÇÑ ‘ºÏÇÑÀÌ ÁÖÀûÀÌ´Ù’´Â ³»¿ëÀÌ Æ÷ÇÔµÅ ÀÖ´Â °ÍÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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