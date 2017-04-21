È«ÇöÈñ ¡®ÈæÀÎºÐÀå ³í¶õ¡¯ ¹®Á¦Àå¸é º¸´Ï¡¦»ù ÇØ¹ÖÅÏ ¡°ÁøÂ¥ ÇÑ½É¡± VS ½ÃÃ»ÀÚ ¡°ÅðÃâÇØ¶ó¡±

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»ù ÇØ¹ÖÅÏÀº 20ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ SBS ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ ¿ôÃ£»ç ÄÚ³Ê¿¡¼ º¸ÀÎ È«ÇöÈñÀÇ ÈæÀÎ ºÐÀå¿¡ ´ëÇÑ ºñ³ÀÇ ±ÛÀ» ³²°å´Ù.
ÇØ´ç ±ÛÀ» ÅëÇØ »ù ÇØ¹ÖÅÏÀº “ÀÌ¹ø¿¡ ¿ôÃ£»ç¿¡¼ È«ÇöÈñ°¡ ÈæÀÎ ºÐÀåÇÏ°í ³ª¿Ô´Âµ¥. ÁøÂ¥ ÇÑ½ÉÇÏ´Ù!” ¸ç “µµ´ëÃ¼ ÀÌ·± ¸»µµ¾ÈµÇ´Â Çàµ¿ ¾ðÁ¦±îÁö ÇÒ²¨¾ß?”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “ÀÎÁ¾À» ±×·¸°Ô ³î¸®´Â°Ô ¿ô°Ü? ¿¹Àü¿¡ °³±×¹æ¼Û ÇÑ »ç¶÷À¸·Î¼ Ã¢ÇÇÇÏ´Ù”¶ó°í ÀüÇß´Ù.
¾Õ¼ È«ÇöÈñ´Â 19ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ ‘¿ôÃ£»ç’ÀÇ ÄÚ³Ê ‘·¹Àüµå ¸ÅÄ¡’¿¡¼ °³±×¿ì¸Õ Áö¸Á»ý ¿ªÀ» ¸Ã¾Æ ÄáÆ® ¿¬±â¸¦ ÆîÃÆ´Ù.
¹®Á¦´Â ÀÌ³¯ È«ÇöÈñ°¡ °³±×¿ì¸Õ ²ÞÀ» ¹Ý´ëÇÏ´Â ¾Æ¹öÁö ¿ªÀÇ ÀåÀ¯È¯À» ¼³µæÇÏ±â À§ÇØ ¾ó±¼°ú ¸ö¿¡ ÈæÄ¥À» ÇÏ°í ²É¸ñ°ÉÀÌ, È£ÇÇ ¿Ê µîÀ¸·Î ¿ì½º²Î½º·¯¿î ¿øÁÖ¹Î ºÐÀåÀ» ÇÑ °ÍÀÌ´Ù.
¶ÇÇÑ Á¤Ã¼ºÒ¸íÀÇ À½¾Ç¿¡ ¸ÂÃç ÃãÀ» Ãß¸ç ¿øÁÖ¹Î Èä³»¸¦ ³»´Â µî ½ÃÃ»ÀÚµéÀ» ºÒÆíÇÏ°Ô ¸¸µé¾ú´Ù´Â ÆòÀÌ´Ù.
ÀÌ¿¡ ¹æ¼Û ÈÄ ½ÃÃ»ÀÚµéÀº °Ô½ÃÆÇÀ» ºñ·ÔÇØ °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ ÅëÇØ È«ÇöÈñÀÇ ºÐÀå¿¡ ´ëÇÑ ÁöÀûÀÌ ÀÕµû¶ú´Ù.
³×Æ¼ÁðµéÀº “ÀÎÁ¾Â÷º° ¸Â°í ÇÏÁö ¸»¾Æ¾ßÁö” “³Ê¹«ÇÏ´Â °Å ¾Æ´Ï¾ß?” “¿ôÃ£»ç ÆÒÀÎµ¥. Àú ÈæÀÎºÐÀåÀ» º¸°í ¼ø°£ ¾ó¾îºÙ¾ú´Ù” “ÅðÃâ½ÃÄÑ¶ó” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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