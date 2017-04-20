ÀÌÃ¢¸í, À½ÁÖ »±¼Ò´Ï ÇøÀÇ ÆÇ°á ÈÄ ´«¹° º¸¿©¡¦¡°Ç×¼Ò °èÈ¹ ¾ø¾î¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.20 ¸ñ 18:15
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½ÂÀÎ 2017.04.20  
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ÀÌ¾î “»ç°í ÈÄ Â÷·®Àº ÀÎµµ¿Í µµ·Î »çÀÌ¿¡ °ÉÃÄ ÀÖ¾ú´Ù. »ç°í ÈÄ Â÷·®µéÀÌ ¿ìÈ¸Àü ÇÏ´Â ÀÛÀº ±æÀ» ÀÌ¿ëÇÏÁö ¾Ê°í ±³Â÷·Î¸¦ ÀÌ¿ëÇØ Å©°Ô µ¹·Á¼­ ³ª°¬´Ù. ÇÇ°íÀÎÀÇ Â÷·®À» ¹æÄ¡ÇÔÀ¸·Î½á ±³ÅëÀÇ Èå¸§¿¡ ¹æÇØ¸¦ Áá´Ù´Â ÀÇ¹Ì”¶ó¸é¼­ À¯ÁË·Î ÀÎÁ¤Çß´Ù. 

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±×·¯³ª ÀçÆÇºÎ´Â “À§µå¸¶Å© °ø½ÄÀ» Àû¿ëÇÏ±â À§ÇÑ Àç·á´Â ¾ö°ÝÇÑ Áõ¸íÀÌ ¿ä±¸µÈ´Ù. Àú³á ÀÚ¸®¿¡ ¼úÀÌ ¹ÝÀÔµÈ °Í, ´ë¸®¿îÀüÀ» ¿äÃ»Çß´Ù°¡ Ãë¼ÒÇÑ °Í, ÀÀ±Þ½Ç Â÷Æ®¿¡ ¼ÒÁÖ 2º´À» ¸¶¼Ì´Ù´Â ±âÀç°¡ ÀÖ´Â °Íµµ »ç½ÇÀÌ³ª ¼ö»ç±â°üÀ» ÅëÇØ ÀÌ·ïÁø Á¶»ç¿¡¼­ ÀÇ·áÁøÀÇ Áø¼úÀÌ ¹øº¹µÆ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

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ÀÌÃ¢¸íÀº ±×µ¿¾È À½ÁÖ¿îÀü ÇøÀÇ¸¦ ºÎÀÎÇÏ¸ç ¼úÀ» ¸¶½ÃÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í ÁÖÀåÇØ¿Ô´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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