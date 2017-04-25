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25ÀÏ ¿¸° JTBC-Áß¾ÓÀÏº¸-ÇÑ±¹Á¤Ä¡ÇÐÈ¸ °øµ¿ÁÖÃÖ ‘´ëÅë·É ÈÄº¸ ÃÊÃ» Åä·ÐÈ¸’¿¡¼´Â È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÈÄº¸, ¹®ÀçÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÈÄº¸, ¾ÈÃ¶¼ö ±¹¹ÎÀÇ´ç ÈÄº¸, À¯½Â¹Î ¹Ù¸¥Á¤´ç ÈÄº¸, ½É»óÁ¤ Á¤ÀÇ´ç ÈÄº¸ µî 5¸íÀÌ Âü¼®ÇØ ¿¶è Åä·ÐÀ» ¹ú¿´´Ù.
Æ¯È÷ ÀÌ³¯ ¿Ü±³ ¾Èº¸¸¦ ÁÖÁ¦·Î ÇÑ Åä·Ð¿¡¼ ‘µ¿¼º¾Ö’¿¡ °üÇØ ¾ð±ÞµÅ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
È« ÈÄº¸´Â “±º´ë ³» µ¿¼º¾Ö°¡ ±¹¹æ Àü·ÂÀ» ¾àÈ½ÃÅ²´Ù”¸ç ¹® ÈÄº¸¿¡ µ¿¼º¾Ö¿¡ ´ëÇØ ¹°ÀÚ ¹® ÈÄº¸´Â “µ¿¼º¾Ö¸¦ Âù¼ºÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ ½É ÈÄº¸´Â “Àú´Â µ¿¼º¾Ö´Â Âù¼ºÀÌ³ª ¹Ý´ë¸¦ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¾ê±â°¡ ¾Æ´Ï¶ó°í º»´Ù” ¸ç ”¼º Á¤Ã¼¼ºÀº ¸» ±×´ë·Î Á¤Ã¼¼ºÀÌ´Ù. ³ ÀÌ¼º¾ÖÀÚÁö¸¸, ¼Ò¼öÀÚÀÇ ÀÎ±Ç°ú ÀÚÀ¯¸¦ Á¸ÁßÇÏ´Â ±×°ÍÀÌ ¹ÎÁÖÁÖÀÇ´Ù”°í À¯°¨ÀÇ ¶æÀ» ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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