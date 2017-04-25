JTBC ´ë¼±Åä·Ð, ¡°TV·Î ¸øº¸¸é Æ®À§ÅÍ·Î »ýÁß°è º¸¼¼¿ä¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.25 È­ 20:33
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.04.25  
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    9
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    ²É¹ÙÀ§¹®È­°ü, ¹®È­°¡ ÀÖ´Â ³¯ Jazz&Pop Concert
    ¹«¸£ÀÍÀº º½¹ã, ÀçÁî ¼±À²¿¡ ÃëÇØº¸¼¼¿ä
    (Àç)¿ï»ê¹®È­Àç´Ü, ¹®È­°¡ ÀÖ´Â ³¯ Çà»ç '¿ÍÀÌÆÄÀÌ' 26ÀÏ ...
    [¾ÆÆ®ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¿ï»ê 2017]¿ï»ê Áß±¸¿¡ ¿¹¼úÀÌ È°Â¦ ÇÇ¾ú½À´Ï...

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