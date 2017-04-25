¹æ¿ëÈÆ Àå¸ð ¡°ÀÚ³àµéÀÌ ÇÕ½ÉÇØ ¾î¸Ó´Ï ÇÐ´ë¡¦±×·¯°íµµ »ç¶÷ÀÎ°¡?¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.25 È­ 20:33
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.04.25  
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¹æ¿ëÈÆ ÄÚ¸®¾Æ³ªÈ£ÅÚ »çÀå(65)ÀÌ ÀÌ´Þ ÃÊ °æÂû Á¶»ç¸¦ ¹ÞÀº »ç½ÇÀÌ È®ÀÎµÆ´Ù.

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¾Õ¼­ Áö³­ 6ÀÏ ¼­¿ï ¼ö¼­°æÂû¼­´Â ¹æ »çÀåÀÇ Àå¸ð ÀÓ¸ð¾¾(82)¿Í Ã³Çü ÀÌ¸ð¾¾(58)°¡ ¹æ »çÀåÀÇ 30´ë µþ°ú ¾Æµé(28) µîÀ» Æ¯¼öÁ¸¼Ó»óÇØ µîÀÇ ÇøÀÇ·Î °í¼ÒÇÑ »ç°ÇÀ» ¼ö»çÇÏ°í ÀÖ´Ù°í ¹àÇû´Ù.

¹æ »çÀåÀÇ ¾Æ³» ÀÌ¾¾´Â Áö³­ÇØ 9¿ù 1ÀÏ »õº® ÇÑ°­¿¡ Åõ½ÅÇØ ¼ûÀ» °Åµ×´Ù. ÀÌÈÄ ÀÌ¾¾ÀÇ °¡Á·µéÀº ¹æ »çÀå°ú ÀÚ³àµéÀÌ Æò¼Ò¿¡ ÀÌ¾¾¸¦ ÇÐ´ëÇØ¿Ô´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.

Àå¸ð ÀÓ¾¾´Â ¹æ »çÀåÀÌ ÀÚ³à¸¦ ÅëÇØ ÀÌ¾¾¸¦ ÁöÇÏ½Ç¿¡¼­ °í¹®Çß°í, °ü·ÃµÈ Áõ°Å¸¦ ¹æ »çÀåÀÌ ÀÎ¸êÇÏ·Á ÇÑ´Ù°í °­Á¶Çß´Ù.

ÀÌ¾¾ °¡Á·µéÀÇ ÁÖÀå¿¡ µû¸£¸é ¹æ »çÀåÀÇ µþÀÌ 2015³â 11¿ù ÀÌ¾¾¿Í ¸»´ÙÅùÀ» ÇÏ´Ù°¡ °úµµ·Î ÀÌ¾¾ÀÇ º¹ºÎ¸¦ 3È¸ Âñ·¯ »óÃ³¸¦ ÀÔÇû°í, ¹æ »çÀåÀÇ µþ°ú ¾ÆµéÀÌ Áö³­ÇØ 5¿ù¸»ºÎÅÍ 8¿ù¸»±îÁö ÀÌ¾¾¸¦ °¨±ÝÇØ °í¹®ÇÏ¸ç ÀüÄ¡ 2ÁÖÀÇ ºÎ»óÀ» ÀÔÇû´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.

¹æ »çÀåÀÇ Ã³°¡´Â Áö³­ÇØ 9¿ù ¹æ »çÀå ÀÚ³àµéÀÌ ÀÌ¾¾ »çÈÄ º¸ÇèÈ¸»ç Á÷¿øµé°ú ÇÔ²² ÀÖ´Â ÀÚ¸®¿¡¼­ “Ä£Á¤½Ä±¸µéÀÌ ¹æ¾¾ Áý¾È µ· 150¾ï¿øÀ» »æ¶â¾ú´Ù”°í ¸»ÇÑ ºÎºÐ¿¡ ´ëÇØ¼­µµ ¸í¿¹ÈÑ¼Õ ÇøÀÇ·Î °í¼ÒÇß´Ù.

ÀÌ¿Í º°°³·Î ¹æ »çÀåÀº Áö³­ÇØ 11¿ù Ã³Çü ÀÌ¾¾ÀÇ Áý¿¡ ¹«´ÜÄ§ÀÔÇÏ·Á ÇÑ ÇøÀÇ·Î ¼­¿ï¼­ºÎÁö°ËÀÇ ¼ö»ç¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

°ËÂûÀº ´çÃÊ ¹æ »çÀå¿¡ ´ëÇØ ‘ÇøÀÇ ¾øÀ½’ Ã³ºÐÀ» ³»¸®°í ¼ö»ç¸¦ ¸¶ÃÆÀ¸³ª, Ã³Çü ÀÌ¾¾°¡ Ç×°íÇØ ¼­¿ï°í°ËÀÌ Àç¼ö»ç¸¦ Áö½ÃÇÏ¸ç ¼ö»ç°¡ Àç°ÔµÈ »óÅÂÀÌ´Ù.

Áö³­ 24ÀÏ¿¡´Â ¹æ¿ëÈÆ »çÀå°ú ±×ÀÇ ¾Æµé ¹æ ¸ð¾¾°¡ A¾¾ÀÇ ÁÖÅÃÀ» Ä§ÀÔÇÑ CCTV°¡ °ø°³µÅ ÆÄÀåÀ» ºÒ·¯ÀÏÀ¸Ä×´Ù. ¿µ»ó ¼Ó µÎ »ç¶÷Àº ÁÖ¸Ô¸¸ÇÑ ¹ÙÀ§¸¦ µé°í ÇàÆÐ¸¦ ºÎ¸®°í ÀÖ¾î º¸´Â ÀÌµéÀÇ ´«»ìÀ» ÂîÇª¸®°Ô ¸¸µé¾ú´Ù.

»ç°ÇÀÌ ÀçÁ¶¸íµÇÀÚ ´©¸®²ÛµéÀº “°¡Á·µéÀÌ ÇÕ½ÉÇØ¼­ ÇÑ »ç¶÷ ÆøÇàÇß´Ù´Ï »ç½ÇÀÌ¸é ³Ê¹« ²ûÂïÇØ” “²À »ç½Ç°ü°è Á¦´ë·Î ¹àÇô¼­ Àß¸øÇÑ ÀÏÀÌ ÀÖ´Ù¸é ¾ö¹ú ¹Þ¾Æ¾ß ÇÑ´Ù” “´©±º°¡¸¦ Á×À½À¸·Î ¸ô°í°¬´Âµ¥ ±×°Ô °¡Á·ÀÌ¾ú´Ù´Ï” “°æÂûÇÏ°í °ËÂû¿¡¼­ Á¦´ë·Î ¼ö»çÇØ¼­ Áø½Ç ¹àÇôÁáÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù”µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ²É¹ÙÀ§¹®È­°ü, ¹®È­°¡ ÀÖ´Â ³¯ Jazz&Pop Concert
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    (Àç)¿ï»ê¹®È­Àç´Ü, ¹®È­°¡ ÀÖ´Â ³¯ Çà»ç '¿ÍÀÌÆÄÀÌ' 26ÀÏ ...
    [¾ÆÆ®ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¿ï»ê 2017]¿ï»ê Áß±¸¿¡ ¿¹¼úÀÌ È°Â¦ ÇÇ¾ú½À´Ï...

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