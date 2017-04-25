¡®ºÒ¾ÈÇÑ ½Ã±¹¡¯ ¼­¿ï ÀüÅõ±â ±²À½¿¡ ½Ã¹Î ºÒ¾È ¡®ÇØÇÁ´×¡¯¡¦¡°¾Ë°íº¸´Ï °ø±º, ºí·¢ÀÌ±Û½º ºñÇà¿¬½À?¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.25 È­ 16:12
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½ÂÀÎ 2017.04.25  
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    ²É¹ÙÀ§¹®È­°ü, ¹®È­°¡ ÀÖ´Â ³¯ Jazz&Pop Concert
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    (Àç)¿ï»ê¹®È­Àç´Ü, ¹®È­°¡ ÀÖ´Â ³¯ Çà»ç '¿ÍÀÌÆÄÀÌ' 26ÀÏ ...
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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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