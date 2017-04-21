¡®¼Û¹Î¼ø ¹®°Ç °ø°³¡¯ ½Åµ¿¿í ¡°°ÅÁþ¸» °øÈ­±¹ ¸¸µç ²Ã¡±¡¦¹®ÀçÀÎ¿¡ °­µµ ³ôÀº ¡®ºñ³­¡¯

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¼Û¹Î¼ø Àü ¿Ü±³ºÎ Àå°üÀÌ ¹®ÀçÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÈÄº¸°¡ Áö³ 1·2Â÷ ´ë¼± Åä·Ð¿¡¼ ºÎÀÎÇÑ 2007³â À¯¿£ ºÏÇÑÀÎ±Ç°áÀÇ¾È Ç¥°á ´ç½Ã ºÏÇÑ¿¡ »çÀü ÀÇ°á Ã»ÃëÇÑ °áÁ¤Àû Áõ°Å¸¦ Á¦½ÃÇØ ³í¶õÀÌ´Ù. ÀÌ¸¦ µÎ°í ½Åµ¿¿í °øÈ´ç ÃÑÀç´Â ¹® ÈÄº¸¸¦ °·Â ºñ³Çß´Ù.
½Å ÃÑÀç´Â 21ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ “‘¼Û¹Î¼ø ÂÊÁö’ È¸°í·Ï ¹®°Ç¿¡ Ã»¿Í´ë ¹®¼ ¸¶Å©±îÁö ³ª¿Ô´Âµ¥µµ Á¶ÀÛÀÌ¶ó ÇÒ °ÍÀÎ°¡ °ÅÁþÀÌ¶ó ÇÒ °ÍÀÎ°¡”¶ó´Â ÂªÀº ±ÛÀ» °ÔÀçÇß´Ù.
ÇØ´ç±ÛÀ» ÅëÇØ “ÇÏ³ªÀÇ °ÅÁþ¸»Àº µÎ °³ÀÇ °ÅÁþ¸»À» ¸¸µé°í µÎ °³ÀÇ °ÅÁþ¸»Àº ’°ÅÁþ¸» °øÈ±¹ ¸¸µç ²Ã‘ÀÌ´Ù” ¸ç “°ÅÁþ¸»Àº ±èÁ¤Àº º¸´Ù ¹®ÀçÀÎ ´õ ¸ø ¹Ï°Ô ¸¸µç ²ÃÀÌ´Ù”°í °Á¶Çß´Ù.
¾Õ¼ 20ÀÏ ¼Û Àü ¿Ü±³°üÀº ÇÑ ¸ÅÃ¼¸¦ ÅëÇØ 2007³â 11¿ù 18ÀÏ ¾Èº¸Àå°üÈ¸ÀÇ¿¡¼ ¿Ü±³Àå°üÀÌ¾ú´ø ÀÚ½ÅÀÌ ´ç½Ã ³ë¹«Çö ´ëÅë·É ºñ¼½ÇÀåÀÌ´ø ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸°¡ °áÀÇ¾È ÅõÇ¥¿¡ ´ëÇÑ ÀÇ°ßÀ» ¹°¾îº¸ÀÚ¸ç ºÏÇÑ°úÀÇ Á¢ÃËÀ» Áö½Ã, ÀÌ¸¦ ¹Ý¿µÇÑ È¸°í·Ï ¹®°ÇÀ» °ø°³Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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