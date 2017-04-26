¿Ã·¹Æù ¾È½ÉÇÃ·£ ºÎ°¡¼¼ È¯±Þ ½ÃÀÛ¡¦¡°È¯±Þ ÀÌ·¸°Ô ¹ÞÀ¸¼¼¿ä¡±

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KT °ü°èÀÚ´Â Áö³ 21ÀÏ “±¹¼¼Ã» Á¶¼¼Æò°¡¿ø °áÁ¤¿¡ µû¶ó ±âÁ¸ ³³ºÎÇß´ø ºÎ°¡¼¼¸¦ µ¹·Á ¹Þ´Â´Ù”¸ç “26ÀÏºÎÅÍ ¿Ã·¹Æù ¾È½ÉÇÃ·£ °¡ÀÔÀÚµéÀÌ ³Â´ø ºÎ°¡¼¼°¡ È¯±ÞµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù”°í ¸»ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
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Åë»ó º¸Çè »óÇ°Àº ºÎ°¡¼¼ ¸éÁ¦ »óÇ°ÀÌÁö¸¸, KT´Â ÀÌµ¿Åë½Å»ç 3»ç Áß À¯ÀÏÇÏ°Ô ½º¸¶Æ®Æù ºÐ½Ç·ÆÄ¼Õ º¸Çè¿¡ ´ëÇØ ‘Åë½Å»ç ºÎ°¡¼ºñ½º’ »óÇ°À¸·Î ºÐ·ùÇÏ°í ºÎ°¡¼¼¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù. ´Ü¸»±â ÆÄ¼Õ·ºÐ½Ç °ü·Ã º¸»óÀº ¹°·Ð ¹«·á ÀÓ´ëÆù Á¦°ø µî ÇýÅÃÀÌ Ãß°¡µÆ´Ù´Â ÀÌÀ¯¿¡¼¿´´Ù.
±×·¯³ª ±ÝÀ¶´ç±¹Àº ÀÛ³â 8¿ù KTÀÇ ¼ºñ½º¸¦ ‘º¸Çè ¼ºñ½º’·Î º¸´Â °ÍÀÌ Å¸´çÇÏ´Ù´Â À¯±ÇÇØ¼®À» ³»·È°í °ú¼¼´ç±¹ ¿ª½Ã ‘ºÎºÐ °ú¼¼’°¡ Å¸´çÇÏ´Ù´Â ÀÔÀåÀ» ¹àÇû´Ù.
¿Ã·¹Æù¾È½ÉÇÃ·£Àº 2011³â 9¿ù ½ÃÁð1, 2014³â 6¿ù ½ÃÁð2, 2015³â 3¿ù ½ÃÁð3 µîÀ¸·Î ¸Å ½ÃÁð¸¶´Ù º¸Çè ³»¿ëÀÌ Á¶±Ý¾¿ ¹Ù²î¾ú´Ù.
ÀÌ Áß ½ÃÁð 1·2ÀÇ ‘2³â ¹«»ç°í ¸¸·á½Ã ±â±âº¯°æ Æ÷ÀÎÆ® Á¦°ø’°ú ½ÃÁð 3ÀÇ ‘Ãâ°í°¡ ´ëºñ ÀÏÁ¤ ºñÀ²¸¸Å ´Ü¸»±â º¸»ó¸ÅÀÔ’ µî ÀÜÁ¸¹° º¸»ó¼ºñ½º´Â °ú¼¼ ´ë»óÀ¸·Î ÆÇÁ¤µÅ ÀÌ¹ø ºÎ°¡¼¼ È¯±Þ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê´Â´Ù.
ÀÛ³â 9¿ù KT°¡ ³»³õÀº ‘KTÆù ¾È½ÉÄÉ¾î’´Â Ãâ½Ã ´ç½ÃºÎÅÍ ÈÞ´ëÆù ºÐ½Ç·ÆÄ¼Õ½Ã º¸»ó ÇýÅÃ¿¡ ÁßÁ¡À» µÐ º¸Çè ¼ºñ½º·Î ºÐ·ùµÅ ºÎ°¡¼¼°¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
È¯±Þ ¹ÞÀ» KT °í°´Àº ¿Ã·¹´åÄÄ(https://vatrefund.olleh.com/main.do)¿¡¼ ·Î±×ÀÎÀÌ³ª º°µµ È¸¿ø°¡ÀÔ ÇÊ¿ä ¾øÀÌ º»ÀÎÀÎÁõ(SMS ¶Ç´Â ¾ÆÀÌÇÉ)À» ÅëÇØ º»ÀÎÀÌ ºÎ°¡¼¼ È¯±Þ ´ë»óÀÎÁö ¾Ë¾Æº¸°í È¯±ÞÀ» ½ÅÃ»ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÌ¿Ü¿¡µµ °¡±î¿î KT ÇÃ¶óÀÚ¸¦ ¹æ¹®ÇØ È¯±Þ È®ÀÎ°ú ½ÅÃ»ÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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