½Åµ¿¿í ¡°Áö¿ª±¹ ÀÇ¿øµé, ÇÑ±¹´ç ÄÄ¹éÈ¨Àº ¹Ù¸¥Á¤´ç ºØ±« ÀüÁ¶Çö»ó¡±

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25ÀÏ ½Åµ¿¿í °øÈ´ç ÃÑÀç´Â ºÎ»ê Áö¿ª ¹Ù¸¥Á¤´ç ¼Ò¼Ó ½ÃÀÇ¿ø°ú ´ÜÃ¼Àå µîÀÌ Å»´ç ÈÄ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀ¸·Î µ¹¾Æ°£ ÀÏ°ú °ü·ÃÇØ “¹Ù¸¥Á¤´ç ºØ±« ÀüÁ¶Çö»ó”ÀÌ¶ó°í Æò°¡Çß´Ù.
½Å ÃÑÀç´Â “ÀåÁ¦¿ø ‘Áö¿ª±¸ ½Ã·±¸ÀÇ¿øµé’ ¹Ù¸¥Á¤´ç ¹ö¸®°í ÇÑ±¹´ç ÄÄ¹éÈ¨Àº ‘¾Ë¸ÍÀÌ ºüÁö°í ÂßÁ¤ÀÌ ³²±ä ²Ã’”ÀÌ¶ó¸ç “ÀåÁ¦¿ø Å»´ç¼±¾ðÇÏ°í º¸¼ö °áÁý À§ÇØ ¸ê»çºÀ°ø ¾ÕÀå¼¶ó”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
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