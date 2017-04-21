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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.21 ±Ý 19:13
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¡®ÆÈ·¹Æ® 4Áý ÄÄ¹é¡¯ ¾ÆÀÌÀ¯, GD ÇÇÃ³¸µ ÇØÁØ »ç¿¬º¸´Ï¡¦¡°ºÎÅ¹Çß´õ´Ï ¹Ù·Î ¿ÀÄÉÀÌ?¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.04.21  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã °¡¼ö ¾ÆÀÌÀ¯°¡ Á¤±Ô 4Áý ¾Ù¹ü ‘ÆÈ·¹Æ®’·Î ÄÄ¹éÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º

°¡¼ö ¾ÆÀÌÀ¯°¡ Á¤±Ô 4Áý ¾Ù¹ü ‘ÆÈ·¹Æ®’·Î ÄÄ¹é ¼Ò½ÄÀ» ÀüÇØ È­Á¦´Ù. ÄÄ¹é¿¡ ¾Õ¼­ ¼îÄÉ½º·Î ½Ãµ¿À» °Ç °¡¿îµ¥, ¾Ù¹üÀÇ ¶æ°ú Áöµå·¡°ï°úÀÇ Çù¾÷ µîÀ» ¾ð±ÞÇØ Å« °ü½ÉÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.

¾ÆÀÌÀ¯´Â 21ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¼­±³µ¿ ½ÅÇÑÄ«µåÆÇ½ºÄù¾î¶óÀÌºêÈ¦¿¡¼­ ¼îÄÉÀÌ½º ¹«´ë¸¦ °¡Á³´Ù.

ÀÌ³¯ ¾ÆÀÌÀ¯´Â “ÆÈ·¹Æ®°¡ ¿©·¯ »ö±òÀ» ´ã°í ÀÖ´Ù” ¸ç “ÃÊµîÇÐ±³ ¹Ì¼ú ½Ã°£¿¡ ±×¸²º¸´Ù ÆÈ·¹Æ®¿¡ ´õ °ü½ÉÀÌ °¡°í ¿¹»Ú´õ¶ó. ±×·¡¼­ ÆÈ·¹Æ® ÀÚÃ¼°¡ µµ±¸ÀÌ¸é¼­ µ¿½Ã¿¡ ÀÛÇ°ÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ°Ú´Ù´Â »ý°¢À» ÇÏ¸ç ½ÃÀÛÇÑ ¾Ù¹ü”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.

¶ÇÇÑ “¾î¶² ¾Ù¹üº¸´Ù °îÀÌ ÁÁ´Ù” ¸ç “½º½º·Î Âü ¸¶À½¿¡ µé°í, ÀÚ½Åµµ ÀÖ°í. ¸¹ÀÌµé ÁÁ¾ÆÇØ ÁÙ °Å·Î »ý°¢ÇÑ´Ù. ¾ÖÁ¤ÀÌ ¸¹ÀÌ °£´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¹ø ½Å°î ¾Ù¹üÀº ¾ÆÀÌÀ¯ÀÇ ¸»Ã³·³ ´Ù¾çÇÑ º¼°Å¸®°¡ ÀÖ´Ù. ¿ì¼± ºò¹ðÀÇ Áöµå·¡°ï°ú ¿ÀÇõ µîÀÌ ÇÇÃ³¸µÀ» Çß°í, °¡Å¸¸®½ºÆ® ÀÌº´¿ì¿Í ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ ¼±¿ìÁ¤¾Æ, »ö¼ÒÆ÷´Ï½ºÆ® ¼Õ¼ºÁ¦ µî Àå¸£¿Í ¼¼´ë¸¦ ¾Æ¿ì¸£´Â ÀÛ°î°¡µéÀÌ Âü¿©Çß´Ù.

Áöµå·¡°ïÀº ¾ÆÀÌÀ¯ÀÇ ÀÚÀÛ°îÀÎ Å¸ÀÌÆ²°î ‘ÆÈ·¹Æ®’¿¡ ÇÇÃ³¸µÇÏ°í ·¦ ¸ÞÀÌÅ·À» Çß´Ù.

ÀÌ¿¡ ¾ÆÀÌÀ¯´Â “À½¾ÇÀûÀ¸·Î Áöµå·¡°ï ¼±¹èÀÇ ÆÒÀÌ¾ú°í ÀÌ °îÀ» ¸¸µå´Â °úÁ¤¿¡¼­ Á¶¾ðÀ» ±¸Çß´Ù”¸ç “¾î¶² ÆÄÆ®¿¡¼­ ¸á·Îµðº¸´Ù ·¦ÀÌ ³ª¿À´Â °Ô ÁÁ°Ú´Ù°í »ý°¢Çß´Âµ¥ Áöµå·¡°ï ¼±¹è°¡ °¡»çÀÇ ÅæÀ» ¾Ë°í ÀÖ°í ¼±¹è·Î¼­ÀÇ ¿©À¯¿Í À§Æ®¸¦ Ç¥ÇöÇØÁÙ ºÐÀÌ¾î¼­ ºÎÅ¹Çß´õ´Ï ¿ÀÄÉÀÌÇØÁá´Ù. ±â´ë ÀÌ»óÀÇ ÁÁÀº ·¦À» º¸³»ÁÖ¼Ì´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.

¶ÇÇÑ ½Å½ºÆË, ¹ß¶óµå, ¾Æ¸£¾Øµåºñ(R&B), ÆËÀçÁî µî ½ºÆåÆ®·³ÀÌ ³Ð¾î À½¾Ç¼º°ú ´ëÁß¼ºÀ» ´ã¾Æ³Â´Ù´Â ÆòÀÌ´Ù.

ÀÌ³¯ ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “µè°íÀÖ´«µ¥ ÁøÂ¥ µü µèÀÚ¸¶ÀÚ ÁÁ´Ù” “¿­½ÉÈ÷ ±â´Ù¸° º¸¶÷ÀÌ ÀÖ±¸³ª” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >


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  • ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ Á¤ÁØ¿µ¡¤Áö¿¬, ÀÌ»óÇü º¸´Ï ¡®ºñ½ÁÇÑ µí ´Ù¸¥ µí¡¯¡¦¡°¿ì¸® ¾È »ç±Í¾î¿ä¡±
  • ¡®·±´×¸Ç¡¯ Àü¼Ò¹Î ¡°³»°¡ Âù ³Ê!¡±¡¦À±Çö¹Î°úÀÇ ´Þ´ÞÇß´ø °ú°Å ÀçÁ¶¸í
  • ¼³¸®, SNS¿¡ ÃÖÀÚ »çÁø ¿©ÀüÇØ¡¦»çÁø »èÁ¦ ¿©ºÎ µÎ°í ´©¸®²Ûµé °©·ÐÀ»¹Ú
  • ¡®°áÈ¥¡¯ ¿¡¸¯ ³ªÇý¹Ì, ÃÖ±Ù ±ÙÈ² ¸ð½Àº¸´Ï¡¦¡°ÀÏ»óµµ Àç¹Ì+¸Å·ÂÀû¡±
  • ·¹ÀÌ³ª, ±ÙÈ² ¸ð½Àº¸´Ï ¡®´õ ÀÌ»µÁ³³×'..."²É ¼Ó¿¡ ²É, ´©°¡ ²ÉÀÌ¾ß?¡±
    • ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ Á¤ÁØ¿µ¡¤Áö¿¬, ÀÌ»óÇü º¸´Ï ¡®ºñ½ÁÇÑ µí ´Ù¸¥ µí¡¯¡¦¡°¿ì¸® ¾È »ç±Í¾î¿ä¡± ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ Á¤ÁØ¿µ¡¤Áö¿¬, ÀÌ»óÇü º¸´Ï ¡®ºñ½ÁÇÑ µí ´Ù¸¥ µí¡¯¡¦¡°¿ì¸® ¾È »ç±Í¾î¿ä¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ·¹ÀÌ³ª, ±ÙÈ² ¸ð½Àº¸´Ï ¡®´õ ÀÌ»µÁ³³×'..."²É ¼Ó¿¡ ²É, ´©°¡ ²ÉÀÌ¾ß?¡±
    2
    ¡®¼±°Å¿îµ¿ ÇÕ·ù¡¯ À¯½Â¹Î µþ À¯´ã, ¾î¸°½ÃÀý ¸ð½À º¸´Ï¡¦¡°¿ø·¡ºÎÅÍ ¸ðÅÂ¹Ì³à¡±
    3
    ¾ÆÀÌÆù8, ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø Çõ¸í ÀÌ·ê±î?¡¦¡°ÅÍÄ¡ ID¼¾¼­ µð½ºÇÃ·¹ÀÌ ³»ÀåÀÌ °ü°Ç¡±
    4
    Yes24, ¿¢¼Ò(EXO) ¹éÇö »ýÀÏ ÆÄÆ¼ Æ¼ÄÏ ¿ÀÇÂ¡¦¡°³ª Â÷´ÜÇß´Ï?¡±
    5
    ¡®´ë¼±Åä·Ð ³í¶õ¡¯ È«ÁØÇ¥, ¹®ÀçÀÎ¡æÁÖÀû, À¯½Â¹Î¡æÀÌÁ¤Èñ¡¦¡°½ºÆ®·Õ ¾Æ´Ñ ³ªÀÌ·Õ¸Ç ¹ß¾ð¡±
    6
    'ÀÚ¼­Àü ³í¶õ' È«ÁØÇ¥ "À¯·ÂÈÄº¸°¡ µÅ °¡´Â ¸ð¾ç"...´ã´ãÇÑ ÇØ¸í?
    7
    Áö¹æÁ÷ °ø¹«¿ø ¿ø¼­Á¢¼ö, ¼¼Á¾ ¿À´Ã(20ÀÏ) ¸¶°¨¡¦ÀüºÏ¡¤±¤ÁÖ µîÀº ³»ÀÏ ¸¶°¨
    8
    [´ë¼±Åä·Ð] ¿©¼ººñÇÏ ¹ß¾ð ³í¶õ, È«ÁØÇ¥ "½ºÆ®·Õ¸ÇÀÌ¶ó ¼¾ Ã´ ÇÏ·Á°í ±×·¨´Ù"
    9
    ¡®¹®ÀçÀÎ ÁÖÀû ³í¶õ¡¯ ½Åµ¿¿í ¡°È«±æµ¿ ¾Æ´Ñ ±èÁ¤Àº ¾Æ¹ÙÅ¸²Ã¡±¡¦¹® ÈÄº¸ ºñ³­Àú°Ý
    10
    °æºÏ ÀÚÀÎ³óÇù ÃÑ±â °­µµ¡¦¡°¹üÇàÀº ÃÑÀ¸·Î, µµÁÖ´Â ÀÚÀü°Å·Î?¡±
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 4¿ù 21ÀÏ~)
    ½Ã¹Î°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â ÅÂÈ­°­ ¿¬µîÃàÁ¦ ¿­·Á
    ¹®È­Çâ±â Ç³±â´Â ¿ï»ê°æÁ¦ÁøÈï¿ø
    ¿ï»ê¿¬±ØÁ¦ 22ÀÏ ¸· ¿À¸¥´Ù
    ¿ïÁÖ ÇÊÇÏ¸ð´Ð ¾Æ¸§´Ù¿î ÇÏ¸ð´Ï

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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