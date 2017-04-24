ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´Ü, ¡®Çª¸¥µî´ë ÀåÇÐ»ý¡¯ ¸ðÁý¡¦¡°±èÆ÷°øÇ× ¼ÒÀ½´ëÃ¥Áö¿ª °ÅÁÖ¹Î À§ÇÑ ÀåÇÐ±Ý¡±

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ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´ÜÀº ‘2017³â 1ÇÐ±â Çª¸¥µî´ë ±âºÎÀåÇÐ»ç¾÷’ ½Å±Ô ÀåÇÐ»ý ¼±¹ßÀ» À§ÇØ ½ÅÃ»À» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
‘Çª¸¥µî´ë ÀåÇÐ±Ý’ ½ÅÃ»Á¶°ÇÀº ±èÆ÷°øÇ× ¼ÒÀ½´ëÃ¥ Áö¿ª¿¡ °ÅÁÖÁßÀÎ ¼Òµæ±¸°£ÀÌ 2ºÐÀ§ ÀÌ³»ÀÎ ±¹³» 4³âÁ¦ ¹× Àü¹® ´ëÇÐ±³ ÀçÇÐ»ýÀÌ´Ù. ¼ºÀûÀº Á÷Àü Á¤±ÔÇÐ±â ¹éºÐÀ§°¡ 80Á¡ ÀÌ»ó(12ÇÐÁ¡ ÀÌ»ó ÀÌ¼ö, ½Å·ÆíÀÔ·ÀçÀÔÇÐ»ýÀº ¼ºÀû ±âÁØ ¹ÌÀû¿ë)ÀÌ¾î¾ß ÇÑ´Ù.
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