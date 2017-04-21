¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·É ÀÚÅÃ ¸Å°¢, ÀÌ»ç °¥ ³»°îµ¿ »çÀú º¸´Ï¡¦¡°¾î¸¶¾î¸¶ÇÏ³×¡±

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³ú¹°¼ö¼ö ÇøÀÇ µîÀ¸·Î ±¸¼ÓµÈ ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ¼¿ï »ï¼ºµ¿ ÀÚÅÃÀ» ¸Å°¢ÇÏ°í ³»°îµ¿À¸·Î ÀÌ»çÇÒ °èÈ¹À» ¹àÇû´Ù. ³»°îµ¿ ÀÚÅÃÀº ¾Õ¼ ¹Ì½ºÄÚ¸®¾Æ Ãâ½Å ¹è¿ì ½Å¼Ò¹Ì°¡ »ì¾Ò´ø °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁø °¡¿îµ¥, ½Å¼Ò¹Ì°¡ °ø°³ÇÑ ¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ »õ·Î¿î ³»°îµ¿ »çÀú ¸ð½Àµµ ´«±æÀ» ²ö´Ù.
½Å¼Ò¹Ì´Â Áö³ 8ÀÏ SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ “¿ì¸®ÀÇ ¸¶Áö¸·. ³»°îµ¿Áý. Âü ¸¹Àº ÀÏµé°ú ÇÔ²² Çß´Âµ¥ ¿À´ÃÀÌ ¸¶Áö¸·. µÎ µþµé ½ÃÁýº¸³»°í ÀÌÁ¦´Â ¾È³ç~°í¸¶¿ü±¸ Áñ°Å¿ü±¸ Çàº¹Çß±¸. ¶Ç´Ù½Ã ³»°îµ¿ Áý°°Àº °÷À» ¸¸³¯ ¼ö ÀÖÀ»Áö. À²¾Æ ÀÌÁ¦ ³»°îµ¿ ÀÌ¸ð´Â ¾ø´Ü´Ù. #Åä¿ç#³¯¾¾#ÁÁÀ½#ÀÔÁÖ#»ï¼ºµ¿ÀÌ¸ð#³»°îµ¿#¾È³ç~”ÀÌ¶ó´Â ±Û·ÇØ½ÃÅÂ±×¿Í ÇÔ²² ÇÑ ÀåÀÇ »çÁøÀ» °ÔÀçÇß´Ù.
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