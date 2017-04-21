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ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.21 ±Ý 14:43
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¼Û¹Î¼ø, ¹®ÀçÀÎ ÝÁ »çÀü ÀÇ°áÃ»Ãë ¾ÈÇß´Ù? °ÅÁþ¸» Áõ°ÅÁ¦½Ã¡¦½Åµ¿¿í ¡°¾Èº¸Àå»ç ºÎµµ³­ ²Ã¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.04.21  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ½Åµ¿¿í °øÈ­´ç ÃÑÀç´Â ÀÚ½ÅÀÇ SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ “¼Û¹Î¼ø È¸°í·Ï ‘ÂÊÁö °ø°³’´Â ¹®ÀçÀÎ ‘¾Èº¸Àå»ç ºÎµµ³­ ²Ã’ÀÌ´Ù”¸ç ºñ³­Çß´Ù. SNS Ä¸Ã³.

¹®ÀçÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ´ë¼±ÈÄº¸°¡ 2007³â À¯¿£ ºÏÇÑÀÎ±Ç°áÀÇ¾È Ç¥°á ´ç½Ã ºÏÇÑ¿¡ »çÀü ÀÇ°á Ã»Ãë¸¦ Çß´ÂÁö ¿©ºÎ¿¡ ´ëÇØ ‘¾Æ´Ï´Ù’ ¶ó´Â ÀÔÀåÀ» ÃëÇÏ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥, ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ ¼Û¹Î¼ø Àü ¿Ü±³ºÎ Àå°üÀÌ ‘°ÅÁþ¸»ÀÌ´Ù’°í ¹Ý¹Ú Áõ°Å¸¦ Á¦½ÃÇØ ³í¶õÀÌ´Ù. ÀÌ¸¦ µÎ°í ½Åµ¿¿í °øÈ­´ç ÃÑÀç´Â ¹® ÈÄº¸¸¦ ºñ³­Çß´Ù.

20ÀÏ ¼Û Àü ¿Ü±³°üÀº ÇÑ ¸ÅÃ¼¸¦ ÅëÇØ 2007³â 11¿ù 18ÀÏ ¾Èº¸Àå°üÈ¸ÀÇ¿¡¼­ ¿Ü±³Àå°üÀÌ¾ú´ø ÀÚ½ÅÀÌ ´ç½Ã ´ëÅë·É ºñ¼­½ÇÀåÀÌ´ø ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸°¡ °áÀÇ¾È ÅõÇ¥¿¡ ´ëÇÑ ÀÇ°ßÀ» ¹°¾îº¸ÀÚ¸ç ºÏÇÑ°úÀÇ Á¢ÃËÀ» Áö½Ã, ÀÌ¸¦ ¹Ý¿µÇÑ È¸°í·Ï ¹®°ÇÀ» °ø°³Çß´Ù. ¹®°ÇÀº ´ç½Ã ¼­¿ï¿¡ ÀÖ´ø ±è¸¸º¹ ±¹Á¤¿øÀåÀÌ ºÏÇÑÀ¸·ÎºÎÅÍ ¹ÞÀº ³»¿ëÀ» ½Ì°¡Æ÷¸£¿¡ ÀÖ´Â ¹éÁ¾Ãµ ¾Èº¸½ÇÀå¿¡°Ô Àü´ÞÇÑ °ÍÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.

ÇØ´ç ³»¿ëÀº ‘¸¸ÀÏ ³²ÃøÀÌ ¹Ý°øÈ­±¹ ÀÎ±Ç°áÀÇ¾È Ã¤ÅÃÀ» °áÀÇÇÏ´Â °æ¿ì 10·4¼±¾ð ÀÌÇà¿¡ ºÏ³²°£ °ü°è ¹ßÀü¿¡ À§ÅÂ·Î¿î »çÅÂ°¡ ÃÊ·¡µÉ ¼ö ÀÖÀ½À» °­Á¶ÇÑ´Ù’ ‘³²ÃøÀÌ Áø½ÉÀ¸·Î 10·4¼±¾ð ÀÌÇà°ú ºÏ°úÀÇ °ü°è ¹ßÀüÀ» ¹Ù¶õ´Ù¸é ÀÎ±Ç°áÀÇ¾È Ç¥°á¿¡¼­ Ã¥ÀÓ ÀÖ´Â ÀÔÀåÀ» ÃëÇØÁÖ±â ¹Ù¶õ´Ù’ ‘¿ì¸®´Â ³²ÃøÀÇ ÅÂµµ¸¦ ¿¹ÀÇÁÖ½ÃÇÒ °Í’ÀÌ¶ó´Â ³»¿ëÀÌ ÀûÇô ÀÖ´Ù. 10·4 ¼±¾ðÀº 2007³â 10¿ù 4ÀÏ ³ë ´ëÅë·É°ú ±èÁ¤ÀÏ ±¹¹æÀ§¿øÀå °£ Á¤»óÈ¸´ã¿¡¼­ ÇÕÀÇµÈ ³»¿ëÀ» ¸»ÇÑ´Ù.

¼Û Àü ¿Ü±³°üÀº “³ë¹«Çö ´ëÅë·É¿¡°Ô ¾Èº¸½ÇÀåÀÌ 20ÀÏ Àú³á 6½Ã30ºÐ¿¡ Á¢¼öÇØ º¸°íÇß´Ù´Â ³»¿ëÀº ¼­·ù ¹Ø¿¡ ÀûÇô ÀÖ´Ù” ¸ç “´ç½Ã ³ë ´ëÅë·ÉÀº ³»°Ô ‘ºÏÇÑ¿¡¼­ ¹ÞÀº ¹ÝÀÀ’ÀÌ¶ó¸ç ÇØ´ç ¹®°ÇÀ» º¸¿©Áá´Ù. ³ë ´ëÅë·ÉÀº ‘±×³É °©½Ã´Ù. ±â±ÇÀ¸·Î. ºÏÇÑ¿¡ ¹°¾îº¸Áö ¸»°í Âù¼ºÀ¸·Î °¡°í ¼Û Àå°ü »çÇ¥¸¦ ¹ÞÀ»±î »ý°¢µµ µé¾úÁö¸¸ ÀÌÁ¦ ½Ã°£À» ³õÄ£ °Í °°´Ù’°í Çß´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

ÀÌÃ³·³ ¼Û Àü ¿Ü±³°üÀÌ ÀÌ ¹®°ÇÀ» °ø°³ÇÑ °ÍÀº ¹® ÈÄº¸°¡ Áö³­ 1Â÷·2Â÷ ´ë¼±Åä·Ð¿¡¼­ ÀÌ Á¡À» ºÎÀÎÇÏÀÚ ÀÌ¸¦ ¹Ý¹ÚÇÏ±â À§ÇØ¼­´Ù.

¹® ÈÄº¸´Â ¾Õ¼± Åä·ÐÈ¸¿¡¼­ ºÏÇÑÀÎ±Ç°áÀÇ¾È Âù¼º ¿©ºÎ¸¦ ºÏÇÑ ±èÁ¤ÀÏ Á¤±Ç¿¡°Ô ¹°¾ú´À³Ä´Â À¯½Â¹Î ¹Ù¸¥Á¤´ç ÈÄº¸ÀÇ Áú¹®¿¡ “¾Æ´Ï´Ù”¶ó°í ´äÇß°í, °ü·Ã ³»¿ëÀÌ Àû½ÃµÈ ¼Û¹Î¼ø Àü ¿Ü±³ºÎ Àå°üÀÇ È¸°í·Ï ‘ºùÇÏ´Â ¿òÁ÷ÀÎ´Ù’¿¡ ´ëÇØ “¾ûÅÍ¸®”¶ó°í ¸»ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

ÀÌ¿¡ À¯ ÈÄº¸´Â “¹® ÈÄº¸´Â Ã³À½¿¡´Â ±â¾ïÀÌ ¾È ³­´Ù°í ¹ß»­ÇÏ´Ù ±× ÈÄ ¸î Â÷·Ê¿¡ °ÉÃÄ ¹ß¾ð ³»¿ëÀÌ ¹Ù²î¾ú´Ù”¸é¼­ “´ë¼±À» ¾ÕµÎ°í À¯±ÇÀÚÀÇ ¿Ã¹Ù¸¥ ÆÇ´ÜÀ» À§ÇØ ¹® ÈÄº¸ÀÇ ÃÖ±Ù TV Åä·ÐÈ¸¿¡¼­ÀÇ ¹ß¾ðÀº ¹Ýµå½Ã ÁøÀ§°¡ °¡·ÁÁ®¾ß ÇÑ´Ù”°í ¾Ë·È´Ù.

ÇÑÆí, 21ÀÏ ÀÌ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ½Åµ¿¿í °øÈ­´ç ÃÑÀç´Â ÀÚ½ÅÀÇ SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ “¼Û¹Î¼ø È¸°í·Ï ‘ÂÊÁö °ø°³’´Â ¹®ÀçÀÎ ‘¾Èº¸Àå»ç ºÎµµ³­ ²Ã’ÀÌ´Ù”¸ç ºñ³­ÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.

ÀÌ¾î “¼­¾ç ¼Ó´ã¿¡ ¾Ç¸¶´Â µðÅ×ÀÏ¿¡ ¼û¾î ÀÖ´Ù ¾Æ´Ï¶ó ‘¾Ç¸¶´Â ÂÊÁö¿¡ ¼û¾î ÀÖ´Â ²Ã’ÀÌ´Ù” ¸ç “ÇÑ¹ø ¼Ó´Â °ÍÀº ¼ÓÀÎ »ç¶÷ÀÌ Àß¸øÀÌÁö¸¸ µÎ¹ø ¼Ó´Â °ÍÀº ¼Ó´Â »ç¶÷ÀÌ Àß¸øÀÌ´Ù. µ¸º¸±â °ËÁõÀÌ ¾Èº¸´Ù”°í ÆòÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ Á¤ÁØ¿µ¡¤Áö¿¬, ÀÌ»óÇü º¸´Ï ¡®ºñ½ÁÇÑ µí ´Ù¸¥ µí¡¯¡¦¡°¿ì¸® ¾È »ç±Í¾î¿ä¡±
  • ¡®·±´×¸Ç¡¯ Àü¼Ò¹Î ¡°³»°¡ Âù ³Ê!¡±¡¦À±Çö¹Î°úÀÇ ´Þ´ÞÇß´ø °ú°Å ÀçÁ¶¸í
  • ¼³¸®, SNS¿¡ ÃÖÀÚ »çÁø ¿©ÀüÇØ¡¦»çÁø »èÁ¦ ¿©ºÎ µÎ°í ´©¸®²Ûµé °©·ÐÀ»¹Ú
  • ¡®°áÈ¥¡¯ ¿¡¸¯ ³ªÇý¹Ì, ÃÖ±Ù ±ÙÈ² ¸ð½Àº¸´Ï¡¦¡°ÀÏ»óµµ Àç¹Ì+¸Å·ÂÀû¡±
  • ·¹ÀÌ³ª, ±ÙÈ² ¸ð½Àº¸´Ï ¡®´õ ÀÌ»µÁ³³×'..."²É ¼Ó¿¡ ²É, ´©°¡ ²ÉÀÌ¾ß?¡±
    • ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ Á¤ÁØ¿µ¡¤Áö¿¬, ÀÌ»óÇü º¸´Ï ¡®ºñ½ÁÇÑ µí ´Ù¸¥ µí¡¯¡¦¡°¿ì¸® ¾È »ç±Í¾î¿ä¡± ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ Á¤ÁØ¿µ¡¤Áö¿¬, ÀÌ»óÇü º¸´Ï ¡®ºñ½ÁÇÑ µí ´Ù¸¥ µí¡¯¡¦¡°¿ì¸® ¾È »ç±Í¾î¿ä¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ·¹ÀÌ³ª, ±ÙÈ² ¸ð½Àº¸´Ï ¡®´õ ÀÌ»µÁ³³×'..."²É ¼Ó¿¡ ²É, ´©°¡ ²ÉÀÌ¾ß?¡±
    2
    ¡®¼±°Å¿îµ¿ ÇÕ·ù¡¯ À¯½Â¹Î µþ À¯´ã, ¾î¸°½ÃÀý ¸ð½À º¸´Ï¡¦¡°¿ø·¡ºÎÅÍ ¸ðÅÂ¹Ì³à¡±
    3
    ¾ÆÀÌÆù8, ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø Çõ¸í ÀÌ·ê±î?¡¦¡°ÅÍÄ¡ ID¼¾¼­ µð½ºÇÃ·¹ÀÌ ³»ÀåÀÌ °ü°Ç¡±
    4
    Yes24, ¿¢¼Ò(EXO) ¹éÇö »ýÀÏ ÆÄÆ¼ Æ¼ÄÏ ¿ÀÇÂ¡¦¡°³ª Â÷´ÜÇß´Ï?¡±
    5
    ¡®´ë¼±Åä·Ð ³í¶õ¡¯ È«ÁØÇ¥, ¹®ÀçÀÎ¡æÁÖÀû, À¯½Â¹Î¡æÀÌÁ¤Èñ¡¦¡°½ºÆ®·Õ ¾Æ´Ñ ³ªÀÌ·Õ¸Ç ¹ß¾ð¡±
    6
    [´ë¼±Åä·Ð] ¿©¼ººñÇÏ ¹ß¾ð ³í¶õ, È«ÁØÇ¥ "½ºÆ®·Õ¸ÇÀÌ¶ó ¼¾ Ã´ ÇÏ·Á°í ±×·¨´Ù"
    7
    ¡®¹®ÀçÀÎ ÁÖÀû ³í¶õ¡¯ ½Åµ¿¿í ¡°È«±æµ¿ ¾Æ´Ñ ±èÁ¤Àº ¾Æ¹ÙÅ¸²Ã¡±¡¦¹® ÈÄº¸ ºñ³­Àú°Ý
    8
    Áö¹æÁ÷ °ø¹«¿ø ¿ø¼­Á¢¼ö, ¼¼Á¾ ¿À´Ã(20ÀÏ) ¸¶°¨¡¦ÀüºÏ¡¤±¤ÁÖ µîÀº ³»ÀÏ ¸¶°¨
    9
    °æºÏ ÀÚÀÎ³óÇù ÃÑ±â °­µµ¡¦¡°¹üÇàÀº ÃÑÀ¸·Î, µµÁÖ´Â ÀÚÀü°Å·Î?¡±
    10
    ÀÚÀÎ³óÇù ÃÑ±â °­µµ °ø°³¼ö¹è¡¦¡°ÃÑ±â ¼ÒÁö¹üÀÎ ¸¸Å­ ¹ß°ß½Ã ÁÖÀÇ ¿ä¸Á¡±
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 4¿ù 21ÀÏ~)
    ½Ã¹Î°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â ÅÂÈ­°­ ¿¬µîÃàÁ¦ ¿­·Á
    ¹®È­Çâ±â Ç³±â´Â ¿ï»ê°æÁ¦ÁøÈï¿ø
    ¿ï»ê¿¬±ØÁ¦ 22ÀÏ ¸· ¿À¸¥´Ù
    ¿ïÁÖ ÇÊÇÏ¸ð´Ð ¾Æ¸§´Ù¿î ÇÏ¸ð´Ï

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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