JTBC ´ë¼±Åä·Ð, ¼Õ¼®Èñ ÁøÇà ¸øÇÒ »·ÇÑ »ç¿¬ ÀçÁ¶¸í¡¦´©¸®²Ûµé ¡°¹«Á¶°Ç ¼Õ¼®Èñ!¡±

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4¹øÂ° ´ë¼±Åä·ÐÀÎ ‘JTBC ´ë¼±Åä·Ð’ÀÌ ¿À´Ã(25ÀÏ) ¿ÀÈÄ 8½Ã 40ºÐºÎÅÍ ½ÃÀÛµÈ´Ù.
ÇÑ±¹Á¤Ä¡ÇÐÈ¸¿Í JTBCÀÇ °øµ¿ ÁÖ°üÀ¸·Î ¾à 170ºÐ µ¿¾È ÁøÇàµÇ´Â ´ë¼±ÈÄº¸ ÃÊÃ» Åä·ÐÈ¸´Â ¼Õ¼®Èñ ¾ÞÄ¿°¡ »çÈ¸¸¦ ¸ÃÀº °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ÈÁ¦¸¦ ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù.
Åä·Ð Àü³¯ÀÎ 24ÀÏ JTBC ¼Ò¼È¶óÀÌºê¿¡¼ ¼Õ¼®Èñ ¾ÞÄ¿´Â “ Á¤Ã¥¿¡ ´ëÇØ¼ °ø¾à¿¡ ´ëÇØ¼ ¾Ë°í ÀÖ´Ù´Â ºÐµéÀÌ 4ºÐÀÇ 1 ¹Û¿¡ ¾ÈµÇ´Â Á¶»ç °á°ú°¡ ÀÖ´Ù“¸ç ”Åä·ÐÀÌ ³¡³ª¸é ÃÖ¼ÒÇÑ 50%ÀÇ ºÐµéÀÌ °ø¾à¿¡ ´ëÇØ¼ Àß ¾Ë°í ÀÖ´Ù´Â ºÐµéÀÌ ÀÖÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù, ÀÌ·± ¸é¿¡¼ Åä·ÐÀÌ ÃÊ¼®ÀÌ µÆÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù“°í ¸»Çß´Ù.
±¹¹ÎµéÀÇ °ü½ÉÀÌ JTBC ´ë¼±Åä·Ð°ú ¼Õ¼®Èñ ¾ÞÄ¿¿¡°Ô ½ò¸®°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥, ¼Õ¼®Èñ ¾ÞÄ¿°¡ ÁøÇàÀ» ÇÏÁö ¸øÇÒ »· Çß´ø »ç¿¬ÀÌ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
°¢ Á¤´ç ÈÄº¸ Ãø ½Ç¹«ÁøµéÀº JTBC TV Åä·ÐÈ¸¸¦ ¾ÕµÎ°í 21ÀÏ ºñ°ø°³·Î ·ê ¹ÌÆÃÀ» °¡Á³´Ù. ¹ÌÆÃ µµÁß ¼Õ¼®Èñ JTBC º¸µµ´ã´ç»çÀåÀÌ Åä·Ð ÁøÇàÀ» ¸Ã´Â °ÍÀÌ ¿ÇÀº °¡¸¦ µÎ°í °¢ Á¤´ç °£ ÀÇ°ß Â÷ÀÌ°¡ ¹ß»ýÇß´Ù.
JTBC ÃøÀº ÀÚ»ç ¸ÞÀÎ´º½º ¾ÞÄ¿ÀÎ ¼Õ¼®Èñ ¾ÞÄ¿ÀÇ ÁøÇàÀ» Á¦¾ÈÇßÁö¸¸, ¾ÈÃ¶¼ö ±¹¹ÎÀÇ´ç ÈÄº¸ ÃøÀÌ »ç½Ç»ó ÀÌ¸¦ °ÅºÎÇÏ¸é¼ ·ê ¹ÌÆÃÀÌ ³Ç×À» °Þ¾ú´Ù°í <¿À¸¶ÀÌ´º½º>°¡ 22ÀÏ º¸µµÇß´Ù.
¾È ÈÄº¸ ÃøÀº ‘Áß¸³ÀûÀÎ ¿ÜºÎÀÎ»ç’ÀÇ ÁøÇà°ú ´Ù¸¥ Á¾Æí 3»çÀÇ Áß°è¸¦ ¿ä±¸ÇÏ¸ç, JTBC ´Üµ¶ ÁÖÃÖ°¡ ¾Æ´Ï±â ¶§¹®¿¡ ¼Õ »çÀåº¸´Ù´Â ´ëÇÐ±³¼ö µîÀÇ ¿ÜºÎ Àü¹®°¡°¡ ÁøÇàÀ» ¸Ã´Â °ÍÀÌ ¿Ç´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
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ÇÑÆí ¼Õ¼®Èñ ¾ÞÄ¿ÀÇ ÁøÇàÀ» ±â´ëÇÏ´Â ´©¸®²ÛµéÀº “°¡Àå ±Ã±ÝÇÑ °ÍÀº ´ë¼±ÈÄº¸µéÀÇ Åä·ÐÀ» ¼Õ¼®Èñ ¾ÞÄ¿°¡ ¾î¶»°Ô ÀÌ²ø °ÍÀÎ°¡ÀÌ´Ù” “¼Õ¼®Èñ ¾ÞÄ¿°¡ ¸» Á¦ÀÏ ÀßÇÒÁöµµ ¸ð¸§” “¼Õ¼®Èñ ¾ÞÄ¿°¡ ÁøÇàÇÑ´ÙÇØ¼ ÀÌ¹ø ´ë¼± Åä·ÐÀ» ²À º¼ »ý°¢” “¼Õ¼®Èñ ¾ÞÄ¿´ÔÀÌ ºÐ¸í Á¤¸® ÀßÇØÁÙ °ÍÀÌ¶ó ¹Ï´Â´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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