¼¶¸¶À» ¼ºÆøÇà »ç°Ç °¨Çü¡¦´©¸®²Ûµé ¡°¶Ç °¨ÇüÀÌ¾ß? ¶Ç?¡± ºÎ±ÛºÎ±Û

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|¡ã Àü³² ½Å¾È±º ¼¶¸¶À» ¿©±³»ç¸¦ ¼ºÆøÇàÇÑ ÇøÀÇ·Î ±¸¼Ó ±â¼ÒµÅ 1½É¿¡¼ ÁßÇüÀ» ¼±°í ¹ÞÀº ÇÐºÎ¸ð 3¸íÀÌ °¢°¢ Ç×¼Ò½É¿¡¼ °¨ÇüÀ» ¹ÞÀº °¡¿îµ¥, °¨Çü ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁöÀÚ ´©¸®²ÛµéÀÇ ¹ÝÀÀÀº ½Î´ÃÇÏ´Ù ¸øÇØ ¾ó¾îºÙ°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
Àü³² ½Å¾È±º ¼¶¸¶À» ¿©±³»ç¸¦ ¼ºÆøÇàÇÑ ÇøÀÇ·Î ±¸¼Ó ±â¼ÒµÅ 1½É¿¡¼ ÁßÇüÀ» ¼±°í ¹ÞÀº ÇÐºÎ¸ð 3¸íÀÌ °¢°¢ Ç×¼Ò½É¿¡¼ °¨ÇüÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
±¤ÁÖ°í¹ý Á¦1Çü»çºÎ(ºÎÀå ³ë°æÇÊ)´Â 20ÀÏ ¼ºÆø·Â¹üÁËÀÇ Ã³¹ú µî¿¡ °üÇÑ Æ¯·Ê¹ý À§¹Ý(°°£ µî Ä¡»ó) ÇøÀÇ·Î ±¸¼Ó ±â¼ÒµÅ 1½É¿¡¼ Â¡¿ª 18³â, 13³â, 12³âÀ» ¼±°í ¹ÞÀº ±è¸ð(39)¤ýÀÌ¸ð(35)¤ý¹Ú¸ð(50)¾¾ µî 3¸í¿¡ ´ëÇÑ ¿ø½ÉÀ» ±ú°í Â¡¿ª 10³â°ú 8³â, 7³âÀ» °¢°¢ ¼±°íÇß´Ù.
ÀçÆÇºÎ´Â 1½ÉÀÇ ÆÇ´ÜÀº Á¤´çÇÏÁö¸¸ Ç×¼Ò½É °úÁ¤¿¡ ÇÇÇØÀÚ¿Í ÇÕÀÇÇÑ Á¡°ú ´ë¹ý¿ø ¾çÇü ±âÁØ µîÀ» °¨¾ÈÇØ Çü·®À» °áÁ¤Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
±×·¯¸é¼ ÀçÆÇºÎ´Â 1½É ÀçÆÇ°úÁ¤¿¡¼ ÇÇ°íÀÎ ÀÌ¾¾°¡ ¹üÇàÀå¸éÀ» ÈÞ´ëÀüÈ·Î ÃÔ¿µÇÑ »ç½ÇÀÌ µå·¯³ª, ¾Ð¼öÇÑ ÈÞ´ëÀüÈ¸¦ ¿ÏÀüÈ÷ ¸ô¼öÇÑ´Ù°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
¾Õ¼ 1½É ÀçÆÇºÎ´Â “ÇÐ±³¸¦ ´Ù´Ï°Å³ª ´Ù´Ò ÀÚ³à¸¦ µÐ ÇÐºÎ¸ð·Î¼ ¹üÇàÀ» °ø¸ð, ÇÇÇØÀÚÀÇ ÁÖ°Å¿¡ Ä§ÀÔÇÑ µÚ ¹ÝÇ×ÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÑ ÇÇÇØÀÚ¸¦ ¼ºÆøÇàÇß´Ù”¸é¼“ÁËÁúÀÌ ºÒ·®ÇÏ°í ºñ³ ¹Þ¾Æ ¸¶¶¥ÇÏ´Ù”°í ÀÌµé¿¡°Ô ÁßÇüÀ» ¼±°íÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÀÌµéÀº Áö³ÇØ 5¿ù 21ÀÏ ¿ÀÈÄ 11½Ã 10ºÐºÎÅÍ 22ÀÏ »õº®±îÁö ½Å¾ÈÀÇ ÇÑ ¼¶¸¶À» ÃÊµîÇÐ±³ °ü»ç¿¡¼ ¼·Î °ø¸ðÇØ ¿©±³»ç¸¦ ¼ºÆøÇàÇÑ ÇøÀÇ·Î ±¸¼Ó ±â¼ÒµÆ´Ù.
ÇÑÆí °¨Çü ¼Ò½ÄÀÌ ¾Ë·ÁÁöÀÚ ´©¸®²ÛµéÀÇ ¹ÝÀÀÀº ½Î´ÃÇÏ´Ù ¸øÇØ ¾ó¾îºÙ¾ú´Ù.
´©¸®²ÛµéÀº “¿Ö ¸Å¹ø °¨ÇüÀÌ³Ä. ¼ºÆøÇà »ç°ÇÀº Ç×¼Ò½É¸¸ °¡¸é °¨ÇüÀÌ¾ß” “»ç¶÷µé °ü½É ¸Ö¾îÁöÀÚ¸¶ÀÚ °¨ÇüÇÏ³×” “°¨Çü ¶Ç °¨Çü. ¹¹ ±×·¸°Ô ÂüÀÛÇÒ °Ô ¸¹³Ä? ÇÇÇØÀÚ°¡ ¹Þ¾ÒÀ» °íÅëÀº ÂüÀÛ ¾ÈÇÏ³ª” “¾È ±×·¡µµ Çü·®µµ ³·Àºµ¥ °¨Çü±îÁö ÇÏ´Ù´Ï Á¤ÀÇ´Â ¾îµð°¬³Ä”µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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