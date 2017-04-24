ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´Ü, ¡®±¹°¡ÀåÇÐ±Ý¡¯ ¼Òµæ±¸°£(ºÐÀ§) ÀÌÀÇ½ÅÃ» Á¢¼öÁß¡¦¡°28ÀÏ ¸¶°¨¡±

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ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´Ü¿¡¼± 2017ÇÐ³â 1ÇÐ±â ±¹°¡ÀåÇÐ±Ý µî ÇÐÀÚ±Ý Áö¿øÀ» À§ÇÑ ¼Òµæ±¸°£(ºÐÀ§) ÀÌÀÇ½ÅÃ» Á¢¼ö¸¦ ¿À´Â 28ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã±îÁö ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
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¼Òµæ±¸°£(ºÐÀ§) ÀÌÀÇ ½ÅÃ»Àº ÄÝ¼¾ÅÍ(15992000)¸¦ ÅëÇØ »ó´ãÀ» ¸ÕÀúÇÑ ÈÄ¿¡ ÁøÇàÀÌ °¡´ÉÇÏ¸ç, ½ÅÃ» ¿äÃ» ÀÌÈÄ Àç´Ü È¨ÆäÀÌÁö¿¡¼ ¿Â¶óÀÎÀ» ÅëÇØ ÀÌÀÇ ½ÅÃ»À» ¸¶Àú ÁøÇàÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
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Æ¯È÷ 28ÀÏ 18½Ã±îÁö ¼Òµæ±¸°£(ºÐÀ§) ÀÌÀÇ½ÅÃ» Á¢¼ö°¡ ¿Ï·áµÇÁö ¾ÊÀ» ½Ã, 2017³â 1ÇÐ±â ¼Òµæ±¸°£(ºÐÀ§) »êÁ¤ÀÌ ºÒ°¡ÇØ ÇÐÀÚ±Ý Áö¿øÀÌ Á¦ÇÑµÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï À¯³äÇØ¾ß ÇÑ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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