U-18´ëÇ¥ÆÀ ¹ßÅ¹ ÀÌ°­ÀÎ, ½¸µ¹ÀÌ ½ÃÀý º¸´Ï¡¦¡°±× ¶§ºÎÅÍ ³¯¾Æ´Ù³æ³×¡±

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ÇÑÆí, ÀÌ°ÀÎÀÇ 18¼¼ ÀÌÇÏ ´ëÇ¥ÆÀ ½Â¼± ¼Ò½Ä¿¡ ÀÌ°ÀÎÀÇ °ú°Å ¸ð½ÀÀÌ ÈÁ¦°¡ µÇ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ°ÀÎÀº 2007³â KBS2 ‘³¯¾Æ¶ó ½¸µ¹ÀÌ 3±â’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ Ã³À½ ÀÌ¸§À» ¾Ë·È´Ù.
ÀÌ°ÀÎÀº ´ç½Ã¿¡µµ ¶Ù¾î³ ½Ç·ÂÀ» ÀÎÁ¤¹Þ¾Æ ¼ôµ¹ÀÌ ¹æ¼Û Á¾·á ÀÌÈÄ, 2009³âºÎÅÍ ÀÎÃµÀ¯³ªÀÌÆ¼µå À¯¼Ò³âÆÀ¿¡¼ ÈÆ·ÃÀ» ÀÌ¾î°¡´Ù°¡ ÀÎÃµÀ¯³ªÀÌÆ¼µå¿Í ¹ß·»½Ã¾ÆÀÇ Æò°¡Àü¿¡¼ ½ºÄ«¿ô Á¦ÀÇ¸¦ ¹Þ¾Æ 2011³â 11¿ù ¹ß·»½Ã¾Æ À¯¼Ò³âÆÀ¿¡ ÀÔ´ÜÇß´Ù.
¿ÃÇØ ÃÊ¿¡´Â ‘¸í¹®’ ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå·ÎºÎÅÍ ·¯ºêÄÝÀ» ¹Þ¾ÒÁö¸¸ ¹ß·»½Ã¾Æ°¡ °ÅÀýÇÏ°í 2019³â±îÁö °è¾àÀ» ¿¬ÀåÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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