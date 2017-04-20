¡®¼±°Å¿îµ¿ ÇÕ·ù¡¯ À¯½Â¹Î µþ À¯´ã, ¾î¸°½ÃÀý ¸ð½À º¸´Ï¡¦¡°¿ø·¡ºÎÅÍ ¸ðÅÂ¹Ì³à¡±

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20ÀÏ ¹Ù¸¥Á¤´ç ¼±°Å´ëÃ¥À§¿øÈ¸´Â À¯ ÈÄº¸ÀÇ ºÎÀÎÀº ÀÌ³¯ºÎÅÍ, µþÀº ´ëÇÐ Áß°£°í»ç¸¦ ¸¶Ä¡´Â ´ÙÀ½ÁÖ 27ÀÏ²²ºÎÅÍ À¯ ÈÄº¸ Áö¿ø À¯¼¼¿¡ ³ª¼³ °èÈ¹ÀÌ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
À¯ ÈÄº¸ÀÇ ºÎÀÎ°ú µþÀº À¯ ÈÄº¸°¡ ¹ÌÃ³ ¹æ¹®ÇÏÁö ¸øÇÏ´Â Áö¿ª¿¡¼ ½Ã¹Îµé°ú ¸¸³ª¸ç ¹Ù´Ú ¹Î½É È®º¸¿¡ ³ª¼³ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ÀÌ³¯ ÁÖ¿ä ¿Â¶óÀÎÆ÷ÅÐ»çÀÌÆ®¿¡´Â À¯´ã ¾¾ÀÇ ÀÌ¸§ÀÌ ½Ç½Ã°£°Ë»ö¾î »óÀ§±Ç¿¡ ·©Å©µÇ´Â µî Å« ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. À¯´ã ¾¾´Â ¾Õ¼ 4¤ý13 ÃÑ¼±Àº ¹°·Ð Áö³ 1¿ù À¯ ÈÄº¸ÀÇ ´ë¼± ÃâÁ¤½Ä¿¡ ¸ð½ÀÀ» µå·¯³» »©¾î³ ¿Ü¸ð·Î ÈÁ¦¸¦ ¸ðÀº ¹Ù ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ ÃÖ±Ù ¿Â¶óÀÎÄ¿¹Â´ÏÆ¼¿¡´Â À¯´ã ¾¾ÀÇ ¾î¸°½ÃÀý ¸ð½ÀÀÌ °ø°³µÅ °ü½ÉÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. °ø°³µÈ »çÁøÀº À¯ ÈÄº¸°¡ ÇÑ±¹°³¹ß¿¬±¸¿ø(KDI) ÀçÁ÷ ´ç½Ã È«¸ª ÇÑ±¹°³¹ß¿¬±¸¿ø ¾Õ¸¶´ç¿¡¼ ÇÔ²²ÇÑ ¸ð½ÀÀÌ´Ù.
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