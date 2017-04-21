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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.21 ±Ý 14:43
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È«ÁØÇ¥, ÀÚ¼­Àü µÅÁö¹ßÁ¤Á¦ '³í¶õ °ÝÈ­'...´ëº¯ÀÎ ¡°Ç÷±â¿Õ¼º ´ëÇÐ»ý¶§ ÀÏ, ³Ê±×·´°Ô ºÁ´Þ¶ó¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.04.21  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ë¼±ÈÄº¸°¡ ÀÚ¼­Àü ¼Ó ‘µÅÁö ¹ßÁ¤Á¦’ ³»¿ëÀÌ ´ã°Ü ³í¶õÀÌ´Ù. È«ÁØÇ¥ SNS Ä¸Ã³.

È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ë¼±ÈÄº¸°¡ ÀÚ¼­Àü ¼Ó ‘µÅÁö ¹ßÁ¤Á¦’ ³»¿ëÀ» ´ã¾Æ ³í¶õÀÎ °¡¿îµ¥, “Ç÷±â¿Õ¼ºÇÑ ´ëÇÐ±³ 1ÇÐ³â ¶§ ¹ú¾îÁø ÀÏÀÌ¶ó ³Ê±×·´°Ô ±¹¹Îµé²²¼­ °¨¾ÈÇØ ÁÖ¼ÌÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù”°í È« ÈÄº¸ Ä·ÇÁÃøÀÌ ¹àÇû´Ù.

È«ÁØÇ¥ ÈÄº¸ Ä·ÇÁ Á¤ÁØ±æ ´ëº¯ÀÎÀº 21ÀÏ tbs¶óµð¿À ‘±è¾îÁØÀÇ ´º½º°øÀå’À» ÅëÇØ È« ÈÄº¸ÀÇ ‘ÀÚ¼­Àü ³í¶õ’¿¡ ´ëÇØ ÀÌ °°ÀÌ ¾ð±Þ ÇØ¸íÇß´Ù.

ÀÌ³¯ Á¤ ´ëº¯ÀÎÀº  “Áö±ÝÀ¸·ÎºÎÅÍ 45³â Àü Áö±ÝÀÌ¶ûÀº »çÈ¸Àû ºÐÀ§±â°¡ ´Ù¸¥ »óÈ²ÀÌ¾ú´Ù” ¸ç “´ç½Ã Ã¥¿¡¼­ ÀÌ¹Ì Àß¸øµÈ ÀÏÀÌ¶ó°í ¹Ý¼ºÀ» Çß´Ù. ±×¸®°í Áö±Ý »ý°¢ÇØµµ Àß¸øµÈ ÀÏÀÌ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¾î “½ÃÃ»ÀÚ ¿©·¯ºÐ°ú ±¹¹Îµé²² Áø½ÉÀ¸·Î »ç°úµå¸°´Ù”°í »ç°úÀÇ ¶æÀ» ÀüÇß´Ù.

³í¶õÀÌ µÈ È« ÈÄº¸ÀÇ ÀÚ¼­ÀüÀº 2005³â ¹ßÇàµÈ ‘³ª µ¹¾Æ°¡°í ½Í´Ù’ 122ÂÊ¿¡ ‘µÅÁö ÈïºÐÁ¦ ÀÌ¾ß±â’¶ó´Â ¼ÒÁ¦¸ñÀ¸·Î ´ëÇÐ±³ 1ÇÐ³âÀÎ 1972³â ´ç½Ã Ä£±¸°¡ Â¦»ç¶ûÇÏ´ø ¿©ÇÐ»ýÀ» ÀÚ±â »ç¶÷À¸·Î ¸¸µé±â À§ÇØ ‘ÈïºÐÁ¦’¸¦ ±¸ÇØ´Þ¶ó°í ÇßÀ¸¸ç, È« ÈÄº¸¿Í ´Ù¸¥ Ä£±¸µéÀÌ ÀÌ¸¦ ±¸ÇØÁá´Ù´Â ³»¿ëÀ» ¼­¼úµÅ ÀÖ´Ù.

ÀÌ ³»¿ëÀº ´ë¼± ÈÄº¸ °ËÁõ °úÁ¤¿¡¼­ ÀçÁ¶¸íµÇ¸é¼­ µÚ´Ê°Ô ³í¶õÀÌ ÀçÁ¡È­ µÆ´Ù.

ÀÌ¿¡ È« ÈÄº¸´Â ÀÌ³¯ “´ç½Ã ´ëÇÐ»ý ½ÃÀý ÇÏ¼÷ÇÏ¸é¼­ Å¸ ´ëÇÐ»ý¿¡°Ô µéÀº ÀÌ¾ß±â´Ù” ¸ç “Ã¥¿¡ ±â¼úÇÏ±â À§ÇØ °£Á¢ÀûÀ¸·Î °ü¿©ÇÑ °ÍÃ³·³ ¾²°í ¸¶Áö¸·¿¡ ÈÄÈ¸ÇÏ´Â Àå¸éÀ» ³ÖÀº °Í”ÀÌ¶ó°í ÇØ¸íÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

ÀÌ³¯ ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº "È«ÁØÇ¥ ÀÚ¼­Àü ³í¶õ ¼º¹üÁË ¸ðÀÇ ¹üÁËÀÇ Ãß¾ïÀÎ°¡! È«ÁØÇ¥´Â Áï°¢ »çÅðÇÏ°í ´ë±¹¹Î»ç°úÇÏ¶ó" "È«ÁØÇ¥ °³±×¸Ç µÇ¾úÀ¸¸é ¼º°øÇßÀ» ÅÙµ¥~~" "È«ÁØÇ¥´Â ´ëÃ¼ ¿Ö ³ª¿Â°É±î..." µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ Á¤ÁØ¿µ¡¤Áö¿¬, ÀÌ»óÇü º¸´Ï ¡®ºñ½ÁÇÑ µí ´Ù¸¥ µí¡¯¡¦¡°¿ì¸® ¾È »ç±Í¾î¿ä¡±
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  • ·¹ÀÌ³ª, ±ÙÈ² ¸ð½Àº¸´Ï ¡®´õ ÀÌ»µÁ³³×'..."²É ¼Ó¿¡ ²É, ´©°¡ ²ÉÀÌ¾ß?¡±
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    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ·¹ÀÌ³ª, ±ÙÈ² ¸ð½Àº¸´Ï ¡®´õ ÀÌ»µÁ³³×'..."²É ¼Ó¿¡ ²É, ´©°¡ ²ÉÀÌ¾ß?¡±
    2
    ¡®¼±°Å¿îµ¿ ÇÕ·ù¡¯ À¯½Â¹Î µþ À¯´ã, ¾î¸°½ÃÀý ¸ð½À º¸´Ï¡¦¡°¿ø·¡ºÎÅÍ ¸ðÅÂ¹Ì³à¡±
    3
    ¾ÆÀÌÆù8, ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø Çõ¸í ÀÌ·ê±î?¡¦¡°ÅÍÄ¡ ID¼¾¼­ µð½ºÇÃ·¹ÀÌ ³»ÀåÀÌ °ü°Ç¡±
    4
    Yes24, ¿¢¼Ò(EXO) ¹éÇö »ýÀÏ ÆÄÆ¼ Æ¼ÄÏ ¿ÀÇÂ¡¦¡°³ª Â÷´ÜÇß´Ï?¡±
    5
    ¡®´ë¼±Åä·Ð ³í¶õ¡¯ È«ÁØÇ¥, ¹®ÀçÀÎ¡æÁÖÀû, À¯½Â¹Î¡æÀÌÁ¤Èñ¡¦¡°½ºÆ®·Õ ¾Æ´Ñ ³ªÀÌ·Õ¸Ç ¹ß¾ð¡±
    6
    [´ë¼±Åä·Ð] ¿©¼ººñÇÏ ¹ß¾ð ³í¶õ, È«ÁØÇ¥ "½ºÆ®·Õ¸ÇÀÌ¶ó ¼¾ Ã´ ÇÏ·Á°í ±×·¨´Ù"
    7
    ¡®¹®ÀçÀÎ ÁÖÀû ³í¶õ¡¯ ½Åµ¿¿í ¡°È«±æµ¿ ¾Æ´Ñ ±èÁ¤Àº ¾Æ¹ÙÅ¸²Ã¡±¡¦¹® ÈÄº¸ ºñ³­Àú°Ý
    8
    Áö¹æÁ÷ °ø¹«¿ø ¿ø¼­Á¢¼ö, ¼¼Á¾ ¿À´Ã(20ÀÏ) ¸¶°¨¡¦ÀüºÏ¡¤±¤ÁÖ µîÀº ³»ÀÏ ¸¶°¨
    9
    °æºÏ ÀÚÀÎ³óÇù ÃÑ±â °­µµ¡¦¡°¹üÇàÀº ÃÑÀ¸·Î, µµÁÖ´Â ÀÚÀü°Å·Î?¡±
    10
    ÀÚÀÎ³óÇù ÃÑ±â °­µµ °ø°³¼ö¹è¡¦¡°ÃÑ±â ¼ÒÁö¹üÀÎ ¸¸Å­ ¹ß°ß½Ã ÁÖÀÇ ¿ä¸Á¡±
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 4¿ù 21ÀÏ~)
    ½Ã¹Î°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â ÅÂÈ­°­ ¿¬µîÃàÁ¦ ¿­·Á
    ¹®È­Çâ±â Ç³±â´Â ¿ï»ê°æÁ¦ÁøÈï¿ø
    ¿ï»ê¿¬±ØÁ¦ 22ÀÏ ¸· ¿À¸¥´Ù
    ¿ïÁÖ ÇÊÇÏ¸ð´Ð ¾Æ¸§´Ù¿î ÇÏ¸ð´Ï

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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