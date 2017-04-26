¡®°ÆÁ¤¸»¾Æ¿ä ±×´ë¡¯ Ç¥Àý³í¶õ, 10¿©³â Àü °î, ´ë¼±±â°£¿¡ ¿Ö? ¡®±¸¼³¼ö¡¯¡¦¡°ÀüÀÎ±Ç, ¾ÈÃ¶¼ö ÁöÁö °ü·ÃÀÖ³ª¡±

|
|
|
|¡ã °¡¼ö ÀüÀÎ±ÇÀÇ ³ë·¡ ¡®°ÆÁ¤¸»¾Æ¿ä ±×´ë¡¯°¡ Ç¥Àý½Ãºñ¿¡ ÈÖ¸»·Á ³í¶õÀÌ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
°¡¼ö ÀüÀÎ±ÇÀÇ ³ë·¡ ‘°ÆÁ¤¸»¾Æ¿ä ±×´ë’°¡ Ç¥Àý½Ãºñ¿¡ ÈÖ¸»·Á ³í¶õÀÌ´Ù. Æ¯È÷ °îÀº 10¿© ³â Àü ¹ßÇ¥µÆÁö¸¸ ÀÌ¹ø ´ë¼±±â°£ Áß ÀÌ·¯ÇÑ ³í¶õÀÌ ºÒ°ÅÁø Á¡°ú ¾ÈÃ¶¼ö ±¹¹ÎÀÇ´ç ´ë¼±ÈÄº¸¸¦ ÁöÁöÇÑ ÀüÀÎ±ÇÀÌ ºÎ¸¥ °îÀÌ¶ó´Â Á¡ µîÀÌ °Å·ÐµÇ¸é¼ ³×Æ¼ÁðµéÀÇ ±¸¼³¼ö¿¡ ¿À¸£³»·È´Ù.
26ÀÏ ÇÑ ¿Â¶óÀÎÄ¿¹Â´ÏÆ¼¿¡´Â ‘°ÆÁ¤¸»¾Æ¿ä ±×´ë’ °îÀÌ 46³â Àü ¹ßÇ¥µÈ µ¶ÀÏ ±×·ì ºí·¢ Ç£½º(Black Fooss)ÀÇ ‘µå¸µÅ© µµÈå ¾ÆÀÌ³× ¸ä’(Drink doch eine met)°ú ºñ½ÁÇÏ´Ù´Â ±Û°ú ºñ±³ ¿µ»ó °ÔÀçµÆ´Ù.
ÇØ´ç ±ÛÀº SNS¿Í ¿Â¶óÀÎÆ÷ÅÐ»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ ÆÛÁ®³ª°¡ µÎ °îÀÇ µµÀÔºÎºÐ°ú ÇÙ½É ¸á·Îµð°¡ ºñ½ÁÇÏ´Ù´Â ÆòÀ» ¹ÞÀ¸¸ç Ç¥Àý ÀÇÈ¤ÀÌ È®»êµÆ´Ù. ÀÌ¿¡ À½¾Ç Àü¹®°¡µéÀº ÄÚµå ÁøÇàÀÇ À¯»ç¼º¸¸À¸·Î Ç¥ÀýÀ» ±ÔÁ¤Áþ±â´Â ¾î·Æ´Ù°í ¼±À» ±×À¸¸é¼µµ ºñ½ÁÇÏ°Ô µé¸®´Â Á¡Àº µ¿ÀÇÇß´Ù.
±×·¯³ª ÀüÀÎ±ÇÀº Ç¥Àý ÀÇÈ¤À» °ÇÏ°Ô ºÎÀÎÇß´Ù. ÀÌ³¯ ÇÑ ¸ÅÃ¼¿ÍÀÇ ÀüÈÀÎÅÍºä¸¦ ÅëÇØ “ºñ½ÁÇÑ ºÎºÐÀÌ ÀÖ´Â °Í °°´Ù. ÇÏÁö¸¸ ³ Ç¥ÀýÇÑ ÀûÀº ¾ø´Ù” ¸ç “±× ¹êµåÀÇ °¡¼ö°¡ ³ª¶û Á» ºñ½ÁÇÑ °Íµµ °°Àºµ¥ ³ª´Â Ç¥ÀýÀ» ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù”°í °Åµì °Á¶Çß´Ù.
¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ³×Æ¼ÁðµéÀº ´ë¼±±â°£¿¡ ¾È ÈÄº¸¸¦ ÁöÁöÇÏ´Â ÀüÀÎ±ÇÀÇ °îÀÌ °©ÀÛ½º·´°Ô ³í¶õÀÌ ÀÏ¾î³ª ‘¼®¿¬Âú´Ù’´Â ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
¿Â¶óÀÎ»ó ´©¸®²ÛµéÀº “ ¾ÈÃ¶¼ö ÁöÁö ¼±¾ð Çß´Ù°í ÀÌ·¸°Ô °ø°Ý ´çÇÏ´Ï” “ÁøÂ¥ ³Ê¹« ¹«¼·³×¿ä. ¿Ö Áö±Ý¿¡ ¿Í¼¾ß” “ÀüÀÎ±Ç´Ô Èû³»¼¼¿ä.. °ø°Ý¹ÞÀ¸½Ã´Â°Å Àúµµ ¾Ð´Ï´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
¶ÇÇÑ “µé¾îº¸´Ï Ç¥Àý¾Æ´Ï¶ó°ï ¸øÇÏ°Ú´øµ¥” “Ç¥ÀýÀÇÈ¤ÀÌ Á¦±âµÉ¸¸ ÇÏ³×~” µîÀÇ Ç¥ÀýÀ» ÁÖÀåÇÏ´Â ¹ÝÀÀµµ º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí, ‘°ÆÁ¤ ¸»¾Æ¿ä ±×´ë’ °îÀº 2004³â 11¿ù 13ÀÏ ÀüÀÎ±ÇÀÇ 4Áý ¾Ù¹ü ‘ÀüÀÎ±Ç°ú ¾È ½Î¿ì´Â »ç¶÷µé’ Å¸ÀÌÆ² °îÀ¸·Î ´ã±ä ³ë·¡ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >