¡®¼ÂÂ° ÀÓ½Å¡¯ Äð À¯¸®, ÈÆ³² ³²Æí°ú ·¯ºê½ºÅä¸® ÀçÁ¶¸í¡¦¡°°È¾î ¿Ã¸°ÆÈ¿¡ ½ÉÄô?¡±

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À¯¸®´Â Áö³ ¹æ¼ÛµÈ tvN ‘ÇöÀå ÅäÅ©¼î-ÅÃ½Ã’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ³²Æí »çÀç¼® ¾¾¿ÍÀÇ ¸¸³²ºÎÅÍ °áÈ¥ Àü ´Þ´ÞÇÑ ¿¬¾Ö´ã µîÀ» ÀüÇßÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
´ç½Ã “°áÈ¥ÇØ¼ ±×·±Áö ´Ù ³²ÆíÀÌ´Ù. º»ÀÎÀº º°·Î ¾ø´Ù”¶ó´Â Áú¹®¿¡ À¯¸®´Â “½Å¶ûÀÌ »çÁø Âï´Â °É ¾öÃ» ÁÁ¾ÆÇÑ´Ù. Ãß¾ïÀ» ¸¹ÀÌ ³²±ä´Ù”¸ç ÀÌ¾ß±â¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù.
ÀÌ¾î “½Å¶û ½º¹« »ì ¶§ºÎÅÍ ¾Ë¾Ò´Ù. ½Å¶ûÀÌ ¹Ì±¹À¸·Î °¡°Ô µÆ´Ù. ÀÏ ¶§¹®¿¡ ¹Ì±¹¿¡ ¿Ô´Ù °¬´Ù ÇÏ´Âµ¥ ¿ì¿¬Ä¡ ¾Ê°Ô ¸¸³ª°Ô µÆ´Ù. ¾î´À ³¯ºÎÅÍ ³²ÀÚ·Î º¸ÀÌ±â ½ÃÀÛÇß´Ù” ¸ç “ºí·¢¼ÅÃ÷¸¦ ÀÔÀº ³²ÆíÀÌ ÆÈÀ» °È¾î ¿Ã¸° ¸ð½À¿¡ ½ÉÄôÇß´Ù. ±×¶§ºÎÅÍ µ¿»ýÀÌ ¾Æ´Ñ ³²ÀÚ·Î º¸ÀÌ±â ½ÃÀÛÇß´Ù”°í ÀÌ¾ß±â Çß´Ù.
¶ÇÇÑ »çÀç¼® ¾¾´Â "¾Æ³»¸¦ Ã³À½ ºÃÀ» ¶§ºÎÅÍ ¿©ÀÚ·Î º¸¿´´Ù. ¸Å·ÂÀÌ ¸¹´Ù. ¹à°í, ¸¶À½ÀÌ µû¶æÇÏ°í, ¿ô´Â °Ô ÄèÈ°ÇØ¼ ÁÁ´Ù"¸ç "´Ù½Ã ÅÂ¾î³ª¸é ¾Æ³»¿Í Á» ´õ ÀÏÂï °áÈ¥ÇÏ°í ½Í´Ù"°í ¸»ÇØ ºÎ·¯¿òÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
ÀÌ¿¡ ÇÔ²² Ãâ¿¬ÇÑ ÀÌÁöÇý´Â “¾ð´Ï¸¦ µé¾ú´Ù ³ù´Ù ÇÏ´Â »ç¶÷Àº ÇüºÎ ¹Û¿¡ ¾ø´Ù. Àå°Å¸® ¿¬¾ÖÀÌÁö ¾Ê³Ä. º¸°í ½ÍÀ¸´Ï±î ´ÙÅùµµ ÀÖ¾ú°í, °áÈ¥À» ÇØ¾ß µÇ´Â °Ç°¡ Çì¾îÁ®¾ß ÇÏ´Â °Ç°¡ ½Í¾úÀ» ¶§ (ÀÓ½ÅÇß´Ù´Â) ÁÁÀº ¼Ò½ÄÀÌ µé·È´Ù" ¸ç "¾ð´Ï Áý¿¡ ³î·¯ °¡¸é Ç×»ó ¹» ½ÃÄÑÁá´Ù. °áÈ¥ÇÏ°í ³ª¼´Â »óÀ» Â÷¸®´õ¶ó”¶ó°í ¸»ÇØ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
ÇÑÆí, 21ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼´Â À¯¸®°¡ ÇöÀç ÀÓ½Å ÃÊ±â·Î °¡Á·µé°ú ÇÔ²² ¹Ì±¹¿¡¼ ¸ö °ü¸® ÁßÀÌ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
À¯¸®´Â Áö³ 2014³â 2¿ù 6»ì ¿¬ÇÏÀÎ »çÀç¼® ¾¾¿Í °áÈ¥Çß´Ù. µÎ »ç¶÷Àº 4³âÀÇ ¿¬¾Ö ³¡¿¡ °áÈ¥¿¡ °ñÀÎÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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