°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.25 È­ 20:33
¿¬¿¹/½Ã»ç
JTBC ´ë¼±Åä·Ð, ¼Õ¼®Èñ ÁøÇà ¸øÇÒ »·ÇÑ »ç¿¬ ÀçÁ¶¸í¡¦´©¸®²Ûµé ¡°¹«Á¶°Ç ¼Õ¼®Èñ!¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.04.25  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ÇÑ±¹Á¤Ä¡ÇÐÈ¸¿Í JTBCÀÇ °øµ¿ ÁÖ°üÀ¸·Î ¾à 170ºÐ µ¿¾È ÁøÇàµÇ´Â ´ë¼±ÈÄº¸ ÃÊÃ» Åä·ÐÈ¸´Â ¼Õ¼®Èñ ¾ÞÄ¿°¡ »çÈ¸¸¦ ¸ÃÀº °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ® È­Á¦¸¦ ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥, ¼Õ¼®Èñ ¾ÞÄ¿°¡ ÁøÇàÀ» ÇÏÁö ¸øÇÒ »· Çß´ø »ç¿¬ÀÌ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù. JTBCÄ¸Ã³.

4¹øÂ° ´ë¼±Åä·ÐÀÎ ‘JTBC ´ë¼±Åä·Ð’ÀÌ ¿À´Ã(25ÀÏ) ¿ÀÈÄ 8½Ã 40ºÐºÎÅÍ ½ÃÀÛµÈ´Ù.

ÇÑ±¹Á¤Ä¡ÇÐÈ¸¿Í JTBCÀÇ °øµ¿ ÁÖ°üÀ¸·Î ¾à 170ºÐ µ¿¾È ÁøÇàµÇ´Â ´ë¼±ÈÄº¸ ÃÊÃ» Åä·ÐÈ¸´Â ¼Õ¼®Èñ ¾ÞÄ¿°¡ »çÈ¸¸¦ ¸ÃÀº °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ® È­Á¦¸¦ ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù.

Åä·Ð Àü³¯ÀÎ 24ÀÏ JTBC ¼Ò¼È¶óÀÌºê¿¡¼­ ¼Õ¼®Èñ ¾ÞÄ¿´Â “ Á¤Ã¥¿¡ ´ëÇØ¼­ °ø¾à¿¡ ´ëÇØ¼­ ¾Ë°í ÀÖ´Ù´Â ºÐµéÀÌ 4ºÐÀÇ 1 ¹Û¿¡ ¾ÈµÇ´Â Á¶»ç °á°ú°¡ ÀÖ´Ù“¸ç ”Åä·ÐÀÌ ³¡³ª¸é ÃÖ¼ÒÇÑ 50%ÀÇ ºÐµéÀÌ °ø¾à¿¡ ´ëÇØ¼­ Àß ¾Ë°í ÀÖ´Ù´Â ºÐµéÀÌ ÀÖÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù, ÀÌ·± ¸é¿¡¼­ Åä·ÐÀÌ ÃÊ¼®ÀÌ µÆÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù“°í ¸»Çß´Ù.

±¹¹ÎµéÀÇ °ü½ÉÀÌ JTBC ´ë¼±Åä·Ð°ú ¼Õ¼®Èñ ¾ÞÄ¿¿¡°Ô ½ò¸®°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥, ¼Õ¼®Èñ ¾ÞÄ¿°¡ ÁøÇàÀ» ÇÏÁö ¸øÇÒ »· Çß´ø »ç¿¬ÀÌ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

°¢ Á¤´ç ÈÄº¸ Ãø ½Ç¹«ÁøµéÀº JTBC TV Åä·ÐÈ¸¸¦ ¾ÕµÎ°í 21ÀÏ ºñ°ø°³·Î ·ê ¹ÌÆÃÀ» °¡Á³´Ù. ¹ÌÆÃ µµÁß ¼Õ¼®Èñ JTBC º¸µµ´ã´ç»çÀåÀÌ Åä·Ð ÁøÇàÀ» ¸Ã´Â °ÍÀÌ ¿ÇÀº °¡¸¦ µÎ°í °¢ Á¤´ç °£ ÀÇ°ß Â÷ÀÌ°¡ ¹ß»ýÇß´Ù.

JTBC ÃøÀº ÀÚ»ç ¸ÞÀÎ´º½º ¾ÞÄ¿ÀÎ ¼Õ¼®Èñ ¾ÞÄ¿ÀÇ ÁøÇàÀ» Á¦¾ÈÇßÁö¸¸, ¾ÈÃ¶¼ö ±¹¹ÎÀÇ´ç ÈÄº¸ ÃøÀÌ »ç½Ç»ó ÀÌ¸¦ °ÅºÎÇÏ¸é¼­ ·ê ¹ÌÆÃÀÌ ³­Ç×À» °Þ¾ú´Ù°í <¿À¸¶ÀÌ´º½º>°¡ 22ÀÏ º¸µµÇß´Ù.

¾È ÈÄº¸ ÃøÀº ‘Áß¸³ÀûÀÎ ¿ÜºÎÀÎ»ç’ÀÇ ÁøÇà°ú ´Ù¸¥ Á¾Æí 3»çÀÇ Áß°è¸¦ ¿ä±¸ÇÏ¸ç, JTBC ´Üµ¶ ÁÖÃÖ°¡ ¾Æ´Ï±â ¶§¹®¿¡ ¼Õ »çÀåº¸´Ù´Â ´ëÇÐ±³¼ö µîÀÇ ¿ÜºÎ Àü¹®°¡°¡ ÁøÇàÀ» ¸Ã´Â °ÍÀÌ ¿Ç´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.

¹®ÀçÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÈÄº¸ ÃøÀº ÁøÇàÀÚ¸¦ Æ¯Á¤ÇÏÁø ¾Ê¾Ò´Ù. ±×·¯³ª JTBC¿¡¼­ »ýÁß°èÇÏ´Â TVÅä·ÐÀÌ¹Ç·Î ¼Õ »çÀåÀÌ ÁøÇàÀ» ¸Ã´Â °Ô ÀÚ¿¬½º·´´Ù°í ÀÔÀåÀ» ¹àÇû´Ù.

·ê ¹ÌÆÃÀº °á±¹ ±¹¹ÎÀÇ´ç Ãø¿¡¼­ ¼Õ¼®Èñ ¾ÞÄ¿ÀÇ ÁøÇàÀ» ¹Þ¾ÆµéÀÌ¸ç ³¡ÀÌ ³µ´Ù.

ÇÑÆí ¼Õ¼®Èñ ¾ÞÄ¿ÀÇ ÁøÇàÀ» ±â´ëÇÏ´Â ´©¸®²ÛµéÀº “°¡Àå ±Ã±ÝÇÑ °ÍÀº ´ë¼±ÈÄº¸µéÀÇ Åä·ÐÀ» ¼Õ¼®Èñ ¾ÞÄ¿°¡ ¾î¶»°Ô ÀÌ²ø °ÍÀÎ°¡ÀÌ´Ù” “¼Õ¼®Èñ ¾ÞÄ¿°¡ ¸» Á¦ÀÏ ÀßÇÒÁöµµ ¸ð¸§” “¼Õ¼®Èñ ¾ÞÄ¿°¡ ÁøÇàÇÑ´ÙÇØ¼­ ÀÌ¹ø ´ë¼± Åä·ÐÀ» ²À º¼ »ý°¢” “¼Õ¼®Èñ ¾ÞÄ¿´ÔÀÌ ºÐ¸í Á¤¸® ÀßÇØÁÙ °ÍÀÌ¶ó ¹Ï´Â´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >


ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ ÀÌ¼º°æ, ³²ÁÖÇõ ÆÒ¹ÌÆÃ ÇöÀå °´¼®¼­ ¡®±ôÂ¦ Æ÷Âø¡¯¡¦¡°ÀÌ¶§ºÎÅÍ ¼ö»óÇß´Ù?¡±
  • ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ Á¤ÁØ¿µ¡¤Áö¿¬, ÀÌ»óÇü º¸´Ï ¡®ºñ½ÁÇÑ µí ´Ù¸¥ µí¡¯¡¦¡°¿ì¸® ¾È »ç±Í¾î¿ä¡±
  • ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ ³²ÁÖÇõ ÀÌ¼º°æ, ÃÖ±Ù Åõ¼¦º¸´Ï ¡®´Þ´Þ¡¯¡¦¡°ÀÌ¶§ºÎÅÍ »ç±Ï°Ç°¡?¡±
  • ·¹ÀÌ³ª, ±ÙÈ² ¸ð½Àº¸´Ï ¡®´õ ÀÌ»µÁ³³×'..."²É ¼Ó¿¡ ²É, ´©°¡ ²ÉÀÌ¾ß?¡±
  • »õ´©¸®´ç Á¶¿øÁø ÈÄº¸ À¯¼¼¼Û °ø°³¡¦´©¸®²Ûµé ¡°½ÇÈ­³Ä?¡±
    • ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ ÀÌ¼º°æ, ³²ÁÖÇõ ÆÒ¹ÌÆÃ ÇöÀå °´¼®¼­ ¡®±ôÂ¦ Æ÷Âø¡¯¡¦¡°ÀÌ¶§ºÎÅÍ ¼ö»óÇß´Ù?¡± ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ ÀÌ¼º°æ, ³²ÁÖÇõ ÆÒ¹ÌÆÃ ÇöÀå °´¼®¼­ ¡®±ôÂ¦ Æ÷Âø¡¯¡¦¡°ÀÌ¶§ºÎÅÍ ¼ö»óÇß´Ù?¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ ÀÌ¼º°æ, ³²ÁÖÇõ ÆÒ¹ÌÆÃ ÇöÀå °´¼®¼­ ¡®±ôÂ¦ Æ÷Âø¡¯¡¦¡°ÀÌ¶§ºÎÅÍ ¼ö»óÇß´Ù?¡±
    2
    ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ ³²ÁÖÇõ ÀÌ¼º°æ, ÃÖ±Ù Åõ¼¦º¸´Ï ¡®´Þ´Þ¡¯¡¦¡°ÀÌ¶§ºÎÅÍ »ç±Ï°Ç°¡?¡±
    3
    JTBC ´ë¼±Åä·Ð ¾ÕµÐ ¼Õ¼®ÈñÀÇ ¼Ò¿øÀº?¡¦¡°Åä·Ð ³¡³ª°í ¿å ¾È ¸Ô¾úÀ¸¸é¡±
    4
    ¾Æ±â ¾ÈÀº ¿©¼º ¼ÒÁÖº´À¸·Î ³»·ÁÄ£ ³²¼º¡¦¡°Á¶Çöº´ÀÌ¶ó´õ´Ï ±â·ÏÀº ¾ø´Ù?¡±
    5
    ¡®ÇÁ·Îµà½º101 ½ÃÁð2¡¯ TOP11 ¸â¹ö ±Þº¯µ¿¡¦ÇÏÀ§±Ç ¼øÀ§ º¯µ¿ ±Ø½É
    6
    ½Åµ¿¿í ¡°¾ÈÃ¶¼ö, ¿ª´ë ´ë¼±Åä·ÐÈ¸ »ç»ó ¡®ÃÖ¾ÇÀÇ ÀÚ»ìÆøÅº¡¯¡±
    7
    ¡®Å·½º¸Ç¡¯ Å×·± ¿¡ÀúÆ°, JB¿Í Åõ¼¦ ÀçÁ¶¸í¡¦¡°Å·½º¸Ç2 ¿¡µµ JB°¡ µîÀåÇÒ±î?¡±
    8
    Á¶¿øÁø ¡°¼öµµ±Ç Ã¹ À¯¼¼, ¹Ú±ÙÇý ´ëÅë·É ¸ÕÀú Ã£¾ÆºÉ °Í¡±
    9
    ¡®ÀÓ½Å¡¯ ·ù¼ö¿µ ¹ÚÇÏ¼±, µ¥ÀÌÆ® ¸ð½Àº¸´Ï ¡®´Þ´Þ ±×ÀÚÃ¼¡¯¡¦¡°·Î¸ÇÆ½ÇÑ ºÎºÎ¡±
    10
    ÀÎ¹Î±º Ã¢°ÇÀÏ ¸ÂÀº ºÏÇÑ ¾ð·Ð¡¦¡°³²³è ÇØ¹æÇÏ°í ¾ÇÀÇ Á¦±¹ ÃÊÅäÈ­¡±
    ºÏ±¸¹®È­¿¹¼úÈ¸°ü,¾ß¿Ü°ø¿¬Àå °³°ü 'M&M's ÄÜ¼­Æ®¡¯
    ²É¹ÙÀ§¹®È­°ü, ¹®È­°¡ ÀÖ´Â ³¯ Jazz&Pop Concert
    ¹«¸£ÀÍÀº º½¹ã, ÀçÁî ¼±À²¿¡ ÃëÇØº¸¼¼¿ä
    (Àç)¿ï»ê¹®È­Àç´Ü, ¹®È­°¡ ÀÖ´Â ³¯ Çà»ç '¿ÍÀÌÆÄÀÌ' 26ÀÏ ...
    [¾ÆÆ®ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¿ï»ê 2017]¿ï»ê Áß±¸¿¡ ¿¹¼úÀÌ È°Â¦ ÇÇ¾ú½À´Ï...

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr