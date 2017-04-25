'´ë¼± D-14' JTBC ´ë¼±Åä·Ð ¾ÈÃ¶¼ö, ÃÄ´Ùº¸Áöµµ ¾Ê´ø È«ÁØÇ¥¿¡ ¡®È­±â¾Ö¾Ö ¹Ì¼Ò¡¯¡¦Á¤Ã»·¡ ¡°ÀÏ°ü¼ºÀÌ ¾ø´Âµí¡±

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|¡ã °¢ ´çÀÇ ´ë¼±ÈÄº¸µéÀÌ Âü¼®ÇÑ ‘JTBC ´ë¼±Åä·Ð’ÀÌ ¿¸° °¡¿îµ¥, Á¤Ã»·¡ Àü ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÌ ¾È ÈÄº¸¸¦ ºñ³ÇØ ´«±æÀ» ²ö´Ù. Á¤Ã»·¡ SNS Ä¸Ã³.
°¢ ´çÀÇ ´ë¼±ÈÄº¸µéÀÌ Âü¼®ÇÑ ‘JTBC ´ë¼±Åä·Ð’ÀÌ 25ÀÏ ¿¸° °¡¿îµ¥, Á¤Ã»·¡ Àü ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÌ ¾ÈÃ¶¼ö ±¹¹ÎÀÇ´ç ÈÄº¸¸¦ ºñ³ÇØ ´«±æÀ» ²ö´Ù.
Á¤ Àü ÀÇ¿øÀº ÀÌ³¯ ÀÚ½ÅÀÇ SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ ‘¾È ÈÄº¸´Â ÀÏ°ü¼ºÀÌ ¾ø´Âµí ÇÕ´Ï´Ù’¶ó´Â Á¦¸ñÀ¸·Î ÂªÀº ±ÛÀ» °ÔÀçÇß´Ù.
ÇØ´ç ±ÛÀ» ÅëÇØ “¾ðÁ¦´Â ¾ó±¼µµ ¾ÈÃÄ´Ùº¸°Ú´Ù´õ´Ï ¿À´ÃÀº ¿ô±â±îÁö ÇÏ³×¿ä µµ´ëÃ¼ ¹¼´Ï±î”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
¾Õ¼ ¾È ÈÄº¸´Â Áö³ 23ÀÏ ¿¸° Á¦3Â÷ ´ë¼±Åä·Ð¿¡¼ È« ÈÄº¸ÀÇ 2005³â ÀÚ¼Àü¿¡ Ä£±¸µé°ú ºÒ¹ý ¾à¹°·Î ¼º¹üÁË¸¦ ¸ðÀÇÇß´Ü ºÎºÐÀ» ºñÆÇ, »çÅð¸¦ ¿ä±¸ÇÏ¸ç È« ÈÄº¸¿Í ÁúÀÇÀÀ´äÀ» ÇÒ ¶§ “¸¶ÁÖº¸Áö ¾Ê°Ú´Ù”°í ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. Á¤ Àü ÀÇ¿øÀº ÀÌ·¯ÇÑ ¾È ÈÄº¸ÀÇ ´Þ¶óÁø ÅÂµµ¸¦ ²¿Áý°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ ±ÛÀ» º» Æ®À§ÅÍ¸®¾ÈµéÀº “¿ø·¡ ºÎºÎ½Î¿òÀº Ä®·Î ¹°º£±â ÀÔ´Ï´Ù” “ÀÌ·¨´Ù°¡ Àú·¨´Ù°¡” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí, ´ë¼± D-14ÀÏ ¾ÕµÐ ÀÌ³¯ ¿¸° JTBC-Áß¾ÓÀÏº¸-ÇÑ±¹Á¤Ä¡ÇÐÈ¸ °øµ¿ÁÖÃÖ ‘´ëÅë·É ÈÄº¸ ÃÊÃ» Åä·ÐÈ¸’¿¡¼´Â È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÈÄº¸, ¹®ÀçÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÈÄº¸, ¾ÈÃ¶¼ö ±¹¹ÎÀÇ´ç ÈÄº¸, À¯½Â¹Î ¹Ù¸¥Á¤´ç ÈÄº¸, ½É»óÁ¤ Á¤ÀÇ´ç ÈÄº¸ µî 5¸íÀÌ Âü¼®ÇØ ¿¶è Åä·ÐÀ» ¹ú¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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