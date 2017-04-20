±¹¹ÎÀÇ´ç ¡°Ùþ ¡®ÀÚ¿¬¹ÌÀÎ¡¯ ¹ß¾ðÀº »Ñ¸®±íÀº ¼ºÂ÷º° ÀÇ½ÄÀÇ ¹ß·Î¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.20 ¸ñ 18:15
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½ÂÀÎ 2017.04.20  
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ÀÌÈÄ ‘ºÏÇÑÀÀ¿ø´Ü ÀÚ¿¬¹ÌÀÎ’ ¹ß¾ðÀÌ ¼ºÂ÷º° ³í¶õÀ¸·Î ¹øÁöÀÚ ¹® ÈÄº¸´Â Áï°¢ ÀÔÀåÀ» ¹ßÇ¥ÇÏ°í “ºÒÆíÇÔÀ» ´À²¼À» ¿©¼ººÐµé²² ÁË¼ÛÇÑ ¸¶À½ÀÌ´Ù. Áö±Ý Á¦°¡ ¾îµð¿¡ ¼­ ÀÖ´ÂÁö »ìÇÇ´Â °è±â·Î »ï°Ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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