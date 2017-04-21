¡®ÆÈ·¹Æ® 4Áý ÄÄ¹é¡¯ ¾ÆÀÌÀ¯, GD ÇÇÃ³¸µ ÇØÁØ »ç¿¬º¸´Ï¡¦¡°ºÎÅ¹Çß´õ´Ï ¹Ù·Î ¿ÀÄÉÀÌ?¡±

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°¡¼ö ¾ÆÀÌÀ¯°¡ Á¤±Ô 4Áý ¾Ù¹ü ‘ÆÈ·¹Æ®’·Î ÄÄ¹é ¼Ò½ÄÀ» ÀüÇØ ÈÁ¦´Ù. ÄÄ¹é¿¡ ¾Õ¼ ¼îÄÉ½º·Î ½Ãµ¿À» °Ç °¡¿îµ¥, ¾Ù¹üÀÇ ¶æ°ú Áöµå·¡°ï°úÀÇ Çù¾÷ µîÀ» ¾ð±ÞÇØ Å« °ü½ÉÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
¾ÆÀÌÀ¯´Â 21ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¼±³µ¿ ½ÅÇÑÄ«µåÆÇ½ºÄù¾î¶óÀÌºêÈ¦¿¡¼ ¼îÄÉÀÌ½º ¹«´ë¸¦ °¡Á³´Ù.
ÀÌ³¯ ¾ÆÀÌÀ¯´Â “ÆÈ·¹Æ®°¡ ¿©·¯ »ö±òÀ» ´ã°í ÀÖ´Ù” ¸ç “ÃÊµîÇÐ±³ ¹Ì¼ú ½Ã°£¿¡ ±×¸²º¸´Ù ÆÈ·¹Æ®¿¡ ´õ °ü½ÉÀÌ °¡°í ¿¹»Ú´õ¶ó. ±×·¡¼ ÆÈ·¹Æ® ÀÚÃ¼°¡ µµ±¸ÀÌ¸é¼ µ¿½Ã¿¡ ÀÛÇ°ÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ°Ú´Ù´Â »ý°¢À» ÇÏ¸ç ½ÃÀÛÇÑ ¾Ù¹ü”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
¶ÇÇÑ “¾î¶² ¾Ù¹üº¸´Ù °îÀÌ ÁÁ´Ù” ¸ç “½º½º·Î Âü ¸¶À½¿¡ µé°í, ÀÚ½Åµµ ÀÖ°í. ¸¹ÀÌµé ÁÁ¾ÆÇØ ÁÙ °Å·Î »ý°¢ÇÑ´Ù. ¾ÖÁ¤ÀÌ ¸¹ÀÌ °£´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¹ø ½Å°î ¾Ù¹üÀº ¾ÆÀÌÀ¯ÀÇ ¸»Ã³·³ ´Ù¾çÇÑ º¼°Å¸®°¡ ÀÖ´Ù. ¿ì¼± ºò¹ðÀÇ Áöµå·¡°ï°ú ¿ÀÇõ µîÀÌ ÇÇÃ³¸µÀ» Çß°í, °¡Å¸¸®½ºÆ® ÀÌº´¿ì¿Í ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ ¼±¿ìÁ¤¾Æ, »ö¼ÒÆ÷´Ï½ºÆ® ¼Õ¼ºÁ¦ µî Àå¸£¿Í ¼¼´ë¸¦ ¾Æ¿ì¸£´Â ÀÛ°î°¡µéÀÌ Âü¿©Çß´Ù.
Áöµå·¡°ïÀº ¾ÆÀÌÀ¯ÀÇ ÀÚÀÛ°îÀÎ Å¸ÀÌÆ²°î ‘ÆÈ·¹Æ®’¿¡ ÇÇÃ³¸µÇÏ°í ·¦ ¸ÞÀÌÅ·À» Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ ¾ÆÀÌÀ¯´Â “À½¾ÇÀûÀ¸·Î Áöµå·¡°ï ¼±¹èÀÇ ÆÒÀÌ¾ú°í ÀÌ °îÀ» ¸¸µå´Â °úÁ¤¿¡¼ Á¶¾ðÀ» ±¸Çß´Ù”¸ç “¾î¶² ÆÄÆ®¿¡¼ ¸á·Îµðº¸´Ù ·¦ÀÌ ³ª¿À´Â °Ô ÁÁ°Ú´Ù°í »ý°¢Çß´Âµ¥ Áöµå·¡°ï ¼±¹è°¡ °¡»çÀÇ ÅæÀ» ¾Ë°í ÀÖ°í ¼±¹è·Î¼ÀÇ ¿©À¯¿Í À§Æ®¸¦ Ç¥ÇöÇØÁÙ ºÐÀÌ¾î¼ ºÎÅ¹Çß´õ´Ï ¿ÀÄÉÀÌÇØÁá´Ù. ±â´ë ÀÌ»óÀÇ ÁÁÀº ·¦À» º¸³»ÁÖ¼Ì´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.
¶ÇÇÑ ½Å½ºÆË, ¹ß¶óµå, ¾Æ¸£¾Øµåºñ(R&B), ÆËÀçÁî µî ½ºÆåÆ®·³ÀÌ ³Ð¾î À½¾Ç¼º°ú ´ëÁß¼ºÀ» ´ã¾Æ³Â´Ù´Â ÆòÀÌ´Ù.
ÀÌ³¯ ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “µè°íÀÖ´«µ¥ ÁøÂ¥ µü µèÀÚ¸¶ÀÚ ÁÁ´Ù” “¿½ÉÈ÷ ±â´Ù¸° º¸¶÷ÀÌ ÀÖ±¸³ª” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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