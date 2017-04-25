ºÏÇÑ, ÀÎ¹Î±º Ã¢±ºÀý¿¡ Àá½Ç¿£ ÀüÅõ±â ¶¹´Ù?¡¦¡°¿Ö ÇÏÇÊ ¿À´ÃÀÌ¾ß?¡±

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|¡ã ºÏÇÑÀÌ 25ÀÏ ÀÎ¹Î±º Ã¢±ºÀýÀ» ¸Â¾Æ ¿ø»ê¿¡¼ ¿ª´ë ÃÖ´ë È·ÂÈÆ·ÃÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ÇÑÆí, ÀÌ³¯ ¿ÀÀü °³² ÀÏ´ë¿¡¼´Â °ø±º ÀüÅõ±â·Î ÀÎÇØ ÇÑ ¶§ Å« ¼Ò¶õÀÌ ÀÏ¾ú´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Ä¸Ã³.
ºÏÇÑÀÌ 25ÀÏ ÀÎ¹Î±º Ã¢±ºÀýÀ» ¸Â¾Æ ¿ø»ê¿¡¼ ¿ª´ë ÃÖ´ë È·ÂÈÆ·ÃÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
Á¤ºÎÀÇ ÇÑ ¼Ò½ÄÅëÀº ÀÌ³¯ “ºÏÇÑ±ºÀÌ ¿À´Ã ¿ø»ê ÀÏ´ë¿¡¼ ´ë±Ô¸ð È·ÂÈÆ·ÃÀ» ÇÏ´Â Á¤È²ÀÌ Æ÷ÂøµÆ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ºÏÇÑ±ºÀº ±èÁ¤Àº ³ëµ¿´ç À§¿øÀåÀÇ Âü°ü ¾Æ·¡ Àå»çÁ¤Æ÷ µî 300∼ 400¹®À» ÅõÀÔÇØ ÈÆ·Ã ÁßÀÎ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
ÈÆ·Ã¿¡ µ¿¿øµÈ Àå»çÁ¤Æ÷´Â ³²ÇÑ ¼öµµ±ÇÀ» »çÁ¤±Ç¿¡ µÎ´Â ¹«±â·Î, ÀÌ¹ø ÈÆ·ÃÀº Ã¢±ºÀý ±â³ä ¸ñÀû »Ó ¾Æ´Ï¶ó ÇÑ±¹°ú Áß±¹, ÀÏº», ¹Ì±¹ÀÇ ´ëºÏ ¾Ð¹Ú¿¡ ´ëÇÑ ¹«·Â½ÃÀ§·Î ÇØ¼®µÈ´Ù.
ÇÑÆí, 25ÀÏ ¿ÀÀü °³² ÀÏ´ë¿¡¼ ÀüÅõ±â°¡ ÃâÇöÇØ ÇÑ ¶§ Å« ¼Ò¶õÀÌ ÀÏ¾ú´Ù.
ÀüÅõ±â°¡ ³ªÅ¸³ Á÷ÈÄ ¼¿ï ½Ã¹Î »ó´ãÃ¢±¸ ´Ù»êÄÝ¼¾ÅÍ¿¡´Â “ÀüÀï ³ °ÍÀÎ°¡”, “ºÒ¾ÈÇÏ´Ù”, “±º»ç ÈÆ·ÃÁßÀÌ³Ä”´Â ¹®ÀÇ°¡ ºø¹ßÃÆ´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ ÀüÅõ±âµéÀº ¿¡¾î¼î ¿¹Çà¿¬½ÀÀ» ÇÏ´Â °ø±º Æ¯¼öºñÇàÆÀ ºí·¢ÀÌ±Û½º·Î ¹àÇôÁ³´Ù.
°ø±ºÀº 29ÀÏ Àá½Ç¿îµ¿Àå¿¡¼ ¿¸®´Â ±¹Á¦ÈÙÃ¼¾î¸¶¶óÅæ´ëÈ¸ ÃàÇÏºñÇàÀ» ¿¬½ÀÇÑ´Ù´Â »ç½ÇÀ» SNS µîÀ¸·Î ¾Ë·ÈÀ¸³ª Á¦´ë·Î È«º¸°¡ µÇÁö ¾Ê¾Æ ½Ã¹ÎµéÀÌ ¿ÀÇØÇÑ °ÍÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁø Á÷ÈÄ ´©¸®²ÛµéÀº “Ã¢±ºÀý¿¡ ÀüÅõ±â ¶ç¿ö¼ ÃàÇÏ¶óµµ ÇØÁÖ·Á°í ÇÑ °ÍÀÎ°¡” “¿À´Ã ºÏÇÑ Ã¢±ºÀýÀÌ¶ó ¾È±×·¡µµ ±äÀå°¨ÀÌ µ·´Ù ±×·¯´Âµ¥ ¿¡¾î¼î ¿¹Çà¿¬½ÀÀÌ¶ó´Ï” “ÁøÂ¥ ÀüÀï³ ÁÙ ¾Ë¾Ò³×”µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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