°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.21 ±Ý 19:13
¿¬¿¹/½Ã»ç
È«ÇöÈñ ¡®ÈæÀÎºÐÀå ³í¶õ¡¯ ¹®Á¦Àå¸é º¸´Ï¡¦»ù ÇØ¹ÖÅÏ ¡°ÁøÂ¥ ÇÑ½É¡± VS ½ÃÃ»ÀÚ ¡°ÅðÃâÇØ¶ó¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.04.21  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã °³±×¿ì¸Õ È«ÇöÈñ°¡ ÈæÀÎºñÇÏ ºÐÀåÀ¸·Î ³í¶õÀÎ °¡¿îµ¥, ¹æ¼ÛÀÎ »ù ÇØ¹ÖÅÏÀÌ ÀÌ¸¦ µÎ°í ÀÏÄ§À» °¡ÇØ ´«±æÀ» ²ö´Ù. SBS ¿ôÃ£»ç ÇÑ Àå¸é Ä¸Ã³.

°³±×¿ì¸Õ È«ÇöÈñ°¡ ÈæÀÎºñÇÏ ºÐÀåÀ¸·Î ³í¶õÀÎ °¡¿îµ¥, ¹æ¼ÛÀÎ »ù ÇØ¹ÖÅÏÀÌ ÀÌ¸¦ µÎ°í ÀÏÄ§À» °¡ÇØ ´«±æÀ» ²ö´Ù.

»ù ÇØ¹ÖÅÏÀº 20ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ SBS ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ ¿ôÃ£»ç ÄÚ³Ê¿¡¼­ º¸ÀÎ È«ÇöÈñÀÇ ÈæÀÎ ºÐÀå¿¡ ´ëÇÑ ºñ³­ÀÇ ±ÛÀ» ³²°å´Ù.

ÇØ´ç ±ÛÀ» ÅëÇØ »ù ÇØ¹ÖÅÏÀº “ÀÌ¹ø¿¡ ¿ôÃ£»ç¿¡¼­ È«ÇöÈñ°¡ ÈæÀÎ ºÐÀåÇÏ°í ³ª¿Ô´Âµ¥. ÁøÂ¥ ÇÑ½ÉÇÏ´Ù!” ¸ç “µµ´ëÃ¼ ÀÌ·± ¸»µµ¾ÈµÇ´Â Çàµ¿ ¾ðÁ¦±îÁö ÇÒ²¨¾ß?”¶ó°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¾î “ÀÎÁ¾À» ±×·¸°Ô ³î¸®´Â°Ô ¿ô°Ü? ¿¹Àü¿¡ °³±×¹æ¼Û ÇÑ »ç¶÷À¸·Î¼­ Ã¢ÇÇÇÏ´Ù”¶ó°í ÀüÇß´Ù.

¾Õ¼­ È«ÇöÈñ´Â 19ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ ‘¿ôÃ£»ç’ÀÇ ÄÚ³Ê ‘·¹Àüµå ¸ÅÄ¡’¿¡¼­ °³±×¿ì¸Õ Áö¸Á»ý ¿ªÀ» ¸Ã¾Æ ÄáÆ® ¿¬±â¸¦ ÆîÃÆ´Ù.

¹®Á¦´Â ÀÌ³¯ È«ÇöÈñ°¡ °³±×¿ì¸Õ ²ÞÀ» ¹Ý´ëÇÏ´Â ¾Æ¹öÁö ¿ªÀÇ ÀåÀ¯È¯À» ¼³µæÇÏ±â À§ÇØ ¾ó±¼°ú ¸ö¿¡ ÈæÄ¥À» ÇÏ°í ²É¸ñ°ÉÀÌ, È£ÇÇ ¿Ê µîÀ¸·Î ¿ì½º²Î½º·¯¿î ¿øÁÖ¹Î ºÐÀåÀ» ÇÑ °ÍÀÌ´Ù.

¶ÇÇÑ Á¤Ã¼ºÒ¸íÀÇ À½¾Ç¿¡ ¸ÂÃç ÃãÀ» Ãß¸ç ¿øÁÖ¹Î Èä³»¸¦ ³»´Â µî ½ÃÃ»ÀÚµéÀ» ºÒÆíÇÏ°Ô ¸¸µé¾ú´Ù´Â ÆòÀÌ´Ù.

ÀÌ¿¡ ¹æ¼Û ÈÄ ½ÃÃ»ÀÚµéÀº °Ô½ÃÆÇÀ» ºñ·ÔÇØ °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ ÅëÇØ È«ÇöÈñÀÇ ºÐÀå¿¡ ´ëÇÑ ÁöÀûÀÌ ÀÕµû¶ú´Ù.

³×Æ¼ÁðµéÀº “ÀÎÁ¾Â÷º° ¸Â°í ÇÏÁö ¸»¾Æ¾ßÁö” “³Ê¹«ÇÏ´Â °Å ¾Æ´Ï¾ß?” “¿ôÃ£»ç ÆÒÀÎµ¥. Àú ÈæÀÎºÐÀåÀ» º¸°í ¼ø°£ ¾ó¾îºÙ¾ú´Ù” “ÅðÃâ½ÃÄÑ¶ó” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >


ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ Á¤ÁØ¿µ¡¤Áö¿¬, ÀÌ»óÇü º¸´Ï ¡®ºñ½ÁÇÑ µí ´Ù¸¥ µí¡¯¡¦¡°¿ì¸® ¾È »ç±Í¾î¿ä¡±
  • ¡®·±´×¸Ç¡¯ Àü¼Ò¹Î ¡°³»°¡ Âù ³Ê!¡±¡¦À±Çö¹Î°úÀÇ ´Þ´ÞÇß´ø °ú°Å ÀçÁ¶¸í
  • ¼³¸®, SNS¿¡ ÃÖÀÚ »çÁø ¿©ÀüÇØ¡¦»çÁø »èÁ¦ ¿©ºÎ µÎ°í ´©¸®²Ûµé °©·ÐÀ»¹Ú
  • ¡®°áÈ¥¡¯ ¿¡¸¯ ³ªÇý¹Ì, ÃÖ±Ù ±ÙÈ² ¸ð½Àº¸´Ï¡¦¡°ÀÏ»óµµ Àç¹Ì+¸Å·ÂÀû¡±
  • ·¹ÀÌ³ª, ±ÙÈ² ¸ð½Àº¸´Ï ¡®´õ ÀÌ»µÁ³³×'..."²É ¼Ó¿¡ ²É, ´©°¡ ²ÉÀÌ¾ß?¡±
    • ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ Á¤ÁØ¿µ¡¤Áö¿¬, ÀÌ»óÇü º¸´Ï ¡®ºñ½ÁÇÑ µí ´Ù¸¥ µí¡¯¡¦¡°¿ì¸® ¾È »ç±Í¾î¿ä¡± ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ Á¤ÁØ¿µ¡¤Áö¿¬, ÀÌ»óÇü º¸´Ï ¡®ºñ½ÁÇÑ µí ´Ù¸¥ µí¡¯¡¦¡°¿ì¸® ¾È »ç±Í¾î¿ä¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ·¹ÀÌ³ª, ±ÙÈ² ¸ð½Àº¸´Ï ¡®´õ ÀÌ»µÁ³³×'..."²É ¼Ó¿¡ ²É, ´©°¡ ²ÉÀÌ¾ß?¡±
    2
    ¡®¼±°Å¿îµ¿ ÇÕ·ù¡¯ À¯½Â¹Î µþ À¯´ã, ¾î¸°½ÃÀý ¸ð½À º¸´Ï¡¦¡°¿ø·¡ºÎÅÍ ¸ðÅÂ¹Ì³à¡±
    3
    ¾ÆÀÌÆù8, ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø Çõ¸í ÀÌ·ê±î?¡¦¡°ÅÍÄ¡ ID¼¾¼­ µð½ºÇÃ·¹ÀÌ ³»ÀåÀÌ °ü°Ç¡±
    4
    Yes24, ¿¢¼Ò(EXO) ¹éÇö »ýÀÏ ÆÄÆ¼ Æ¼ÄÏ ¿ÀÇÂ¡¦¡°³ª Â÷´ÜÇß´Ï?¡±
    5
    ¡®´ë¼±Åä·Ð ³í¶õ¡¯ È«ÁØÇ¥, ¹®ÀçÀÎ¡æÁÖÀû, À¯½Â¹Î¡æÀÌÁ¤Èñ¡¦¡°½ºÆ®·Õ ¾Æ´Ñ ³ªÀÌ·Õ¸Ç ¹ß¾ð¡±
    6
    'ÀÚ¼­Àü ³í¶õ' È«ÁØÇ¥ "À¯·ÂÈÄº¸°¡ µÅ °¡´Â ¸ð¾ç"...´ã´ãÇÑ ÇØ¸í?
    7
    Áö¹æÁ÷ °ø¹«¿ø ¿ø¼­Á¢¼ö, ¼¼Á¾ ¿À´Ã(20ÀÏ) ¸¶°¨¡¦ÀüºÏ¡¤±¤ÁÖ µîÀº ³»ÀÏ ¸¶°¨
    8
    [´ë¼±Åä·Ð] ¿©¼ººñÇÏ ¹ß¾ð ³í¶õ, È«ÁØÇ¥ "½ºÆ®·Õ¸ÇÀÌ¶ó ¼¾ Ã´ ÇÏ·Á°í ±×·¨´Ù"
    9
    ¡®¹®ÀçÀÎ ÁÖÀû ³í¶õ¡¯ ½Åµ¿¿í ¡°È«±æµ¿ ¾Æ´Ñ ±èÁ¤Àº ¾Æ¹ÙÅ¸²Ã¡±¡¦¹® ÈÄº¸ ºñ³­Àú°Ý
    10
    °æºÏ ÀÚÀÎ³óÇù ÃÑ±â °­µµ¡¦¡°¹üÇàÀº ÃÑÀ¸·Î, µµÁÖ´Â ÀÚÀü°Å·Î?¡±
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 4¿ù 21ÀÏ~)
    ½Ã¹Î°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â ÅÂÈ­°­ ¿¬µîÃàÁ¦ ¿­·Á
    ¹®È­Çâ±â Ç³±â´Â ¿ï»ê°æÁ¦ÁøÈï¿ø
    ¿ï»ê¿¬±ØÁ¦ 22ÀÏ ¸· ¿À¸¥´Ù
    ¿ïÁÖ ÇÊÇÏ¸ð´Ð ¾Æ¸§´Ù¿î ÇÏ¸ð´Ï

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr