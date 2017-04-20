ÀÌÃ¢¸í, À½ÁÖ »±¼Ò´Ï ÇøÀÇ ÆÇ°á ÈÄ ´«¹° º¸¿©¡¦¡°Ç×¼Ò °èÈ¹ ¾ø¾î¡±

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|¡ã 20ÀÏ ¹æ¼ÛÀÎ ÀÌÃ¢¸íÀÌ À½ÁÖ »±¼Ò´Ï ÇøÀÇ¿Í °ü·ÃÇØ »ç°í ÈÄ ¹ÌÁ¶Ä¡´Â À¯ÁË, À½ÁÖ ÇøÀÇ´Â ¹«ÁË¸¦ ¼±°í¹Þ¾Ò´Ù. ÆÇ°á ÀÌÈÄ ÀÌÃ¢¸íÀº ´«¹°À» º¸ÀÌ¸ç ±×µ¿¾È ±«·Î¿ü´ø ½É°æ¿¡ ´ëÇØ ÅÐ¾î³õ±âµµ Çß´Ù. MBN¹æ¼Û Ä¸Ã³.
20ÀÏ ¹æ¼ÛÀÎ ÀÌÃ¢¸íÀÌ À½ÁÖ »±¼Ò´Ï ÇøÀÇ¿Í °ü·ÃÇØ »ç°í ÈÄ ¹ÌÁ¶Ä¡´Â À¯ÁË, À½ÁÖ ÇøÀÇ´Â ¹«ÁË¸¦ ¼±°í¹Þ¾Ò´Ù.
20ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã ¼¿ï ³²ºÎÁö¹ý Çü»ç1´Üµ¶¿¡¼ ÀÌÃ¢¸í¿¡ ´ëÇÑ ¼±°í °øÆÇÀ» ÁøÇàÇß´Ù.
ÀçÆÇºÎ´Â »ç°í ÈÄ ¹ÌÁ¶Ä¡¿¡ ´ëÇØ “»ç°í ÈÄ ÇÇ°íÀÎÀÌ Á÷Á¢ °É¾î¼ 100m ¶³¾îÁø º´¿øÀ¸·Î °¬´Ù. ÀÌ¿¡ ÀÌ »ç°í¸¦ ¼ö½ÀÇÒ ¼ö ¾øÀ» Á¤µµÀÇ ºÎ»óÀ» ÀÔ¾ú´Ù°í º¸±ä ¾î·Æ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “»ç°í ÈÄ Â÷·®Àº ÀÎµµ¿Í µµ·Î »çÀÌ¿¡ °ÉÃÄ ÀÖ¾ú´Ù. »ç°í ÈÄ Â÷·®µéÀÌ ¿ìÈ¸Àü ÇÏ´Â ÀÛÀº ±æÀ» ÀÌ¿ëÇÏÁö ¾Ê°í ±³Â÷·Î¸¦ ÀÌ¿ëÇØ Å©°Ô µ¹·Á¼ ³ª°¬´Ù. ÇÇ°íÀÎÀÇ Â÷·®À» ¹æÄ¡ÇÔÀ¸·Î½á ±³ÅëÀÇ Èå¸§¿¡ ¹æÇØ¸¦ Áá´Ù´Â ÀÇ¹Ì”¶ó¸é¼ À¯ÁË·Î ÀÎÁ¤Çß´Ù.
±×µ¿¾È ÀçÆÇ °úÁ¤¿¡¼ °¡Àå Å« ³í¶õÀÌ µÆ´ø ÀÌÃ¢¸íÀÇ 'À½ÁÖ ÇøÀÇ'¿¡ ´ëÇØ ÀçÆÇºÎ´Â ¹«ÁË ÆÇ°áÀ» ³»·È´Ù.
¾Õ¼ °ËÂû ÃøÀº ÀÌÃ¢¸íÀÇ À½ÁÖ ÇøÀÇ¿¡ ´ëÇØ ÃÖ´ë 0.143%, ÃÖ¼Ò 0.102%ÀÇ À½ÁÖ¸¦ ÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù¸é¼ À§µå¸¶Å© °ø½ÄÀ» Àû¿ëÇØ 0.05% ÀÌ»óÀÇ À½ÁÖ¸¦ Çß´Ù°í ±â¼ÒÇß´Ù.
±×·¯³ª ÀçÆÇºÎ´Â “À§µå¸¶Å© °ø½ÄÀ» Àû¿ëÇÏ±â À§ÇÑ Àç·á´Â ¾ö°ÝÇÑ Áõ¸íÀÌ ¿ä±¸µÈ´Ù. Àú³á ÀÚ¸®¿¡ ¼úÀÌ ¹ÝÀÔµÈ °Í, ´ë¸®¿îÀüÀ» ¿äÃ»Çß´Ù°¡ Ãë¼ÒÇÑ °Í, ÀÀ±Þ½Ç Â÷Æ®¿¡ ¼ÒÁÖ 2º´À» ¸¶¼Ì´Ù´Â ±âÀç°¡ ÀÖ´Â °Íµµ »ç½ÇÀÌ³ª ¼ö»ç±â°üÀ» ÅëÇØ ÀÌ·ïÁø Á¶»ç¿¡¼ ÀÇ·áÁøÀÇ Áø¼úÀÌ ¹øº¹µÆ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
±×·¯¸é¼ “ÀÌ¸¦ ÅëÇØ ½Åºù¼º¿¡ ÀÇ½ÉÀÌ °£´Ù. °ËÂû ÃøÀÇ ÁÖÀåÀº ¼úÀÚ¸®¿¡ ÀÖ´ø »ç¶÷ÀÌ ¸ðµç ¾çÀÇ ¼úÀ» ¶È°°ÀÌ ¸¶¼Ì´Ù´Â ÀüÁ¦·Î ½ÃÀÛµÇ±â¿¡ ¸·¿¬ÇÑ ÃßÁ¤À¸·Î´Â ¹üÁË»ç½ÇÀ» ÀÎÁ¤ÇÏ±â ¾î·Æ´Ù”°í ¹«ÁË ÆÇ°áÀ» ³»¸° ÀÌÀ¯¸¦ ¼³¸íÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ÆÇ°á¿¡¼ ÀÌÃ¢¸íÀº À½ÁÖ ÇøÀÇ¿¡ ´ëÇØ¼± ¹«ÁË, »ç°í ÈÄ ¹ÌÁ¶Ä¡¿¡ ´ëÇØ¼± À¯ÁË¸¦ ÆÇ°á ¹Þ¾Æ, Á¾ÇÕÇÏ¿© ¹ú±Ý 500¸¸¿øÇüÀ» ¼±°íÇß´Ù.
¼±°í°¡ ³¡³ ÈÄ ÀÌÃ¢¸íÀº ´«¹°À» º¸ÀÌ¸ç “¹ú±ÝÇü ¼±°í¿¡ ¸¸Á·ÇÑ´Ù. Ç×¼ÒÇÏÁö ¾ÊÀ» °èÈ¹ÀÌ´Ù”¶ó°í ¹àÇû´Ù.
±×´Â “1³â µ¿¾È ±«·Î¿ü´Ù. ¸¹ÀÌ Èûµé¾ú´Ù. ¹Ï¾îÁáÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù. ÀÇ½ÉÀÇ ´«ºûÀ¸·Î º¸Áö ¸¶½Ã°í ±×³É ¹Ï¾îÁáÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù. »ç¶÷ ´ë »ç¶÷ÀÎµ¥”¶ó¸é¼ “ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ À§±â »óÈ²¿¡¼ ÀÌ·¯ÇÑ ³í¶õ¿¡ ÈÛ½Î¿© ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ ÆóÁöµÆ´Ù. 100¿©¸íÀÇ ½ºÅÂÇÁµé¿¡°Ô ¹Ì¾ÈÇÏ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌÃ¢¸íÀº Áö³ÇØ 4¿ù 20ÀÏ ´ÊÀº ¹ã ¼úÀ» ¸¶½Ã°í Æ÷¸£¼Î ½Â¿ëÂ÷¸¦ ¸ô¾Æ ¿µµîÆ÷±¸ ¿©ÀÇµµ¼º¸ðº´¿ø »ï°Å¸® ±³Â÷·Î¸¦ Áö³ª´Ù ±³Åë½ÅÈ£±â¸¦ Ãæµ¹Çß´Ù. ÀÌÈÄ ±×´Â Â÷·®À» ¹ö·ÁµÐ Ã¤ µµÁÖÇÑ ÇøÀÇ·Î ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁ³´Ù.
ÀÌÃ¢¸íÀº ±×µ¿¾È À½ÁÖ¿îÀü ÇøÀÇ¸¦ ºÎÀÎÇÏ¸ç ¼úÀ» ¸¶½ÃÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í ÁÖÀåÇØ¿Ô´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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