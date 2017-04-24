ÇÑ¿µ, ¾Ë°íº¸´Ï °ú°Å¿¡µµ ±è°Ç¸ð¿Í °°ÀÌ¡¦¡®ÇØÇÇ¼±µ¥ÀÌ ½ºÄð¸²ÇÈ Ãâ¿¬¡¯

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|¡ã ¡®¹Ì¿ì»õ¡¯¿¡¼ ±è°Ç¸ð¿Í ÀüÈ¹øÈ£¸¦ ±³È¯ÇÏ¸ç ÇÎÅ©ºû ±â·ù¸¦ Ç³±ä ÇÑ¿µ¿¡°Ô ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ ÇÑ¿µ°ú ±è°Ç¸ð°¡ °ú°Å¿¡µµ °°Àº ¹æ¼Û¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ ÀûÀÌ ÀÖ¾î ÈÁ¦ÀÌ´Ù. Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ® Ä¸Ã³.
‘¹Ì¿ì»õ’¿¡¼ ±è°Ç¸ð¿Í ÀüÈ¹øÈ£¸¦ ±³È¯ÇÏ¸ç ÇÎÅ©ºû ±â·ù¸¦ Ç³±ä ÇÑ¿µ¿¡°Ô ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ ÇÑ¿µ°ú ±è°Ç¸ð°¡ °ú°Å¿¡µµ °°Àº ¹æ¼Û¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ ÀûÀÌ ÀÖ¾î ÈÁ¦ÀÌ´Ù.
ÇÑ¿µ°ú ±è°Ç¸ð´Â 2008³â ¹æ¼ÛµÈ KBS2 ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ ‘ÇØÇÇ¼±µ¥ÀÌ’ÀÇ ‘½ºÄð¸²ÇÈ’¿¡ ÇÔ²² Ãâ¿¬Çß´Ù.
½ºÄð¸²ÇÈÀÌ¶õ ÇÐ±³(School)¿Í ¿Ã¸²ÇÈ(Olymphic)ÀÌ ÇÕÃÄÁø °ÍÀ¸·Î 2008³â º£ÀÌÂ¡ ¿Ã¸²ÇÈÀÇ ½ÅÈ¸¦ ÀÌ¾î°¡°Ú´Ù´Â ¸ñÇ¥·Î ¸¸µé¾îÁø ½ºÆ÷Å×ÀÎ¸ÕÆ® ¹æ¼ÛÀÌ¾ú´Ù.
ÇÐ±³¿¡¼ ÆîÃÄÁö´Â ½Å³ª´Â ¿Ã¸²ÇÈÀ¸·Î ÇÐ±³¿¡¼ Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â ¸ðµç ³îÀÌ¸¦ ½ºÆ÷Ã÷·Î °ÔÀÓÈÇØ Áñ°Ì°í Àç¹ÌÀÖ´Â ÇÐ±³¸¦ ¸¸µé¾îº¸ÀÚ´Â ÃëÁö¿¡¼ ºñ·ÔµÈ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Ù.
´ç½Ã ½ºÄð¸²ÇÈ¿¡´Â °¡¼ö ±è°Ç¸ð¿Í ÇÑ¿µ, ÀüÁø, 2PMÀÇ ´ÐÄï µî 14¸íÀÇ ¿¬¿¹ÀÎ°ú 2008³â º£ÀÌÂ¡ ¿Ã¸²ÇÈÀÇ ½ºÅ¸ÀÎ Ææ½Ì Àº¸Þ´Þ¸®½ºÆ® ³²ÇöÈñ, ¿ªµµÀÇ ÀÌ¹è¿µ ¼±¼ö°¡ Âü¿©Çß´Ù.
ÇÑÆí, ½ºÄð¸²ÇÈÀº 2008³â 9¿ù 14ÀÏ Ã¹¹æ¼ÛÀ» ½ÃÀÛÇØ ¹æ¼Û 2°³¿ù¸¸ÀÎ 10¿ù 26ÀÏ µ¹¿¬ ÆóÁöµÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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