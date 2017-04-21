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È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ë¼±ÈÄº¸°¡ ÀÚ¼Àü ¼Ó ‘µÅÁö ¹ßÁ¤Á¦’ ³»¿ëÀ» ´ã¾Æ ³í¶õÀÎ °¡¿îµ¥, “Ç÷±â¿Õ¼ºÇÑ ´ëÇÐ±³ 1ÇÐ³â ¶§ ¹ú¾îÁø ÀÏÀÌ¶ó ³Ê±×·´°Ô ±¹¹Îµé²²¼ °¨¾ÈÇØ ÁÖ¼ÌÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù”°í È« ÈÄº¸ Ä·ÇÁÃøÀÌ ¹àÇû´Ù.
È«ÁØÇ¥ ÈÄº¸ Ä·ÇÁ Á¤ÁØ±æ ´ëº¯ÀÎÀº 21ÀÏ tbs¶óµð¿À ‘±è¾îÁØÀÇ ´º½º°øÀå’À» ÅëÇØ È« ÈÄº¸ÀÇ ‘ÀÚ¼Àü ³í¶õ’¿¡ ´ëÇØ ÀÌ °°ÀÌ ¾ð±Þ ÇØ¸íÇß´Ù.
ÀÌ³¯ Á¤ ´ëº¯ÀÎÀº “Áö±ÝÀ¸·ÎºÎÅÍ 45³â Àü Áö±ÝÀÌ¶ûÀº »çÈ¸Àû ºÐÀ§±â°¡ ´Ù¸¥ »óÈ²ÀÌ¾ú´Ù” ¸ç “´ç½Ã Ã¥¿¡¼ ÀÌ¹Ì Àß¸øµÈ ÀÏÀÌ¶ó°í ¹Ý¼ºÀ» Çß´Ù. ±×¸®°í Áö±Ý »ý°¢ÇØµµ Àß¸øµÈ ÀÏÀÌ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “½ÃÃ»ÀÚ ¿©·¯ºÐ°ú ±¹¹Îµé²² Áø½ÉÀ¸·Î »ç°úµå¸°´Ù”°í »ç°úÀÇ ¶æÀ» ÀüÇß´Ù.
³í¶õÀÌ µÈ È« ÈÄº¸ÀÇ ÀÚ¼ÀüÀº 2005³â ¹ßÇàµÈ ‘³ª µ¹¾Æ°¡°í ½Í´Ù’ 122ÂÊ¿¡ ‘µÅÁö ÈïºÐÁ¦ ÀÌ¾ß±â’¶ó´Â ¼ÒÁ¦¸ñÀ¸·Î ´ëÇÐ±³ 1ÇÐ³âÀÎ 1972³â ´ç½Ã Ä£±¸°¡ Â¦»ç¶ûÇÏ´ø ¿©ÇÐ»ýÀ» ÀÚ±â »ç¶÷À¸·Î ¸¸µé±â À§ÇØ ‘ÈïºÐÁ¦’¸¦ ±¸ÇØ´Þ¶ó°í ÇßÀ¸¸ç, È« ÈÄº¸¿Í ´Ù¸¥ Ä£±¸µéÀÌ ÀÌ¸¦ ±¸ÇØÁá´Ù´Â ³»¿ëÀ» ¼¼úµÅ ÀÖ´Ù.
ÀÌ ³»¿ëÀº ´ë¼± ÈÄº¸ °ËÁõ °úÁ¤¿¡¼ ÀçÁ¶¸íµÇ¸é¼ µÚ´Ê°Ô ³í¶õÀÌ ÀçÁ¡È µÆ´Ù.
ÀÌ¿¡ È« ÈÄº¸´Â ÀÌ³¯ “´ç½Ã ´ëÇÐ»ý ½ÃÀý ÇÏ¼÷ÇÏ¸é¼ Å¸ ´ëÇÐ»ý¿¡°Ô µéÀº ÀÌ¾ß±â´Ù” ¸ç “Ã¥¿¡ ±â¼úÇÏ±â À§ÇØ °£Á¢ÀûÀ¸·Î °ü¿©ÇÑ °ÍÃ³·³ ¾²°í ¸¶Áö¸·¿¡ ÈÄÈ¸ÇÏ´Â Àå¸éÀ» ³ÖÀº °Í”ÀÌ¶ó°í ÇØ¸íÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº "È«ÁØÇ¥ ÀÚ¼Àü ³í¶õ ¼º¹üÁË ¸ðÀÇ ¹üÁËÀÇ Ãß¾ïÀÎ°¡! È«ÁØÇ¥´Â Áï°¢ »çÅðÇÏ°í ´ë±¹¹Î»ç°úÇÏ¶ó" "È«ÁØÇ¥ °³±×¸Ç µÇ¾úÀ¸¸é ¼º°øÇßÀ» ÅÙµ¥~~" "È«ÁØÇ¥´Â ´ëÃ¼ ¿Ö ³ª¿Â°É±î..." µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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