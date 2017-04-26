[JTBC ´ë¼±Åä·Ð] ¹®ÀçÀÎ "ÀÌº¸¼¼¿ä" VS È«ÁØÇ¥ "¹ö¸©¾øÀÌ"...³ªÀÌ ³í¶õ '½Ç°ËÀå¾Ç'

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|¡ã ‘JTBC ´ë¼±Åä·Ð’¿¡¼ ¶§¾Æ´Ñ ³ªÀÌ ³í¶õÀÌ ºÒ°ÅÁ® ´«±æÀ» ²ö´Ù. ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç, ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ë¼±ÈÄº¸ Æ÷½ºÅÍ.
‘JTBC ´ë¼±Åä·Ð’ ÈÄ ¶§¾Æ´Ñ ³ªÀÌ ³í¶õÀÌ ºÒ°ÅÁ® ´«±æÀ» ²ö´Ù. È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÈÄº¸°¡ ¹®ÀçÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÈÄº¸¿¡ ‘¹ö¸©¾ø´Ù’°í ¾ðÀïÀ» ¹úÀÌ¸é¼ ³í¶õÀº Á¡ÈµÆ´Ù
25ÀÏ ¿¸° ‘JTBC ´ë¼±Åä·Ð’¿¡¼´Â ¹® ÈÄº¸¿Í È« ÈÄº¸¸¦ ºñ·ÔÇÑ ¾ÈÃ¶¼ö ±¹¹ÎÀÇ´ç ÈÄº¸, À¯½Â¹Î ¹Ù¸¥Á¤´ç ÈÄº¸, ½É»óÁ¤ Á¤ÀÇ´ç ÈÄº¸ µî 5¸íÀÌ Âü¼®ÇØ ¿¶í Åä·ÐÀ» ¹ú¿´´Ù.
ÀÌ³¯ Æ¯È÷ È« ÈÄº¸¿Í ¹® ÈÄº¸´Â ‘Íº³ë¹«Çö Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ³ú¹° ¼ö¼ö¿©ºÎ’¸¦ µÎ°í ¾ð¼º ³ô¿© Ãæµ¹Çß´Ù.
È« ÈÄº¸´Â “³ë¹«Çö Àü ´ëÅë·É °ü·Ã ¿©ºÎ´Â µ¹¾Æ°¡¼ÌÀ¸´Ï Â÷Ä¡ÇÏ´õ¶óµµ °¡Á·ÀÌ Á÷Á¢ ¹Þ¾ÒÀ¸¸é Àç¼ö»çÇØ¾ß ÇÏÁö ¾Ê´À³Ä” ¸ç “¼ö»ç±â·ÏÀ» Âü°íÇØº¸¸é ´ç½Ã Áß¾Ó¼ö»çºÎÀåÀÇ ¸»Àº ³ë Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ¹Ú¿¬Â÷ ÅÂ±¤½Ç¾÷ È¸Àå¿¡°Ô Á÷Á¢ ÀüÈÇØ µ·À» ¿ä±¸Çß´Ù°í µÅ ÀÖ´Ù”°í ¹® ÈÄº¸¿¡ ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ ¹® ÈÄº¸´Â “ÀÌº¸¼¼¿ä Á¦°¡ °ËÂûÁ¶»ç ¶§ ÀÔÈ¸ÇÑ º¯È£»çÀÔ´Ï´Ù”¶ó¸ç ¾ð¼ºÀ» ³ô¿´°í È« ÈÄº¸´Â “¾Æ´Ï, ¸»¾¸À» ¿Ö ±×·¸°Ô ¹ö¸©¾øÀÌ ÇØ¿ä. ’ÀÌº¸¼¼¿ä‘¶ó´Ï”¶ó°í °ÅºÏÇÑ Ç¥Á¤À» ÁöÀ¸¸ç ½î¾Æ ºÙ¿´´Ù.
ÀÌ¿¡ »çÈ¸ÀÚÀÎ ¼Õ¼®Èñ ¾ÞÄ¿´Â “Ã¹ ÁÖµµ±Ç Åä·ÐÀ» Á¤Ã¥ °ËÁõ ½Ã°£ÀÌ´Ù”°í µÎ ÈÄº¸ÀÇ ³íÀïÀ» ¸·¾Ò´Ù.
ÀÌÈÄ ´Ù½Ã Àç±âµÈ Åä·Ð¿¡¼ È« ÈÄº¸´Â “»ç¹ýÁ¤Ã¥¿¡ °üÇÑ ¹®Á¦”¶ó¸ç “ÀÌ°Í ¸¶Àú ÇÏ°í Á¤Ã¥°ËÁõÀ» ÇÏ°Ú´Ù” ¸ç “¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸°¡ Âü Á¡ÀÝÀº ºÐÀÎ ÁÙ ¾Ë¾Ò´Âµ¥, Áö³¹ø¿¡ µÎ ¹øÀÌ³ª ’Ã¥ÀÓÁú ¼ö ÀÖ´À³Ä‘°í Çù¹ÚÇÏ´õ´Ï ¼Û¹Î¼ø Àü ¿Ü±³Åë»óºÎ Àå°üµµ °í¼ÒÇß´Ù. ¾î¶»°Ô ´ëÅë·ÉÀÌ µÇ°Ú´Ù´Â ºÐÀÌ ±¹¹ÎÀ» »ó´ë·Î ¸· °í¼ÒÇÏ°í Çù¹Ú±îÁö ÇÏ³Ä”°í µûÁö´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù.
Åä·ÐÀÌ ³¡³ª°í È« ÈÄº¸ÀÇ ‘¹ö¸©¾ø´Ù’´Â ¹ß¾ðÀº Å« °ü½ÉÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ÁÖ¿ä ¿Â¶óÀÎÆ÷ÅÐ»çÀÌÆ®¿¡´Â ¹® ÈÄº¸¿Í È« ÈÄº¸ÀÇ ³ªÀÌ°¡ ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î¿¡ ·©Å©µÇ±âµµ Çß´Ù. Æ¯È÷ ³×Æ¼ÁðµéÀº ¹® ÈÄº¸º¸´Ù 2»ì ÀûÀº È« ÈÄº¸ÀÇ ¹ß¾ðÀÌ ¿ÀÈ÷·Á ‘¿¹ÀÇ¿¡ ¾î±ß³´Ù’ ¸ç È« ÈÄº¸¸¦ ºñ³ÇÏ±âµµ Çß´Ù. ½ÇÁ¦ ¹® ÈÄº¸´Â 1953³â 1¿ù 24ÀÏ»ýÀÌ´Ù. ¸¸ 64¼¼´Ù. È« ÈÄº¸´Â 1954³â 12¿ù 5ÀÏ»ýÀ¸·Î ¸¸ 62¼¼´Ù.
ÀÌ³¯ ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “È«ÁØÇ¥, ¿Ö Àú·¯³Ä? À¯Ä¡ÇÏ°Ô” “¹ö¸©¾ø´Ù¶õ Ç¥Çö ÁøÂ¥ ¿ô±ä´Ù” “ÁøÂ¥ ¿¹ÀÇ¾ø´Â »ç¶÷ÀÌ ´©±ºµ¥” "ÁøÂ¥ À§¾Æ·¡ ¾ø´Âµí" "¿øÁ¶ ¹ö¸©¾ø´Â »ç¶÷" µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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