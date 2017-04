▲ 차 어학원 원장 차성원

A: Can I get a full-refund if there’s a flaw in this MP3 player?



MP3 플레이어에 이상이 있으면 전액 환불 받을 수 있나요?



B: You can only return it for a full refund or exchange



if there is a fault within 7 days.



물건에 하자가 있는 경우 7일 이내에 전액 환불 또는 교환할 수 있습니다.



A: Is there a charge for that?



교환이나 환불 시 요금이 있나요?



B: There will be no extra charge for that.



추가 요금은 없습니다.







제공 : 차 어학원 원장 차성원

