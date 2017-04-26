¹®ÀçÀÎ È¸°ßÀå, ¼º¼Ò¼öÀÚÀÎ±Ç¿¬´ë ±â½À½ÃÀ§¡¦¡°¼º¼Ò¼öÀÚ¿¡°Ôµµ ÀÎ±ÇÀÖ´Ù¡±

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¾Õ¼ Çàµ¿ÇÏ´Â¼º¼Ò¼öÀÚÀÎ±Ç¿¬´ë´Â 25ÀÏ TV´ë¼±Åä·Ð Á÷ÈÄ, ±ä±Þ ¼º¸íÀ» ³»°í “´ë¼± ÈÄº¸ TV Åä·ÐÀÌ ‘µ¿¼º¾Ö¸¦ ¹Ý´ëÇÑ´Ù’ ‘ÁÁ¾ÆÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù’ ‘ÇÕ¹ýÈ Âù¼ºÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù’´Â Çø¿À ¹ß¾ðÀ¸·Î Á¡Ã¶µÆ´Ù. ÆÄ·ÅÄ¡ÇÑ È«ÁØÇ¥¿Í ÀÎ±Çº¯È£»ç Å¸ÀÌÆ²À» ´Ü ¹®ÀçÀÎÀÇ ÇÕÀÛÇ°”ÀÌ¶ó¸ç “¼º¼Ò¼öÀÚµé ¾Õ¿¡ ÂüÈ¸ÇÏ¶ó”°í ¸»ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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