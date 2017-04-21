°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.22 Åä 15:51
¿¬¿¹/½Ã»ç
¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·É ÀÚÅÃ ¸Å°¢, ÀÌ»ç °¥ ³»°îµ¿ »çÀú º¸´Ï¡¦¡°¾î¸¶¾î¸¶ÇÏ³×¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.04.21  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ³ú¹°¼ö¼ö ÇøÀÇ µîÀ¸·Î ±¸¼ÓµÈ ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ¼­¿ï »ï¼ºµ¿ ÀÚÅÃÀ» ¸Å°¢ÇÏ°í ³»°îµ¿À¸·Î ÀÌ»çÇÒ °èÈ¹À» ¹àÇû´Ù. ½Å¼Ò¹Ì SNS Ä¸Ã³.

³ú¹°¼ö¼ö ÇøÀÇ µîÀ¸·Î ±¸¼ÓµÈ ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ¼­¿ï »ï¼ºµ¿ ÀÚÅÃÀ» ¸Å°¢ÇÏ°í ³»°îµ¿À¸·Î ÀÌ»çÇÒ °èÈ¹À» ¹àÇû´Ù. ³»°îµ¿ ÀÚÅÃÀº ¾Õ¼­ ¹Ì½ºÄÚ¸®¾Æ Ãâ½Å ¹è¿ì ½Å¼Ò¹Ì°¡ »ì¾Ò´ø °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁø °¡¿îµ¥, ½Å¼Ò¹Ì°¡ °ø°³ÇÑ ¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ »õ·Î¿î ³»°îµ¿ »çÀú ¸ð½Àµµ ´«±æÀ» ²ö´Ù.

½Å¼Ò¹Ì´Â Áö³­ 8ÀÏ SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ “¿ì¸®ÀÇ ¸¶Áö¸·. ³»°îµ¿Áý. Âü ¸¹Àº ÀÏµé°ú ÇÔ²² Çß´Âµ¥ ¿À´ÃÀÌ ¸¶Áö¸·. µÎ µþµé ½ÃÁýº¸³»°í ÀÌÁ¦´Â ¾È³ç~°í¸¶¿ü±¸ Áñ°Å¿ü±¸ Çàº¹Çß±¸. ¶Ç´Ù½Ã ³»°îµ¿ Áý°°Àº °÷À» ¸¸³¯ ¼ö ÀÖÀ»Áö. À²¾Æ ÀÌÁ¦ ³»°îµ¿ ÀÌ¸ð´Â ¾ø´Ü´Ù. #Åä¿ç#³¯¾¾#ÁÁÀ½#ÀÔÁÖ#»ï¼ºµ¿ÀÌ¸ð#³»°îµ¿#¾È³ç~”ÀÌ¶ó´Â ±Û·ÇØ½ÃÅÂ±×¿Í ÇÔ²² ÇÑ ÀåÀÇ »çÁøÀ» °ÔÀçÇß´Ù.

°ø°³µÈ »çÁø ¼Ó ÁýÀº Áö³­ 19ÀÏ ½Å¼Ò¹Ì°¡ ÀÌ»ç°¡±â Àü ³²±ä »çÁøÀ¸·Î ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ÀÌ»ç ¿Ã »õ·Î¿î »çÀú´Ù.

»çÁø ¼Ó ÁýÀº ÁöÇÏ 1Ãþ, Áö»ó 2ÃþÂ¥¸® °Ç¹°·Î ´ëÀúÅÃÀÇ ¸ð½ÀÀÌ´Ù.

ÀÌ¸¦ º» ³×Æ¼ÁðµéÀº “¾î¸¶¾î¸¶ÇÑ ÁýÀÌ³×” “¾ðÁ¦ µ¹¾Æ¿ÃÁö ¸ð¸£´Â ÁÖÀÎ¾ø´Â ÀÌ»ç” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.

ÇÑÆí, ¹Ú Àü ´ëÅë·É ÃøÀº 21ÀÏ ´ÙÀ½ÁÖ ¸»²² ³»°îµ¿ »õ ÁýÀ¸·Î ÁüÀ» ¿Å±â´Â µî ÀÌ»çÇÒ °èÈ¹ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >


ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ Á¤ÁØ¿µ¡¤Áö¿¬, ÀÌ»óÇü º¸´Ï ¡®ºñ½ÁÇÑ µí ´Ù¸¥ µí¡¯¡¦¡°¿ì¸® ¾È »ç±Í¾î¿ä¡±
  • ¡®·±´×¸Ç¡¯ Àü¼Ò¹Î ¡°³»°¡ Âù ³Ê!¡±¡¦À±Çö¹Î°úÀÇ ´Þ´ÞÇß´ø °ú°Å ÀçÁ¶¸í
  • ¼³¸®, SNS¿¡ ÃÖÀÚ »çÁø ¿©ÀüÇØ¡¦»çÁø »èÁ¦ ¿©ºÎ µÎ°í ´©¸®²Ûµé °©·ÐÀ»¹Ú
  • ¡®°áÈ¥¡¯ ¿¡¸¯ ³ªÇý¹Ì, ÃÖ±Ù ±ÙÈ² ¸ð½Àº¸´Ï¡¦¡°ÀÏ»óµµ Àç¹Ì+¸Å·ÂÀû¡±
  • ·¹ÀÌ³ª, ±ÙÈ² ¸ð½Àº¸´Ï ¡®´õ ÀÌ»µÁ³³×'..."²É ¼Ó¿¡ ²É, ´©°¡ ²ÉÀÌ¾ß?¡±
    • ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ Á¤ÁØ¿µ¡¤Áö¿¬, ÀÌ»óÇü º¸´Ï ¡®ºñ½ÁÇÑ µí ´Ù¸¥ µí¡¯¡¦¡°¿ì¸® ¾È »ç±Í¾î¿ä¡± ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ Á¤ÁØ¿µ¡¤Áö¿¬, ÀÌ»óÇü º¸´Ï ¡®ºñ½ÁÇÑ µí ´Ù¸¥ µí¡¯¡¦¡°¿ì¸® ¾È »ç±Í¾î¿ä¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·É ÀÚÅÃ ¸Å°¢, ÀÌ»ç °¥ ³»°îµ¿ »çÀú º¸´Ï¡¦¡°¾î¸¶¾î¸¶ÇÏ³×¡±
    2
    'ÀÚ¼­Àü ³í¶õ' È«ÁØÇ¥ "À¯·ÂÈÄº¸°¡ µÅ °¡´Â ¸ð¾ç"...´ã´ãÇÑ ÇØ¸í?
    3
    ¿Â»ê°ø´Ü ³» ¿¡¾²¿ÀÀÏ ¿ï»ê°øÀå È­Àç(1º¸)
    4
    ¡®¼ÂÂ° ÀÓ½Å¡¯ Äð À¯¸®, ÈÆ³² ³²Æí°ú ·¯ºê½ºÅä¸® ÀçÁ¶¸í¡¦¡°°È¾î ¿Ã¸°ÆÈ¿¡ ½ÉÄô?¡±
    5
    ¡®ÆÈ·¹Æ® 4Áý ÄÄ¹é¡¯ ¾ÆÀÌÀ¯, GD ÇÇÃ³¸µ ÇØÁØ »ç¿¬º¸´Ï¡¦¡°ºÎÅ¹Çß´õ´Ï ¹Ù·Î ¿ÀÄÉÀÌ?¡±
    6
    ±èº¹¸¸ ¿ï»ê½Ã±³À°°¨ °á±¹ ±¸¼Ó
    7
    ¡®¹Ú±ÙÇý¿Í µ¿±Þ »ýÈ°¡¯ ³»°îµ¿ ÀüÁÖÀÎ ½Å¼Ò¹Ì, °ü½ÉUP¡¦¡°¹Ì½ºÄÚ¸®¾Æ Ãâ½Å, À¯¸í µðÀÚÀÌ³Ê µþ?¡±
    8
    È«ÁØÇ¥, ÀÚ¼­Àü µÅÁö¹ßÁ¤Á¦ '³í¶õ °ÝÈ­'...´ëº¯ÀÎ ¡°Ç÷±â¿Õ¼º ´ëÇÐ»ý¶§ ÀÏ, ³Ê±×·´°Ô ºÁ´Þ¶ó¡±
    9
    ¡®4Áý ÄÄ¹é¡¯ ¾ÆÀÌÀ¯, ¾Ù¹ü ÀÚÄÏº¸´Ï¡¦¡°ÀÌ ÄÜ¼ÁÆ® ³Ê¹« ¿¹»ÚÀÝ¾Æ¡±
    10
    ¡®¼Ö·Î µ¥ºß¡¯ ±èÃ»ÇÏ, ¼¿Ä«º¸´Ï ¸ô¶óº¸°Ô ¡®´õ ¿¹»µÁ³´Ù?¡¯¡¦¡°»óÅ­Ú¸ ´ë¹Ú¡±
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 4¿ù 21ÀÏ~)
    ½Ã¹Î°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â ÅÂÈ­°­ ¿¬µîÃàÁ¦ ¿­·Á
    ¹®È­Çâ±â Ç³±â´Â ¿ï»ê°æÁ¦ÁøÈï¿ø
    ¿ï»ê¿¬±ØÁ¦ 22ÀÏ ¸· ¿À¸¥´Ù
    ¿ïÁÖ ÇÊÇÏ¸ð´Ð ¾Æ¸§´Ù¿î ÇÏ¸ð´Ï

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr