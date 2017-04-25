¡®ºÒ¾ÈÇÑ ½Ã±¹¡¯ ¼­¿ï ÀüÅõ±â ±²À½¿¡ ½Ã¹Î ºÒ¾È ¡®ÇØÇÁ´×¡¯¡¦¡°¾Ë°íº¸´Ï °ø±º, ºí·¢ÀÌ±Û½º ºñÇà¿¬½À?¡±

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±¹¹æºÎ¿¡ µû¸£¸é 29ÀÏ ¿ÀÀü ¼¿ï ±¹Á¦ ÈÙÃ¼¾î ¸¶¶óÅæ´ëÈ¸¸¦ ÃàÇÏÇÏ±â À§ÇØ °ø±º ºí·¢ÀÌ±Û½ºÆÀÀÌ ÃàÇÏºñÇàÀ» ÇÑ´Ù. ÀÌ Çà»ç¸¦ À§ÇØ 25ÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã, ¿ÀÈÄ 3½Ã, 26ÀÏ ¿ÀÈÄ 12½Ã, ¿ÀÈÄ 3½Ã±îÁö ³× Â÷·Ê¿¡ °ÉÃÄ¼ ¿¹Çà¿¬½ÀÀ» ÁøÇàÇÑ °ÍÀÌ´Ù.
ÇÑÆí, °ø±º ºí·¢ÀÌ½º±ÛÀÇ ºñÇàÀº 29ÀÏ ¿ÀÀü 11½Ã45ºÐ Àá½Ç ÁÖ°æ±âÀå »ó°ø¿¡¼ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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