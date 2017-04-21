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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.21 ±Ý 19:13
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¡®¼ÂÂ° ÀÓ½Å¡¯ Äð À¯¸®, ÈÆ³² ³²Æí°ú ·¯ºê½ºÅä¸® ÀçÁ¶¸í¡¦¡°°È¾î ¿Ã¸°ÆÈ¿¡ ½ÉÄô?¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.04.21  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã È¥¼º±×·ì ‘Äð’ À¯¸®°¡ ¼ÂÂ° ÀÓ½Å ¼Ò½ÄÀ» ÀüÇØ È­Á¦ÀÎ °¡¿îµ¥, ÈÆ³² ³²Æí°úÀÇ ·¯ºê½ºÅä¸®µµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

È¥¼º±×·ì ‘Äð’ À¯¸®°¡ ¼ÂÂ° ÀÓ½Å ¼Ò½ÄÀ» ÀüÇØ È­Á¦ÀÎ °¡¿îµ¥, ÈÆ³² ³²Æí°úÀÇ ·¯ºê½ºÅä¸®µµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

À¯¸®´Â Áö³­ ¹æ¼ÛµÈ tvN ‘ÇöÀå ÅäÅ©¼î-ÅÃ½Ã’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ³²Æí »çÀç¼® ¾¾¿ÍÀÇ ¸¸³²ºÎÅÍ °áÈ¥ Àü ´Þ´ÞÇÑ ¿¬¾Ö´ã µîÀ» ÀüÇßÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

´ç½Ã “°áÈ¥ÇØ¼­ ±×·±Áö ´Ù ³²ÆíÀÌ´Ù. º»ÀÎÀº º°·Î ¾ø´Ù”¶ó´Â Áú¹®¿¡ À¯¸®´Â “½Å¶ûÀÌ »çÁø Âï´Â °É ¾öÃ» ÁÁ¾ÆÇÑ´Ù. Ãß¾ïÀ» ¸¹ÀÌ ³²±ä´Ù”¸ç ÀÌ¾ß±â¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù.

ÀÌ¾î “½Å¶û ½º¹« »ì ¶§ºÎÅÍ ¾Ë¾Ò´Ù. ½Å¶ûÀÌ ¹Ì±¹À¸·Î °¡°Ô µÆ´Ù. ÀÏ ¶§¹®¿¡ ¹Ì±¹¿¡ ¿Ô´Ù °¬´Ù ÇÏ´Âµ¥ ¿ì¿¬Ä¡ ¾Ê°Ô ¸¸³ª°Ô µÆ´Ù. ¾î´À ³¯ºÎÅÍ ³²ÀÚ·Î º¸ÀÌ±â ½ÃÀÛÇß´Ù” ¸ç “ºí·¢¼ÅÃ÷¸¦ ÀÔÀº ³²ÆíÀÌ ÆÈÀ» °È¾î ¿Ã¸° ¸ð½À¿¡ ½ÉÄôÇß´Ù. ±×¶§ºÎÅÍ µ¿»ýÀÌ ¾Æ´Ñ ³²ÀÚ·Î º¸ÀÌ±â ½ÃÀÛÇß´Ù”°í ÀÌ¾ß±â Çß´Ù.

¶ÇÇÑ »çÀç¼® ¾¾´Â "¾Æ³»¸¦ Ã³À½ ºÃÀ» ¶§ºÎÅÍ ¿©ÀÚ·Î º¸¿´´Ù. ¸Å·ÂÀÌ ¸¹´Ù. ¹à°í, ¸¶À½ÀÌ µû¶æÇÏ°í, ¿ô´Â °Ô ÄèÈ°ÇØ¼­ ÁÁ´Ù"¸ç "´Ù½Ã ÅÂ¾î³ª¸é ¾Æ³»¿Í Á» ´õ ÀÏÂï °áÈ¥ÇÏ°í ½Í´Ù"°í ¸»ÇØ ºÎ·¯¿òÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.

ÀÌ¿¡ ÇÔ²² Ãâ¿¬ÇÑ ÀÌÁöÇý´Â “¾ð´Ï¸¦ µé¾ú´Ù ³ù´Ù ÇÏ´Â »ç¶÷Àº ÇüºÎ ¹Û¿¡ ¾ø´Ù. Àå°Å¸® ¿¬¾ÖÀÌÁö ¾Ê³Ä. º¸°í ½ÍÀ¸´Ï±î ´ÙÅùµµ ÀÖ¾ú°í, °áÈ¥À» ÇØ¾ß µÇ´Â °Ç°¡ Çì¾îÁ®¾ß ÇÏ´Â °Ç°¡ ½Í¾úÀ» ¶§ (ÀÓ½ÅÇß´Ù´Â) ÁÁÀº ¼Ò½ÄÀÌ µé·È´Ù" ¸ç "¾ð´Ï Áý¿¡ ³î·¯ °¡¸é Ç×»ó ¹» ½ÃÄÑÁá´Ù. °áÈ¥ÇÏ°í ³ª¼­´Â »óÀ» Â÷¸®´õ¶ó”¶ó°í ¸»ÇØ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.

ÇÑÆí, 21ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼´Â À¯¸®°¡ ÇöÀç ÀÓ½Å ÃÊ±â·Î °¡Á·µé°ú ÇÔ²² ¹Ì±¹¿¡¼­ ¸ö °ü¸® ÁßÀÌ´Ù°í ¹àÇû´Ù.

À¯¸®´Â Áö³­ 2014³â 2¿ù 6»ì ¿¬ÇÏÀÎ »çÀç¼® ¾¾¿Í °áÈ¥Çß´Ù. µÎ »ç¶÷Àº 4³âÀÇ ¿¬¾Ö ³¡¿¡ °áÈ¥¿¡ °ñÀÎÇß´Ù.  µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ Á¤ÁØ¿µ¡¤Áö¿¬, ÀÌ»óÇü º¸´Ï ¡®ºñ½ÁÇÑ µí ´Ù¸¥ µí¡¯¡¦¡°¿ì¸® ¾È »ç±Í¾î¿ä¡±
  • ¡®·±´×¸Ç¡¯ Àü¼Ò¹Î ¡°³»°¡ Âù ³Ê!¡±¡¦À±Çö¹Î°úÀÇ ´Þ´ÞÇß´ø °ú°Å ÀçÁ¶¸í
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    • ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ Á¤ÁØ¿µ¡¤Áö¿¬, ÀÌ»óÇü º¸´Ï ¡®ºñ½ÁÇÑ µí ´Ù¸¥ µí¡¯¡¦¡°¿ì¸® ¾È »ç±Í¾î¿ä¡± ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ Á¤ÁØ¿µ¡¤Áö¿¬, ÀÌ»óÇü º¸´Ï ¡®ºñ½ÁÇÑ µí ´Ù¸¥ µí¡¯¡¦¡°¿ì¸® ¾È »ç±Í¾î¿ä¡±
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    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
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    1
    ·¹ÀÌ³ª, ±ÙÈ² ¸ð½Àº¸´Ï ¡®´õ ÀÌ»µÁ³³×'..."²É ¼Ó¿¡ ²É, ´©°¡ ²ÉÀÌ¾ß?¡±
    2
    ¡®¼±°Å¿îµ¿ ÇÕ·ù¡¯ À¯½Â¹Î µþ À¯´ã, ¾î¸°½ÃÀý ¸ð½À º¸´Ï¡¦¡°¿ø·¡ºÎÅÍ ¸ðÅÂ¹Ì³à¡±
    3
    ¾ÆÀÌÆù8, ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø Çõ¸í ÀÌ·ê±î?¡¦¡°ÅÍÄ¡ ID¼¾¼­ µð½ºÇÃ·¹ÀÌ ³»ÀåÀÌ °ü°Ç¡±
    4
    Yes24, ¿¢¼Ò(EXO) ¹éÇö »ýÀÏ ÆÄÆ¼ Æ¼ÄÏ ¿ÀÇÂ¡¦¡°³ª Â÷´ÜÇß´Ï?¡±
    5
    ¡®´ë¼±Åä·Ð ³í¶õ¡¯ È«ÁØÇ¥, ¹®ÀçÀÎ¡æÁÖÀû, À¯½Â¹Î¡æÀÌÁ¤Èñ¡¦¡°½ºÆ®·Õ ¾Æ´Ñ ³ªÀÌ·Õ¸Ç ¹ß¾ð¡±
    6
    'ÀÚ¼­Àü ³í¶õ' È«ÁØÇ¥ "À¯·ÂÈÄº¸°¡ µÅ °¡´Â ¸ð¾ç"...´ã´ãÇÑ ÇØ¸í?
    7
    Áö¹æÁ÷ °ø¹«¿ø ¿ø¼­Á¢¼ö, ¼¼Á¾ ¿À´Ã(20ÀÏ) ¸¶°¨¡¦ÀüºÏ¡¤±¤ÁÖ µîÀº ³»ÀÏ ¸¶°¨
    8
    [´ë¼±Åä·Ð] ¿©¼ººñÇÏ ¹ß¾ð ³í¶õ, È«ÁØÇ¥ "½ºÆ®·Õ¸ÇÀÌ¶ó ¼¾ Ã´ ÇÏ·Á°í ±×·¨´Ù"
    9
    ¡®¹®ÀçÀÎ ÁÖÀû ³í¶õ¡¯ ½Åµ¿¿í ¡°È«±æµ¿ ¾Æ´Ñ ±èÁ¤Àº ¾Æ¹ÙÅ¸²Ã¡±¡¦¹® ÈÄº¸ ºñ³­Àú°Ý
    10
    °æºÏ ÀÚÀÎ³óÇù ÃÑ±â °­µµ¡¦¡°¹üÇàÀº ÃÑÀ¸·Î, µµÁÖ´Â ÀÚÀü°Å·Î?¡±
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 4¿ù 21ÀÏ~)
    ½Ã¹Î°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â ÅÂÈ­°­ ¿¬µîÃàÁ¦ ¿­·Á
    ¹®È­Çâ±â Ç³±â´Â ¿ï»ê°æÁ¦ÁøÈï¿ø
    ¿ï»ê¿¬±ØÁ¦ 22ÀÏ ¸· ¿À¸¥´Ù
    ¿ïÁÖ ÇÊÇÏ¸ð´Ð ¾Æ¸§´Ù¿î ÇÏ¸ð´Ï

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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