¡®Àü±¹³ë·¡ÀÚ¶û¡¯ ¼ÛÇØ, °ú°Å »çÁø ÀçÁ¶¸í¡¦¡°½Ã¿ø½Ã¿øÇÑ ÀÎ»óÀÇ Äè³²ÀÌ³×¡±

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‘Àü±¹³ë·¡ÀÚ¶û’ ÁøÇà µµÁß ¹æ¼Û Ç°À§¸¦ À§¹ÝÇÏ´Â ÇàÀ§·Î ÀÎÇØ ±Ç°í Ã³ºÐÀ» ¹ÞÀº ¼ÛÇØ¿¡ ´ëÇÑ °ü½ÉÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ ¼ÛÇØÀÇ °ú°Å »çÁøÀÌ ÀçÁ¶¸í¹Þ°í ÀÖ´Ù.
2015³â ¹æ¼ÛµÈ KBS 1TV ‘ÀÎ¼øÀÌÀÇ ÅäÅ© µå¶ó¸¶ ±×´ë°¡ ²É’(±×´ë°¡ ²É)¿¡¼´Â 30³â Àü ¼ÛÇØ°¡ Íº±èÇü°ï°ú Íº¹è»ï·æ, Á¶¿ëÇÊ µî°ú ÇÔ²² È°µ¿ÇÏ´Â ¸ð½À°ú ÀþÀº ½ÃÀýÀÇ ¼ÛÇØÀÇ »çÁøÀÌ °ø°³µÆ´Ù.
»çÁø ¼Ó ¼ÛÇØ´Â ±½Àº ´«½ç°ú ½Ã¿ø½Ã¿øÇÑ ÀÎ»óÀÌ ¸Å·ÂÀûÀÌ´Ù.
¼ÛÇØ´Â 1988³âºÎÅÍ ‘Àü±¹³ë·¡ÀÚ¶û’ 5´ë, 7´ë MC·Î È°µ¿ÇÏ±â ½ÃÀÛÇØ ¿ÃÇØ·Î 29³âÂ° MC¸¦ ¸Ã¾Æ¿À°í ÀÖ´Ù.
´©¸®²ÛµéÀº “¼ÛÇØ, Àþ¾úÀ» ¶§ ¿ÏÀü ¹è¿ì »´Ä¡³×”, “¼ÛÇØ ÇÒ¾Æ¹öÁö ¾ÕÀ¸·Îµµ °Ç°ÇÏ°Ô ¿À·¡ ¹æ¼Û¿¡ ³ª¿ÍÁÖ¼¼¿ä”, “¾ÆÄ§¸¶´Ù Àü±¹³ë·¡ÀÚ¶û º¸´Â Àç¹Ì·Î »ê´Ù” µî ´Ù¾çÇÑ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí ¼ÛÇØ´Â Áö³´Þ 26ÀÏ ¹æ¼Û¿¡¼ ÃÊµîÇÐ±³ 2ÇÐ³â ³²ÇÐ»ýÀ» Àá½Ã µÚµ¹¾Æ¼°Ô ÇÑ µÚ ±×ÀÇ ¼º±â¸¦ ¸¸Áö´Â µíÇÑ Çàµ¿À» ÃëÇØ ³í¶õÀÌ µÆ´Ù.
ÀÌÈÄ 12ÀÏ ¹æ¼ÛÅë½Å½ÉÀÇÀ§¿øÈ¸´Â ¹æ¼Û½ÉÀÇ¼ÒÀ§¿øÈ¸¸¦ ¿¾î ’Àü±¹³ë·¡ÀÚ¶û‘ Á¦ÀÛÁø¿¡ ÇàÁ¤ ÁöµµÀÎ ±Ç°í Ã³ºÐÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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