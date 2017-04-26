¡®JTBC ´ë¼±Åä·Ð¡¯ ¹®ÀçÀÎ µ¿¼º¾Ö ÇÕ¹ýÈ­ ¹Ý´ë¡¦½Åµ¿¿í ¡°ÁöÁöÇ¥ µµ¸Á°¡°Ô ¸¸µç ²Ã¡± ÀÏÄ§

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‘JTBC ´ë¼±Åä·Ð’¿¡¼ ¹®ÀçÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÈÄº¸°¡ µ¿¼º¾Ö ÇÕ¹ýÈ¸¦ ¹Ý´ëÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù. ÀÌ¸¦ µÎ°í ½Åµ¿¿í °øÈ´ç ÃÑÀç°¡ ÀÏÄ§À» °¡ÇØ ´«±æÀ» ²ö´Ù.
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¾Õ¼ 25ÀÏ ¿¸° ‘JTBC ´ë¼±Åä·Ð’¿¡¼´Â È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ë¼±ÈÄº¸¿Í ¹® ÈÄº¸, ½É»óÁ¤ Á¤ÀÇ´ç ´ë¼±ÈÄº¸°¡ µ¿¼º¾Ö ¹®Á¦¸¦ µÎ°í ³íÀïÀ» ¹ú¿´´Ù.
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