¡®¹®ÀçÀÎ ÆÝµå¡¯ ´ë¹Ú ¼Ò½Ä¿¡ ¡®°¡Â¥ ¹® ÆÝµå¡¯ µîÀå ¡¦¡°ÀÌÀÚÀ² 11.6%? °ÅÁþ¸»ÀÔ´Ï´Ù¡±

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|¡ã ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¹®ÀçÀÎ ´ë¼±ÈÄº¸ÀÇ ¼±°Å´ëÃ¥À§¿øÈ¸°¡ ¼±°Å ºñ¿ë ¸¶·ÃÀ» À§ÇØ Ãâ½ÃÇÑ ¡®±¹¹ÎÁÖ ¹®ÀçÀÎ¡¯ ÆÝµå°¡ Ãâ½Ã 1½Ã°£ ¸¸¿¡ ¸ñÇ¥ ¸ð±Ý¾× 100¾ï ¿øÀ» ´Þ¼ºÇÏ´Â µî ÀÎ±â¸ôÀÌ¸¦ ÇÏÀÚ ÀÌÁ¨ ¡®°¡Â¥ ¹®ÀçÀÎ ÆÝµå¡¯±îÁö µîÀåÇß´Ù. ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¼±°Å´ëÃ¥À§ Á¦°ø.
´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¹®ÀçÀÎ ´ë¼±ÈÄº¸ÀÇ ¼±°Å´ëÃ¥À§¿øÈ¸°¡ ¼±°Å ºñ¿ë ¸¶·ÃÀ» À§ÇØ Ãâ½ÃÇÑ ‘±¹¹ÎÁÖ ¹®ÀçÀÎ’ ÆÝµå°¡ Ãâ½Ã 1½Ã°£ ¸¸¿¡ ¸ñÇ¥ ¸ð±Ý¾× 100¾ï ¿øÀ» ´Þ¼ºÇÏ´Â µî ÀÎ±â¸ôÀÌ¸¦ ÇÏÀÚ ÀÌÁ¨ ‘°¡Â¥ ¹®ÀçÀÎ ÆÝµå’±îÁö µîÀåÇß´Ù.
¹® ÈÄº¸ Ãø ¹Ú±¤¿Â °øº¸´ÜÀåÀº 24ÀÏ ¼¿ï ¿©ÀÇµµ ´ç»ç¿¡¼ ±ä±Þ ºê¸®ÇÎÀ» ¿°í “SNS»ó¿¡¼ ‘°¡Â¥ ¹®ÀçÀÎ ÆÝµå’°¡ µîÀåÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
¹Ú±¤¿Â °øº¸´ÜÀåÀº SNS¸¦ ÅëÇØ ‘¹®ÀçÀÎ ÆÝµå ¸ðÁý¾È ³»ºÎ °ø°í’¶ó´Â Á¦¸ñÀÇ °Ô½Ã¹°ÀÌ ÆÛÁö°í ÀÖ´Ù¸ç “ÇØ´ç ÀºÇà¿¡ ¹Ù·Î ¿¬¶ôÇØ Á¶Ä¡¸¦ ÃëÇÏ°í ÀÖ°í, °æÂûÃ»¿¡ ¹Ù·Î °í¹ßÁ¶Ä¡ÇÏµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
‘¹®ÀçÀÎ ÆÝµå ¸ðÁý¾È ³»ºÎ °ø°í’¶ó´Â ±Û¿¡ µû¸£¸é “4¿ù 24ÀÏºÎÅÍ 25ÀÏ±îÁö ÀÌÀÚÀ² 11.6%, ¸ðÁý¾× 1500¸¸¿øÀ¸·Î ÆÝµå¸¦ ¸ðÁýÇÑ´Ù”°í ÀûÇôÀÖ´Ù.
°Ô½Ã¹°¿¡´Â “¹®ÀçÀÎ ÆÝµå´Â 2017³â 5¿ù 9ÀÏ¿¡ ½Ç½ÃÇÏ´Â Á¦19´ë ´ëÅë·É ¼±°Å¿¡ ÇÊ¿äÇÏ³ª ºñ¿ëÀ» ¸¶·ÃÇÏ±â À§ÇØ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç¿¡¼ Ãâ½ÃÇÑ °Í”ÀÌ¶ó¸ç “±¹¹Î ¿©·¯ºÐ²² µ·À» ºô¸° ÈÄ ¼ÒÁßÈ÷ ¾²°í ¼±°Å°¡ ³¡³ ÈÄ ¿ø±Ý°ú ÀÌÀÚ¸¦ ´õÇØ µ¹·Áµå¸°´Ù”°íµµ ¾²¿© ÀÖ´Ù.
¶Ç “¼±°ÅÄ·ÇÁ Á÷°è°¡Á·Àº ÅõÀÚ ºÒ°¡ÇÏ¿À´Ï ¾çÁöÇÏ¿© ÁÖ½Ã±â ¹Ù¶õ´Ù. ÀÚ¼¼ÇÑ ÅõÀÚ ¹®ÀÇ´Â °æÁ¦2ÆÀ 000 º¸ÁÂ°ü¿¡°Ô ¹®ÀÇÇÏ½Ã±â ¹Ù¶õ´Ù”¸ç ±â¾÷ÀºÇà °èÁÂ¹øÈ£°¡ ÀûÇôÀÖ´Ù.
¹® ÈÄº¸ ÃøÀº “¼±´ëÀ§´Â ÀÌ·± ÆÝµå ¸ðÁý °ø°í¸¦ ³½ ¹Ù ¾ø°í, °Ô½Ã¹°¿¡ ÀûÇôÀÖ´Â 000 º¸ÁÂ°üÀº ¼±´ëÀ§ ¿¬¶ô¸Á¿¡ ¾ø´Â ÀÌ¸§”ÀÌ¶ó¸ç ÁÖÀÇ¸¦ ´çºÎÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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