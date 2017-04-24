¡®¿­Ç÷°­È£ No, ÃµÇÏÅÂÆòYes¡¯¡¦Â÷ÁÖÇõ, Ãß°¡ ±â¼Ò ¾ÕµÎ°í ¿©Çà¡¤¿îµ¿¡¤¼úÀÚ¸®

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¹è¿ì Â÷ÁÖÇõÀÌ ¸¶¾à ÇøÀÇ·Î Ãß°¡ ±â¼ÒµÆ´Ù.
24ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼´Â “Â÷ÁÖÇõÀÌ ¸¶¾àÀ» ÇÏ°Å³ª ±¸ÀÔ ¶Ç´Â ±¸ÀÔ °æ·Î±îÁö ¼ö¼Ò¹®ÇÏ°í ´Ù´Ñ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù”¶ó°í º¸µµÇß´Ù.
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±×·± °¡¿îµ¥ Â÷ÁÖÇõÀÌ °ú°Å ¾ÆÀÌµ¹ ‘³²³à°øÇÐ’À¸·Î È°µ¿ÇÏ´ø ´ç½Ã °°£ ³í¶õÀ¸·Î »çÈ¸Àû ¹°ÀÇ¸¦ ÀÏÀ¸ÄÑ ÆÀÀÌ ÇØÃ¼ÇÏ´Â Áö°æ±îÁö ÀÌ¸£°Ô µÈ °ÍÀÌ ¿Â¶óÀÎÄ¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ ÅëÇØ ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
°ú°Å ÇÑ ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿¡¼´Â ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ì ³²³à°øÇÐ µ¥ºß Á÷ÈÄ ³²³à°øÇÐ ¼Ò¼ÓÀÇ ÇÑ ¸â¹öÀÇ ÇÐÃ¢½ÃÀýÀÇ ¹üÁË¸¦ Æø·ÎÇÏ´Â ±ÛÀÌ °Ô½ÃµÆ´Ù.
ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ °°£ÀÇ ÇÇÇØÀÚ, °ü·Ã ¸ñ°ÝÀÚ µîÀÌ “È£±×¿ÍÆ®¿¡¼ ³» Ä£±¸ °°£ÇÑ ±× ¼±¹è”, “¼ö·ÃÈ¸¶§ ¼÷¼Ò¿¡¼ ¼ºÀÎ¿µÈ º¸´Ù°¡ È¥ÀÚ ÈïºÐÇß´Ù´õ¶ó”, “¾Æºü°¡ Á¶ÆøÀÌ¶ó ÇÐ»ýºÎÀåµµ ¶§·È´Ù”¶ó°í ±¸Ã¼ÀûÀÎ Áõ¾ðÀ» ÇÏ¸é¼ ³í¶õÀº ÀÏÆÄ¸¸ÆÄ Ä¿Á³´Ù.
Áõ¾ð Áß¿¡´Â ±¸Ã¼ÀûÀ¸·Î ´ç½Ã °¡ÇØÀÚ°¡ ³²³à°øÇÐ¿¡¼ ‘¿Ç÷°È£’·Î È°µ¿Çß´ø Â÷ÁÖÇõÀÌ¶ó ¹àÈù ±Ûµµ Á¸ÀçÇß´Ù. ³í¶õÀÌ °è¼ÓµÇÀÚ ´ç½Ã ¼Ò¼Ó»ç´Â ³²³à°øÇÐÀ» Á¶¿ëÈ÷ ÇØÃ¼Çß´Ù.
ÇÑÆí Â÷ÁÖÇõÀÇ ±â¼Ò ¼Ò½Ä¿¡ ´©¸®²ÛµéÀº “Á¦ ¹ö¸© °³ ¸øÁØ´Ù´õ´Ï” “¹üÁËÀÚ´Â °¨¹æÀ¸·Î” “°ú°Å¿¡ ¹®Á¦°¡ ÀÖ¾ú´ø »ç¶÷Àº ¾ÆÀÌµ¹ÀÌµç ¹è¿ìµç ¾î¶² Á÷¾÷À¸·Îµµ ¾²¸é ¾È µÈ´Ù”µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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