°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.26 ¼ö 11:22
¿¬¿¹/½Ã»ç
[JTBC ´ë¼±Åä·Ð] ¹®ÀçÀÎ "ÀÌº¸¼¼¿ä" VS È«ÁØÇ¥ "¹ö¸©¾øÀÌ"...³ªÀÌ ³í¶õ '½Ç°ËÀå¾Ç'
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.04.26  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ‘JTBC ´ë¼±Åä·Ð’¿¡¼­ ¶§¾Æ´Ñ ³ªÀÌ ³í¶õÀÌ ºÒ°ÅÁ® ´«±æÀ» ²ö´Ù. ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç, ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ë¼±ÈÄº¸ Æ÷½ºÅÍ.

‘JTBC ´ë¼±Åä·Ð’ ÈÄ ¶§¾Æ´Ñ ³ªÀÌ ³í¶õÀÌ ºÒ°ÅÁ® ´«±æÀ» ²ö´Ù. È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÈÄº¸°¡ ¹®ÀçÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÈÄº¸¿¡ ‘¹ö¸©¾ø´Ù’°í ¾ðÀïÀ» ¹úÀÌ¸é¼­ ³í¶õÀº Á¡È­µÆ´Ù

25ÀÏ ¿­¸° ‘JTBC ´ë¼±Åä·Ð’¿¡¼­´Â ¹® ÈÄº¸¿Í È« ÈÄº¸¸¦ ºñ·ÔÇÑ ¾ÈÃ¶¼ö ±¹¹ÎÀÇ´ç ÈÄº¸, À¯½Â¹Î ¹Ù¸¥Á¤´ç ÈÄº¸, ½É»óÁ¤ Á¤ÀÇ´ç ÈÄº¸ µî 5¸íÀÌ Âü¼®ÇØ ¿­¶í Åä·ÐÀ» ¹ú¿´´Ù.

ÀÌ³¯ Æ¯È÷ È« ÈÄº¸¿Í ¹® ÈÄº¸´Â ‘Íº³ë¹«Çö Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ³ú¹° ¼ö¼ö¿©ºÎ’¸¦ µÎ°í ¾ð¼º ³ô¿© Ãæµ¹Çß´Ù.  

È« ÈÄº¸´Â “³ë¹«Çö Àü ´ëÅë·É °ü·Ã ¿©ºÎ´Â µ¹¾Æ°¡¼ÌÀ¸´Ï Â÷Ä¡ÇÏ´õ¶óµµ °¡Á·ÀÌ Á÷Á¢ ¹Þ¾ÒÀ¸¸é Àç¼ö»çÇØ¾ß ÇÏÁö ¾Ê´À³Ä” ¸ç “¼ö»ç±â·ÏÀ» Âü°íÇØº¸¸é ´ç½Ã Áß¾Ó¼ö»çºÎÀåÀÇ ¸»Àº ³ë Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ¹Ú¿¬Â÷ ÅÂ±¤½Ç¾÷ È¸Àå¿¡°Ô Á÷Á¢ ÀüÈ­ÇØ µ·À» ¿ä±¸Çß´Ù°í µÅ ÀÖ´Ù”°í ¹® ÈÄº¸¿¡ ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¿¡ ¹® ÈÄº¸´Â “ÀÌº¸¼¼¿ä Á¦°¡ °ËÂûÁ¶»ç ¶§ ÀÔÈ¸ÇÑ º¯È£»çÀÔ´Ï´Ù”¶ó¸ç ¾ð¼ºÀ» ³ô¿´°í È« ÈÄº¸´Â “¾Æ´Ï, ¸»¾¸À» ¿Ö ±×·¸°Ô ¹ö¸©¾øÀÌ ÇØ¿ä. ’ÀÌº¸¼¼¿ä‘¶ó´Ï”¶ó°í °ÅºÏÇÑ Ç¥Á¤À» ÁöÀ¸¸ç ½î¾Æ ºÙ¿´´Ù.

ÀÌ¿¡ »çÈ¸ÀÚÀÎ ¼Õ¼®Èñ ¾ÞÄ¿´Â “Ã¹ ÁÖµµ±Ç Åä·ÐÀ» Á¤Ã¥ °ËÁõ ½Ã°£ÀÌ´Ù”°í µÎ ÈÄº¸ÀÇ ³íÀïÀ» ¸·¾Ò´Ù.

ÀÌÈÄ ´Ù½Ã Àç±âµÈ Åä·Ð¿¡¼­ È« ÈÄº¸´Â “»ç¹ýÁ¤Ã¥¿¡ °üÇÑ ¹®Á¦”¶ó¸ç “ÀÌ°Í ¸¶Àú ÇÏ°í Á¤Ã¥°ËÁõÀ» ÇÏ°Ú´Ù” ¸ç “¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸°¡ Âü Á¡ÀÝÀº ºÐÀÎ ÁÙ ¾Ë¾Ò´Âµ¥, Áö³­¹ø¿¡ µÎ ¹øÀÌ³ª ’Ã¥ÀÓÁú ¼ö ÀÖ´À³Ä‘°í Çù¹ÚÇÏ´õ´Ï ¼Û¹Î¼ø Àü ¿Ü±³Åë»óºÎ Àå°üµµ °í¼ÒÇß´Ù. ¾î¶»°Ô ´ëÅë·ÉÀÌ µÇ°Ú´Ù´Â ºÐÀÌ ±¹¹ÎÀ» »ó´ë·Î ¸· °í¼ÒÇÏ°í Çù¹Ú±îÁö ÇÏ³Ä”°í µûÁö´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù.

Åä·ÐÀÌ ³¡³ª°í È« ÈÄº¸ÀÇ ‘¹ö¸©¾ø´Ù’´Â ¹ß¾ðÀº Å« °ü½ÉÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ÁÖ¿ä ¿Â¶óÀÎÆ÷ÅÐ»çÀÌÆ®¿¡´Â ¹® ÈÄº¸¿Í È« ÈÄº¸ÀÇ ³ªÀÌ°¡ ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î¿¡ ·©Å©µÇ±âµµ Çß´Ù. Æ¯È÷ ³×Æ¼ÁðµéÀº ¹® ÈÄº¸º¸´Ù 2»ì ÀûÀº È« ÈÄº¸ÀÇ ¹ß¾ðÀÌ ¿ÀÈ÷·Á ‘¿¹ÀÇ¿¡ ¾î±ß³­´Ù’ ¸ç È« ÈÄº¸¸¦ ºñ³­ÇÏ±âµµ Çß´Ù. ½ÇÁ¦ ¹® ÈÄº¸´Â 1953³â 1¿ù 24ÀÏ»ýÀÌ´Ù. ¸¸ 64¼¼´Ù. È« ÈÄº¸´Â 1954³â 12¿ù 5ÀÏ»ýÀ¸·Î ¸¸ 62¼¼´Ù.

ÀÌ³¯ ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “È«ÁØÇ¥, ¿Ö Àú·¯³Ä? À¯Ä¡ÇÏ°Ô” “¹ö¸©¾ø´Ù¶õ Ç¥Çö ÁøÂ¥ ¿ô±ä´Ù” “ÁøÂ¥ ¿¹ÀÇ¾ø´Â »ç¶÷ÀÌ ´©±ºµ¥” "ÁøÂ¥ À§¾Æ·¡ ¾ø´Âµí" "¿øÁ¶ ¹ö¸©¾ø´Â »ç¶÷" µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >


ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ ÀÌ¼º°æ, ³²ÁÖÇõ ÆÒ¹ÌÆÃ ÇöÀå °´¼®¼­ ¡®±ôÂ¦ Æ÷Âø¡¯¡¦¡°ÀÌ¶§ºÎÅÍ ¼ö»óÇß´Ù?¡±
  • ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ ³²ÁÖÇõ ÀÌ¼º°æ, ÃÖ±Ù Åõ¼¦º¸´Ï ¡®´Þ´Þ¡¯¡¦¡°ÀÌ¶§ºÎÅÍ »ç±Ï°Ç°¡?¡±
  • ·¹ÀÌ³ª, ±ÙÈ² ¸ð½Àº¸´Ï ¡®´õ ÀÌ»µÁ³³×'..."²É ¼Ó¿¡ ²É, ´©°¡ ²ÉÀÌ¾ß?¡±
  • ¡®JTBC ´ë¼±Åä·Ð¡¯ ¹®ÀçÀÎ µ¿¼º¾Ö ÇÕ¹ýÈ­ ¹Ý´ë¡¦½Åµ¿¿í ¡°ÁöÁöÇ¥ µµ¸Á°¡°Ô ¸¸µç ²Ã¡± ÀÏÄ§
  • ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·É ÀÚÅÃ ¸Å°¢, ÀÌ»ç °¥ ³»°îµ¿ »çÀú º¸´Ï¡¦¡°¾î¸¶¾î¸¶ÇÏ³×¡±
    • ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ ÀÌ¼º°æ, ³²ÁÖÇõ ÆÒ¹ÌÆÃ ÇöÀå °´¼®¼­ ¡®±ôÂ¦ Æ÷Âø¡¯¡¦¡°ÀÌ¶§ºÎÅÍ ¼ö»óÇß´Ù?¡± ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ ÀÌ¼º°æ, ³²ÁÖÇõ ÆÒ¹ÌÆÃ ÇöÀå °´¼®¼­ ¡®±ôÂ¦ Æ÷Âø¡¯¡¦¡°ÀÌ¶§ºÎÅÍ ¼ö»óÇß´Ù?¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¡®JTBC ´ë¼±Åä·Ð¡¯ ¹®ÀçÀÎ µ¿¼º¾Ö ÇÕ¹ýÈ­ ¹Ý´ë¡¦½Åµ¿¿í ¡°ÁöÁöÇ¥ µµ¸Á°¡°Ô ¸¸µç ²Ã¡± ÀÏÄ§
    2
    '´ë¼± D-14' JTBC ´ë¼±Åä·Ð ¾ÈÃ¶¼ö, ÃÄ´Ùº¸Áöµµ ¾Ê´ø È«ÁØÇ¥¿¡ ¡®È­±â¾Ö¾Ö ¹Ì¼Ò¡¯¡¦Á¤Ã»·¡ ¡°ÀÏ°ü¼ºÀÌ ¾ø´Âµí¡±
    3
    ´©¸®²Ûµé ¡°ÇÁ·Îµà½º101, ¡®ÄÜ¼­Æ®Á¶¡¯°¡ ¹¹¾ß ºñÂüÇÏ°Ô¡±¡¦ºñ³­ ¿©·Ð ½ñ¾ÆÁ®
    4
    ½ºÀ®½º¢¾ÀÓº¸¶ó, ÆÒµéÀº ÀÌ¹Ì ´Ù ¾Ë°í ÀÖ¾ú´Ù?¡¦¡®µ¥ÀÌÆ® ¸ñ°Ý´ã°ú »çÁø ¿Ã¶ó¿Í¡¯
    5
    ¡®Å·½º¸Ç¡¯ Å×·± ¿¡ÀúÆ°, JB¿Í Åõ¼¦ ÀçÁ¶¸í¡¦¡°Å·½º¸Ç2 ¿¡µµ JB°¡ µîÀåÇÒ±î?¡±
    6
    ¡®ÀÓ½Å¡¯ ·ù¼ö¿µ ¹ÚÇÏ¼±, µ¥ÀÌÆ® ¸ð½Àº¸´Ï ¡®´Þ´Þ ±×ÀÚÃ¼¡¯¡¦¡°·Î¸ÇÆ½ÇÑ ºÎºÎ¡±
    7
    ÀÎ¹Î±º Ã¢°ÇÀÏ ¸ÂÀº ºÏÇÑ ¾ð·Ð¡¦¡°³²³è ÇØ¹æÇÏ°í ¾ÇÀÇ Á¦±¹ ÃÊÅäÈ­¡±
    8
    ÇÏÇÏ±×·ì ¿À¿µ±¹ È¸Àå, »ç±â Àü°ú ÀçÁ¶¸í¡¦¡°°æ¿µ Áß ÀÏ¾î³­ ÀÏ Ã¥ÀÓÁø °Í¡±
    9
    ¡®½ºÀ®½º ¿­¾Ö ÀÎÁ¤¡¯ ÀÓº¸¶ó, ¼½½Ã+±ôÂï ¡®¿ì¿ù ºñÁÖ¾ó¡¯¡¦¡°³Ê¹« ÀÌ»Û°Å ¾Æ´Ï¾ß?¡±
    10
    ¡®±ºÁÖ¡¯ À±¼ÒÈñ, ¹Î³¸µµ ¼¿Ä«µµ ÀÌÁ¤µµ¡®³²´Ù¸£³×¡¯¡¦¡°¾å ÀßÀÚ¿ä ¸ðµÎ¡±
    ÀÌÁýÆ® ¹Ì¶ó, ¿ï»ê ¿Â´Ù...¿ï»ê¹Ú¹°°ü ¡®ÀÌÁýÆ® º¸¹°Àü¡¯
    ¿ï»ê ºÏ±¸¹®¿¹È¸°ü, 28~29ÀÏ ¸¶´ç³îÀÌ ãæÃáÇâÀü
    ºÏ±¸¹®È­¿¹¼úÈ¸°ü,¾ß¿Ü°ø¿¬Àå °³°ü 'M&M's ÄÜ¼­Æ®¡¯
    ²É¹ÙÀ§¹®È­°ü, ¹®È­°¡ ÀÖ´Â ³¯ Jazz&Pop Concert
    ¹«¸£ÀÍÀº º½¹ã, ÀçÁî ¼±À²¿¡ ÃëÇØº¸¼¼¿ä

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr