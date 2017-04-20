±¹¹ÎÀÇ´ç ¡°Ùþ ¡®ÀÚ¿¬¹ÌÀÎ¡¯ ¹ß¾ðÀº »Ñ¸®±íÀº ¼ºÂ÷º° ÀÇ½ÄÀÇ ¹ß·Î¡±

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³¡À¸·Î ±è ´ëº¯ÀÎÀº “¹® ÈÄº¸´Â »Ñ¸® ±íÀº ¼ºÂ÷º° ÀÇ½Ä¿¡ ´ëÇØ ¹Ý¼ºÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ÀÌ ¶¥ÀÇ ¸ðµç ¿öÅ·¸¾µé°ú ¿©¼ºµé¿¡°Ô ¾î¹°Â½ »ç°ú¸»°í ÁøÁ¤ÇÑ »ç°ú¸¦ ÇØ¾ß ÇÒ °Í”ÀÌ¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
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ÀÌÈÄ ‘ºÏÇÑÀÀ¿ø´Ü ÀÚ¿¬¹ÌÀÎ’ ¹ß¾ðÀÌ ¼ºÂ÷º° ³í¶õÀ¸·Î ¹øÁöÀÚ ¹® ÈÄº¸´Â Áï°¢ ÀÔÀåÀ» ¹ßÇ¥ÇÏ°í “ºÒÆíÇÔÀ» ´À²¼À» ¿©¼ººÐµé²² ÁË¼ÛÇÑ ¸¶À½ÀÌ´Ù. Áö±Ý Á¦°¡ ¾îµð¿¡ ¼ ÀÖ´ÂÁö »ìÇÇ´Â °è±â·Î »ï°Ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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