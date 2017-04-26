¹®ÀçÀÎ È¸°ßÀå, ¼º¼Ò¼öÀÚÀÎ±Ç¿¬´ë ±â½À½ÃÀ§¡¦¡°¼º¼Ò¼öÀÚ¿¡°Ôµµ ÀÎ±ÇÀÖ´Ù¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.26 ¼ö 16:18
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½ÂÀÎ 2017.04.26  
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    ²É¹ÙÀ§¹®È­°ü, ¹®È­°¡ ÀÖ´Â ³¯ Jazz&Pop Concert
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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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