Á¤Ã»·¡ ¡°¾ÈÃ¶¼ö ÈûºüÁ®¡± vs ¹ÚÁö¿ø ¡°¾ÈÃ¶¼ö°¡ ¹®ÀçÀÎ Ãß¿ù¡±

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Á¤Ã»·¡ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÌ 26ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ <¾ç°¿¡ ¾ÈÃ¶¼ö´Â ¾ø´Ù>¶ó´Â Á¦¸ñÀÇ ±ÛÀ» °Ô½ÃÇÏ°í ¾ÈÃ¶¼ö ±¹¹ÎÀÇ´ç ÈÄº¸¿Í ¹ÚÁö¿ø ±¹¹ÎÀÇ´ç ´ëÇ¥¸¦ °Ü³ÉÇØ ¾´¼Ò¸®¸¦ ½ñ¾Æ³Â´Ù.
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¹Ú ´ëÇ¥´Â “¾îÁ¦ 25ÀÏºÎ·Î È£³²¿¡¼ ¾ÈÃ¶¼ö ÈÄº¸ 48.5% ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸ 41.9%·Î 6.6%Æ÷ÀÎÆ® ¾Õ¼¹´Ù. ÄíÅ°´º½º(±¹¹ÎÀÏº¸) ¿©·ÐÁ¶»ç °á°ú”¶ó¸ç “È£³²¿¡¼ »ó½ÂÇß°í ¾îÁ¬¹ã TVÅä·Ð Àß Çß±â¿¡ Àü±¹À¸·Î È®»êµÉ °Í”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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