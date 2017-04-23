(ÁÖ)º£¼¿, ¾Æ³¦¾øÀÌ ÁÖ´Â È¸»ç¡¦¡°¾ÆÆÄÆ®¡¤ÄÜµµ Áö¿ø¿¡ ÁÖ½Ä±îÁö ÁØ´Ù?¡±

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(ÁÖ)º£¼¿, ¾Æ³¦¾øÀÌ ÁÖ´Â È¸»ç…“¾ÆÆÄÆ®·ÄÜµµ Áö¿ø¿¡ ¼º°ú±Ý ÆøÅº±îÁö”
23ÀÏ ¿ÀÈÄ ¹æ¼ÛµÈ KBS ‘³ª´®°æ¿µ¼î »çÀå´ÔÀÌ ¹ÌÃÆ¾î¿ä’¿¡¼´Â Á÷¿ø°ú ÇÔ²² ¼ºÀåÇØ °¡´Â ¾Æ³¦¾øÀÌ ÁÖ´Â È¸»ç (ÁÖ)º£¼¿ÀÌ ¼Ò°³µÆ´Ù.
º£¼¿Àº “±â¾÷Àº °ð »ç¶÷ÀÌ´Ù” ¶ó´Â ½½·Î°Ç ¾Æ·¡ Á÷¿ø ¸ðµÎ¿¡°Ô ÁÖ½ÄÀ» ÆÛÁÖ´Â ‘¿ì¸®»çÁÖÁ¦’ Àü°Ý µµÀÔÇß´Ù. Á÷¿øÀÌ È¸»çÀÇ ÁÖ½ÄÀ» °¡Áö°í ÀÖÀ½À¸·Î¼ È¸»ç¸¦ À§ÇØ ´õ ¿½ÉÈ÷ ÀÏÇÏ°Ô µÇ°í, ±×·²¼ö·Ï »ç¿ø ¿ª½Ã ÀÌÀÍÀ» ¾ò´Â ±¸Á¶ÀÌ´Ù.
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¶Ç È¸»ç ±ÙÃ³ÀÇ ¾ÆÆÄÆ®¿Í Àü±¹ ÄÜµµ¸¦ Áö¿øÇÏ°í ÀÖ¾î »ç¿øµéÀº ÀÏÀÌ ³¡³ª¸é È¸»ç¿¡¼ Áö¿øÇÏ´Â Åë±Ù¹ö½º¸¦ Å¸°í ÆíÇÏ°Ô ÃâÅð±ÙÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù.
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