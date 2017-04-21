¼Û¹Î¼ø, ¹®ÀçÀÎ ÝÁ »çÀü ÀÇ°áÃ»Ãë ¾ÈÇß´Ù? °ÅÁþ¸» Áõ°ÅÁ¦½Ã¡¦½Åµ¿¿í ¡°¾Èº¸Àå»ç ºÎµµ³­ ²Ã¡±

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¹®ÀçÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ´ë¼±ÈÄº¸°¡ 2007³â À¯¿£ ºÏÇÑÀÎ±Ç°áÀÇ¾È Ç¥°á ´ç½Ã ºÏÇÑ¿¡ »çÀü ÀÇ°á Ã»Ãë¸¦ Çß´ÂÁö ¿©ºÎ¿¡ ´ëÇØ ‘¾Æ´Ï´Ù’ ¶ó´Â ÀÔÀåÀ» ÃëÇÏ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥, ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ ¼Û¹Î¼ø Àü ¿Ü±³ºÎ Àå°üÀÌ ‘°ÅÁþ¸»ÀÌ´Ù’°í ¹Ý¹Ú Áõ°Å¸¦ Á¦½ÃÇØ ³í¶õÀÌ´Ù. ÀÌ¸¦ µÎ°í ½Åµ¿¿í °øÈ´ç ÃÑÀç´Â ¹® ÈÄº¸¸¦ ºñ³Çß´Ù.
20ÀÏ ¼Û Àü ¿Ü±³°üÀº ÇÑ ¸ÅÃ¼¸¦ ÅëÇØ 2007³â 11¿ù 18ÀÏ ¾Èº¸Àå°üÈ¸ÀÇ¿¡¼ ¿Ü±³Àå°üÀÌ¾ú´ø ÀÚ½ÅÀÌ ´ç½Ã ´ëÅë·É ºñ¼½ÇÀåÀÌ´ø ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸°¡ °áÀÇ¾È ÅõÇ¥¿¡ ´ëÇÑ ÀÇ°ßÀ» ¹°¾îº¸ÀÚ¸ç ºÏÇÑ°úÀÇ Á¢ÃËÀ» Áö½Ã, ÀÌ¸¦ ¹Ý¿µÇÑ È¸°í·Ï ¹®°ÇÀ» °ø°³Çß´Ù. ¹®°ÇÀº ´ç½Ã ¼¿ï¿¡ ÀÖ´ø ±è¸¸º¹ ±¹Á¤¿øÀåÀÌ ºÏÇÑÀ¸·ÎºÎÅÍ ¹ÞÀº ³»¿ëÀ» ½Ì°¡Æ÷¸£¿¡ ÀÖ´Â ¹éÁ¾Ãµ ¾Èº¸½ÇÀå¿¡°Ô Àü´ÞÇÑ °ÍÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
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¼Û Àü ¿Ü±³°üÀº “³ë¹«Çö ´ëÅë·É¿¡°Ô ¾Èº¸½ÇÀåÀÌ 20ÀÏ Àú³á 6½Ã30ºÐ¿¡ Á¢¼öÇØ º¸°íÇß´Ù´Â ³»¿ëÀº ¼·ù ¹Ø¿¡ ÀûÇô ÀÖ´Ù” ¸ç “´ç½Ã ³ë ´ëÅë·ÉÀº ³»°Ô ‘ºÏÇÑ¿¡¼ ¹ÞÀº ¹ÝÀÀ’ÀÌ¶ó¸ç ÇØ´ç ¹®°ÇÀ» º¸¿©Áá´Ù. ³ë ´ëÅë·ÉÀº ‘±×³É °©½Ã´Ù. ±â±ÇÀ¸·Î. ºÏÇÑ¿¡ ¹°¾îº¸Áö ¸»°í Âù¼ºÀ¸·Î °¡°í ¼Û Àå°ü »çÇ¥¸¦ ¹ÞÀ»±î »ý°¢µµ µé¾úÁö¸¸ ÀÌÁ¦ ½Ã°£À» ³õÄ£ °Í °°´Ù’°í Çß´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌÃ³·³ ¼Û Àü ¿Ü±³°üÀÌ ÀÌ ¹®°ÇÀ» °ø°³ÇÑ °ÍÀº ¹® ÈÄº¸°¡ Áö³ 1Â÷·2Â÷ ´ë¼±Åä·Ð¿¡¼ ÀÌ Á¡À» ºÎÀÎÇÏÀÚ ÀÌ¸¦ ¹Ý¹ÚÇÏ±â À§ÇØ¼´Ù.
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ÇÑÆí, 21ÀÏ ÀÌ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ½Åµ¿¿í °øÈ´ç ÃÑÀç´Â ÀÚ½ÅÀÇ SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ “¼Û¹Î¼ø È¸°í·Ï ‘ÂÊÁö °ø°³’´Â ¹®ÀçÀÎ ‘¾Èº¸Àå»ç ºÎµµ³ ²Ã’ÀÌ´Ù”¸ç ºñ³ÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
ÀÌ¾î “¼¾ç ¼Ó´ã¿¡ ¾Ç¸¶´Â µðÅ×ÀÏ¿¡ ¼û¾î ÀÖ´Ù ¾Æ´Ï¶ó ‘¾Ç¸¶´Â ÂÊÁö¿¡ ¼û¾î ÀÖ´Â ²Ã’ÀÌ´Ù” ¸ç “ÇÑ¹ø ¼Ó´Â °ÍÀº ¼ÓÀÎ »ç¶÷ÀÌ Àß¸øÀÌÁö¸¸ µÎ¹ø ¼Ó´Â °ÍÀº ¼Ó´Â »ç¶÷ÀÌ Àß¸øÀÌ´Ù. µ¸º¸±â °ËÁõÀÌ ¾Èº¸´Ù”°í ÆòÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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