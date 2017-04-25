ÀÎ¹Î±º Ã¢°ÇÀÏ ¸ÂÀº ºÏÇÑ ¾ð·Ð¡¦¡°³²³è ÇØ¹æÇÏ°í ¾ÇÀÇ Á¦±¹ ÃÊÅäÈ­¡±

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85È¸ ºÏÇÑ ÀÎ¹Î±º Ã¢±ºÀÏÀ» ÇÏ·ç ¾ÕµÐ 24ÀÏ ºÏÇÑ ¾ð·Ð ¸ÅÃ¼µéÀº ÇÑ±¹°ú ¹Ì±¹¿¡ ´ëÇÑ Çù¹ÚÀ» ¾î±è¾øÀÌ ÀÌ¾î°¬´Ù.
Á¶¼±Áß¾ÓTV´Â “(ÀûµéÀÌ µµ¹ßÇÏ¸é) ´Ü¼û¿¡ ³²³è ¶¥À» ÇØ¹æÇÏ°í, ÅÂÆò¾ç ³Ê¸Ó ¾ÇÀÇ Á¦±¹ÀÇ º»°ÅÁö¸¦ ¸ðÁ¶¸® ÃÊÅäÈÇØ¹ö¸®°í¾ß ¸» °ÍÀÌ´Ù”¶ó°í À§ÇùÇß°í ³ëµ¿½Å¹®Àº “¹«ÀÚºñÇÑ ÇÙ Å¸°ÝÀüÀ¸·Î ´ëÀÀÇÒ °Í”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
´ë³² ¼±Àü¸ÅÃ¼ÀÎ ‘¿ì¸®³¢¸®’´Â ÇÑ¹Ýµµ ÁÖº¯ ÇØ¿ªÀ¸·Î ÁøÀÔ ÁßÀÎ ¹Ì±¹ Ç×°ø¸ðÇÔ Ä®ºó½¼È£¸¦ µÎ°í “°Å´ëÇÑ ÆÄÃ¶´õ¹Ì°¡ µÅ ¼öÀåµÉ °Í”ÀÌ¶ó°í °æ°íÇß´Ù.
ºÏÇÑÀº ÇÑ±¹°ú ¹Ì±¹ »Ó ¾Æ´Ï¶ó ÃÖ±Ù ´ëºÏ Á¦Àç¿¡ µ¿ÂüÇÏ°í ÀÖ´Â Áß±¹¿¡°Ôµµ °¡½Ãµ¸Èù ºñ³À» ½ñ¾ÆºÎ¾ú´Ù.
ºÏÇÑ Á¶¼±Áß¾ÓÅë½ÅÀº “³²ÀÇ Àå´Ü¿¡ ÃãÀ» Ãß±â°¡ ±×¸®µµ ÁÁÀº”’¶ó¸ç ¹Ì±¹°ú Áß±¹ÀÇ °øÁ¶¸¦ ºñ³Çß°í ÀÌ¿¡ Áß±¹ È¯±¸½Ãº¸´Â “ºÏÇÑÀÇ 6Â÷ ÇÙ½ÇÇè ¶© ¼®À¯ ¼öÃâÀ» Á¦ÇÑÇÒ °Í”ÀÌ¶ó°í ¸Â¹Þ¾ÆÃÆ´Ù.
1992³â ÇÑÁß ¼ö±³ ÀÌ·¡ Ã¹ ºÏÁß °ü¿µ¸ÅÃ¼ÀÇ ºñ³ÀüÀÌ¾ú´Ù.
ÇÑÆí, ÇÑ¤ý¹Ì¤ýÀÏ 3±¹Àº 24ÀÏ µµÄì¿¡¼ 6ÀÚÈ¸´ã ¼ö¼®´ëÇ¥ ÇùÀÇ¸¦ °¡Áö°í ºÏÇÑÀÌ ¹Ì»çÀÏ ¹ß»ç µî Ãß°¡ µµ¹ßÀ» ÇÒ °æ¿ì °¨³»ÇÒ ¼ö ¾ø´Â °·ÂÇÑ Â¡¹úÀû Á¶Ä¡¸¦ ÃëÇÏ±â·Î ÇÕÀÇÇß´Ù.
6ÀÚÈ¸´ã ÇÑ±¹ ¼ö¼®´ëÇ¥ÀÎ ±èÈ«±Õ ¿Ü±³ºÎ ÇÑ¹ÝµµÆòÈ±³¼·º»ºÎÀåÀº ´ëºÏ Â¡¹úÀû Á¶Ä¡¿¡ ´ëÇØ ±¸Ã¼Àû ³»¿ëÀº ¹àÈ÷Áö ¾Ê¾ÒÀ¸³ª “¾Èº¸¸® °áÀÇ, 3±¹ÀÇ µ¶ÀÚ Á¦Àç, ±¹Á¦»çÈ¸ ´ëºÏÁ¦Àç ¾Ð¹Ú µî 3°¡Áö Ãà¿¡¼ ´õ °·ÂÇÑ Á¶Ä¡¸¦ °ËÅäÇÒ °Í”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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