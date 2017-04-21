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È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ë¼± ÈÄº¸°¡ ÀÚ¼Àü¿¡ ´ã±ä ‘µÅÁöÈïºÐÁ¦’ ³í¶õ¿¡ ÈÛ½Î¿´´Ù. È« ÈÄº¸´Â ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ “¹®Á¦ »ï´Â °ÍÀ» º¸´Ï À¯·ÂÈÄº¸°¡ µÅ °¡´Â ¸ð¾çÀÌ´Ù”°í ´ã´ãÇÑ ½É°æÀ» ¹àÇû´Ù.
È« ÈÄº¸´Â 21ÀÏ ¿ÀÀü ‘´ë¼±ÈÄº¸¿Í ¹«¿ªÀÎ°úÀÇ °£´ãÈ¸¿¡ Âü¼®ÇØ ÀÌ¸¥¹Ù ‘¼º¹üÁË ¸ðÀÇ’ ³í¶õ°ú °üÇÑ ¾ð±Þ ÇØ¸íÀÇ ½Ã°£À» °¡Á³´Ù.
ÀÌ³¯ È« ÈÄº¸´Â “´ç½Ã ´ëÇÐ»ý ½ÃÀý ÇÏ¼÷ÇÏ¸é¼ Å¸ ´ëÇÐ»ý¿¡°Ô µéÀº ÀÌ¾ß±â´Ù” ¸ç “Ã¥¿¡ ±â¼úÇÏ±â À§ÇØ °£Á¢ÀûÀ¸·Î °ü¿©ÇÑ °ÍÃ³·³ ¾²°í ¸¶Áö¸·¿¡ ÈÄÈ¸ÇÏ´Â Àå¸éÀ» ³ÖÀº °Í”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î “»ç°Ç °ü·ÃÀÚÀÇ ½Ç¸íÀ» °ø°³ÇÏÁö ¸øÇÏ´Â °ÍÀº ±× »ó´ë»ý°¡ ÇöÀç ´ëÇÑ¹Î±¹ °æÁ¦¸¦ ¿òÁ÷ÀÌ´Â »ç¶÷µéÀÌ±â ¶§¹®”ÀÌ¶ó´Â ÀÇ¹Ì½ÉÀåÇÑ ¸»À» ³²°å´Ù.
ÇØ´ç ³í¶õÀº Áö³ 2005³â Æì³½ Àú¼ ‘³ª µ¹¾Æ°¡°í ½Í´Ù’¿¡¼ ‘µÅÁöÈïºÐÁ¦’¿Í °ü·ÃÇÑ ³»¿ëÀÌ ´ã°í ÀÖ¾î ¹®Á¦°¡ µÆ´Ù.
³»¿ëÀº Ã¥ 122ÂÊ¿¡ ‘µÅÁö ÈïºÐÁ¦ ÀÌ¾ß±â’¶ó´Â ¼ÒÁ¦¸ñÀ¸·Î ´ëÇÐ±³ 1ÇÐ³âÀÎ 1972³â ´ç½Ã Ä£±¸°¡ Â¦»ç¶ûÇÏ´ø ¿©ÇÐ»ýÀ» ÀÚ±â »ç¶÷À¸·Î ¸¸µé±â À§ÇØ ‘ÈïºÐÁ¦’¸¦ ±¸ÇØ´Þ¶ó°í ÇßÀ¸¸ç, È« ÈÄº¸¿Í ´Ù¸¥ Ä£±¸µéÀÌ ÀÌ¸¦ ±¸ÇØÁá´Ù´Â ³»¿ëÀ» ¼¼úµÅ ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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